Кокорин забил впервые за месяц – «Омонии». У форварда «Ариса» 5 голов и 2 ассиста в этом сезоне
Александр Кокорин забил за «Арис» впервые с начала декабря.
Нападающий поразил ворота «Омонии» в чемпионате Кипра на 4-й добавленной к первому тайму минуте.
Россиянин не забивал с 4 декабря – тогда он оформил дубль в матче против АЕЛ. Всего у Кокорина 5 голов и 2 результативных паса за 16 матчей в составе «Ариса» в этом сезоне.
Статистику 32-летнего футболиста можно изучить тут.
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https://vk.com/video-50270859_456240168