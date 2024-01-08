Овечкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Лос-Анджелесом». У него 8+18 в 38 матчах

Александр Овечкин набрал очки в пятой игре подряд.

Капитан « » сделал голевую передачу в игре с « ».

В 38 матчах текущего регулярного чемпионата на его счету 26 (8+18) баллов. В 5 последних играх россиянин набрал 6 (2+4) очков.

Статистику 38-летнего форварда можно изучить здесь.