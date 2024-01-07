«Оттава» может попросить Тарасенко отказаться от запрета на обмен. Форвард набрал 24 очка в 33 матчах сезона НХЛ

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

«Оттава» может обменять Владимира Тарасенко.

Канадский клуб, вероятно, попросит российского форварда отказаться от пункта в контракте, запрещающего обмен хоккеиста.

«Оттава» хочет обратиться к такому варианту, чтобы из-за возможного невыхода в плей-офф иметь возможность обменять Владимира Тарасенко перед дедлайном.

Контракт нападающего с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Тарасенко набрал 24 (8+16) балла при полезности «плюс 8» в 33 матчах регулярного чемпионата.

«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции.

28 комментариев
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+8 с шестнадцатым местом, ни..ра се… Он один в команде играет?
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Стата нормальная, контракт более менее. Обменяют с удержанием на раз.
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Скорее согласится, чем нет.
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Еще очередь будет стоять за Тарасенко.
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Хотелось бы в Тампу его на год, но даже загадывать нет толку, если ли хоть один шанс из ста на это
+8
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Думаю ему любопытно будет снова сыграть в плей-офф
+4
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Из Оттавы надо бежать. Команда без перспектив. Мотаются на дне уже много лет.
+6
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+3
К сожалению даже не представляю кому из зоны плей-офф Володя сможет помочь сейчас. возможно лучше закончить регулярку и начать думать о следующем сезоне. но удачи и без травм
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Думаю, Вова сам будет рад этому. Спрос на него есть, будет возможность попасть в команду с неплохими шансами на кубок.
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Рейнджерс его, воссоединение с Панарой
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в Сибирь давай
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Возможного невыхода? То есть они до сих пор на что-то надеются?
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Снова в НЙР на ПО)))
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В Вашингтон))
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Может конечно.
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Ответ Crenk
Думаю ему любопытно будет снова сыграть в плей-офф
Любопытно) найс
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Ответ FUFAYKIN
+8 с шестнадцатым местом, ни..ра се… Он один в команде играет?
Может ли Оттава расчитывать на первый пик за Тарасенко?
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Ответ Stenort
Может ли Оттава расчитывать на первый пик за Тарасенко?
1 пик ради усиления на ПО? Вряд ли)))
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Ответ LaffyTaffy
даже у Дрейка Батерсона и Джейкоба Чикрана больше по системе Г+П, так что всё логично, Тарасенко на мороз
Комментарий удален модератором
Ответ Melnikov1968
Из Оттавы надо бежать. Команда без перспектив. Мотаются на дне уже много лет.
там менеджмент слабый? Почему так долго
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Ответ Дима Миронов
Рейнджерс его, воссоединение с Панарой
Я так понимаю, что у них денег нет, что ж он тогда ушёл?
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Ответ Сергей Кондратьев
Я так понимаю, что у них денег нет, что ж он тогда ушёл?
у них Хитил и Какко давно списке травмированных это 6.5 млн, посмотрим что будут делать на дедлайн Рейнджерс
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Ответ Сергей Швалев
К сожалению даже не представляю кому из зоны плей-офф Володя сможет помочь сейчас. возможно лучше закончить регулярку и начать думать о следующем сезоне. но удачи и без травм
в Каролину, если удержать половину зп
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