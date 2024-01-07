«Оттава» может попросить Тарасенко отказаться от запрета на обмен. Форвард набрал 24 очка в 33 матчах сезона НХЛ
«Оттава» может обменять Владимира Тарасенко.
Канадский клуб, вероятно, попросит российского форварда отказаться от пункта в контракте, запрещающего обмен хоккеиста.
«Оттава» хочет обратиться к такому варианту, чтобы из-за возможного невыхода в плей-офф иметь возможность обменять Владимира Тарасенко перед дедлайном.
Контракт нападающего с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона.
Тарасенко набрал 24 (8+16) балла при полезности «плюс 8» в 33 матчах регулярного чемпионата.
«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции.