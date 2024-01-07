Кокорин забил впервые за месяц – «Омонии». У форварда «Ариса» 5 голов и 2 ассиста в этом сезоне

Александр Кокорин забил за «Арис» впервые с начала декабря.

Нападающий поразил ворота «Омонии» в чемпионате Кипра на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Россиянин не забивал с 4 декабря – тогда он оформил дубль в матче против АЕЛ. Всего у Кокорина 5 голов и 2 результативных паса за 16 матчей в составе «Ариса» в этом сезоне.

Статистику 32-летнего футболиста можно изучить тут.



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