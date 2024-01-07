Ротенберг о возможном нарушении «Металлурга» перед победным голом: «Жизнь расставит все по местам. СКА – за честный хоккей. Только честный труд. Даже во дворе несправедливость наказывается»

Теги Металлург Мг СКА видео КХЛ Артем Сергеев Роман Ротенберг Игорь Гераськин Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном нарушении перед победным голом «Металлурга».

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

– Сразу после шайбы в овертайме Александр Никишин поехал к судьям разбираться по поводу, так понимаю, нарушения на Артеме Сергееве. С вашей точки зрения, там что-то было или это полностью игровой эпизод?

– Вы знаете, это вам нужно задать этот вопрос. Мне нечего здесь комментировать. Вы как считаете?

– Не знаю, не видел.

– Если вы не смотрели игру, нам тяжело обсуждать. Жизнь расставит все по своим местам. Все должно быть честно. Мы за честный хоккей. Только честный труд.

Здесь даже и вопроса не надо задавать. Вы лучше выскажите свое мнение, мнение людей, мнение общественности.

– Повтор не смотрел, но мне показалось, что было какое-то нарушение.

– Наверное, вы правы. Посмотрите еще раз повтор.

Все смотрели повтор? Выскажите свое мнение. Слава Богу, у нас можно открыто высказывать каждому свое мнение. Все честно. Когда ребята играют, все должно быть по правилам. Для этого есть правила игры в хоккей.

Если бы играли во дворе... Даже там есть правила, когда несправедливость всегда наказывается – даже во дворе. Есть правила, мы их соблюдаем, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

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57 комментариев
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Сильно впечатлился он «словом пацана»
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За отмененную шайбу Локомотива на последней секунде жизнь расставила на свои места
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Всё жду, когда жизнь поставит главного тренера в СКА, а не это недоразумение.
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Ответ Саня Демкин
Сильно впечатлился он «словом пацана»
У него уровень 15-летнего подростка с задержкой развития. Подвижная психика не выдержала, и герой переселился в мир дворовых разборок и гопников, где и проживает свою нынешнюю жизнь.
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Этот сериал серьезно Борисыча травмировал...
Тревожно за него.
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честный хоккей? напомните ему когда отменили чистый гол локомотива
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Вот не ротенбергу пищать про несправедливость
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Ответ MikhaL
Всё жду, когда жизнь поставит главного тренера в СКА, а не это недоразумение.
Про Ромку все начнут правду-матку говорить либо, когда царь преставится, либо когда его папаня не будет в фаворе
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СКА за честный хоккей. Даже смешно звучит
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Он сунул клюшку в ноги Гераськина и сам же споткнулся о свою клюшку!!!
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Выходит однажды Ротенберг во двор, а там Третьяк катки строит.
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Кто бы говорил про честность
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Скользкий и как угорь....
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Интересно, он тех албанцев наказал за отжатые кроссы на районе
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ну вообще подножка конечно
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Ответ Саня Демкин
Сильно впечатлился он «словом пацана»
Это он ещё Бригаду не видел..
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А этот «двор», он сейчас в одной с вами комнате?
+3
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И где там нарушение???
+3
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Ответ zakirshah
Он сунул клюшку в ноги Гераськина и сам же споткнулся о свою клюшку!!!
100%
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Так чего запрос не брал, что уже жаловаться.
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жизнь расставит.... это типа как мальчик мажор прибежит к бате... накажиииии их, хны=хны, они мне не отдали, то что мне понравилось
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как можно ска и честно употреблять в одном предложении? это же вообще несовместимые вещи
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Ответ MikhaL
Всё жду, когда жизнь поставит главного тренера в СКА, а не это недоразумение.
она уже ставит, ни одной победы в кхл, поехал на олимпиаду в составе сборной, сразу обосрался, отлет на кубке первого канала с подписными ребятами из нхл против минского динамо и барыса, и победа через год через судей над минским динамо
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Не год, а праздник какой-то.
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Ответ fil_spb
Ну ждем тогда такую же истерику тут в комментариях как и после отмены шайбы в матче с Локо? Или результативные ошибки против СКА в ключевые моменты матча не считаются?
Впрочем, я и так знаю ответ. Местные лицемеры естественно порадуют разницей в своей реакции на судейство. Так же как этот Розе Ротенбергино вспомнил отмененную шайбу Локо, но не вспомнил как в этом же сезоне, в другом матче СКА с Локо в решающие минуты 3 периода Локомотив целую смену отыграл с лишним игроком на площадке. Без удалений.
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Ответ Саня Демкин
Сильно впечатлился он «словом пацана»
Вот, а то все говорили что дескать никакой романтизации для неокрепшего ума.
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Ответ fil_spb
На такое запросы брать нельзя.
Ну у судей то можно требовать. Как я помню, они имеют право отмотать и посмотреть момент на нарушение.
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Говорит про справедливость
Звучит как угроза рефу и соперникам))
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Игроки Ска минусят по указки?
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Т.е. албанцы во дворе справедливо кроссовки отжали у Ротенберга , я правильно понял ?
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