Ротенберг о возможном нарушении «Металлурга» перед победным голом: «Жизнь расставит все по местам. СКА – за честный хоккей. Только честный труд. Даже во дворе несправедливость наказывается»

Роман Ротенберг высказался о возможном нарушении перед победным голом «Металлурга».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

– Сразу после шайбы в овертайме Александр Никишин поехал к судьям разбираться по поводу, так понимаю, нарушения на Артеме Сергееве. С вашей точки зрения, там что-то было или это полностью игровой эпизод?

– Вы знаете, это вам нужно задать этот вопрос. Мне нечего здесь комментировать. Вы как считаете?

– Не знаю, не видел.

– Если вы не смотрели игру, нам тяжело обсуждать. Жизнь расставит все по своим местам. Все должно быть честно. Мы за честный хоккей. Только честный труд.

Здесь даже и вопроса не надо задавать. Вы лучше выскажите свое мнение, мнение людей, мнение общественности.

– Повтор не смотрел, но мне показалось, что было какое-то нарушение.

– Наверное, вы правы. Посмотрите еще раз повтор.

Все смотрели повтор? Выскажите свое мнение. Слава Богу, у нас можно открыто высказывать каждому свое мнение. Все честно. Когда ребята играют, все должно быть по правилам. Для этого есть правила игры в хоккей.

Если бы играли во дворе... Даже там есть правила, когда несправедливость всегда наказывается – даже во дворе. Есть правила, мы их соблюдаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.