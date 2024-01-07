Кокорин забил впервые за месяц – «Омонии». У форварда «Ариса» 5 голов и 2 ассиста в этом сезоне

Теги высшая лига Кипр Омония Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин забил за «Арис» впервые с начала декабря.

Нападающий поразил ворота «Омонии» в чемпионате Кипра на 4-й добавленной к первому тайму минуте.

Россиянин не забивал с 4 декабря – тогда он оформил дубль в матче против АЕЛ. Всего у Кокорина 5 голов и 2 результативных паса за 16 матчей в составе «Ариса» в этом сезоне.

Статистику 32-летнего футболиста можно изучить тут.

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20 комментариев
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В сборную давно пора, там столько соперников сильных, что Саня Дзюбу по забитым обгонит
+8
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Ответ NikitaKrylov
У него последний года контракта с "фиалками"?
Интересно будут продлевать этого бриллианта?
+6
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Ответ heache
осталось захаряну забить сегодня
Для этого надо хотя-бы на поле выйти, похоже в следующем году поедет в Арис Сашку менять ...
+3
0
+3
Ответ Тюменец
В сборную давно пора, там столько соперников сильных, что Саня Дзюбу по забитым обгонит
На этот случай Карпин может Сане ростовскую молодежь подкинуть🤣все равно больше не с кем играть уже, а игроков сборной очень много, нужно наигрывать, скорая будет турнир сборных содружества Россия1, Россия2, Россия24, Беларусь и сборная мира составленная из игроков Кубы, Кении, Камерунских любителей и прочих
+1
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Судя по голу, чемпионат в топ 5 входит.
+1
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Ну тут всё понятно .Против ОМОНии у него теперь всегда будет запредельная мотивация))
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Ответ Wayne Gretzky 99
Судя по голу, чемпионат в топ 5 входит.
В топ 5 на ближнем востоке
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У него последний года контракта с "фиалками"?
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Ответ Тюменец
В сборную давно пора, там столько соперников сильных, что Саня Дзюбу по забитым обгонит
Не знаю уж как в Сборную,
А Арсеналу его 100 % надо подписывать !
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Ответ a2wai
Санек видать расстроился, что в него в Фиорентине не поверили, опять забил на футбол.
до сих пор не понимаю, как он перешел в Фиорентину. Это шутка какая то.
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Ответ Пикачу82
Интересно будут продлевать этого бриллианта?
Ну если остался тот же менеджемент, когда его покупали у Спартака, то я не удивлюсь
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Ответ NikitaKrylov
У него последний года контракта с "фиалками"?
Да
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Гол Кокорина:
https://vk.com/video-50270859_456240168
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А за греческий Арис Шапи забил только что
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осталось захаряну забить сегодня
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После того как давно Коко и его компашку повязал ОМОН, на Кипре больше всего он забивает ОМОНии ))
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Санек видать расстроился, что в него в Фиорентине не поверили, опять забил на футбол.
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