Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. В этом сезоне у него 3 таких игры – повторение антирекорда

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (4:3). При этом 2 броска прошли мимо створа. 

38-летний Овечкин провел 1385 матчей в регулярных чемпионатах за карьеру, он является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6489, 4,68 в среднем за игру).

Игра без бросков в створ стала для него в общей сложности 20-й. 

В этом сезоне у него 3 таких матча (2 подряд были в октябре), это повторение личного антирекорда, установленного в сезоне-2016/17 (все 3 матча выпали на февраль) и повторенного в сезоне-2017/18 (1 матч в ноябре и 2 – в феврале). 

Овечкин с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Овечкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Лос-Анджелесом». У него 8+18 в 38 матчах

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5 комментариев
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Сейчас прибегут фанаты Ови (те, что в теме) и расскажут, что мы наблюдаем уникальное перерождение состарившегося снайпера в умелого распасовщика, естественно, в интересах команды.
+7
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+5
берег броски для пустых ворот, но ... не фартануло )
+2
-1
+1
Сегодня увидел несколько раз как Ови быстро пасовал, хотя был на позиции. Удивительно было
+1
-1
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