Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. В этом сезоне у него 3 таких игры – повторение антирекорда

Александр Овечкин провел 20-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ.

Капитан « » не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с « » (4:3). При этом 2 броска прошли мимо створа.

38-летний Овечкин провел 1385 матчей в регулярных чемпионатах за карьеру, он является рекордсменом лиги по числу бросков в створ (6489, 4,68 в среднем за игру).

Игра без бросков в створ стала для него в общей сложности 20-й.

В этом сезоне у него 3 таких матча (2 подряд были в октябре), это повторение личного антирекорда, установленного в сезоне-2016/17 (все 3 матча выпали на февраль) и повторенного в сезоне-2017/18 (1 матч в ноябре и 2 – в феврале).

с 830 шайбами занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории , уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Лос-Анджелесом». У него 8+18 в 38 матчах