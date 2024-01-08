Овечкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Лос-Анджелесом». У него 8+18 в 38 матчах

Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин набрал очки в пятой игре подряд.

Капитан «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре с «Лос-Анджелесом».

В 38 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 26 (8+18) баллов. В 5 последних играх россиянин набрал 6 (2+4) очков.

Статистику 38-летнего форварда можно изучить здесь.

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28 комментариев
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Вроде и смешные цифры. А один фиг лучший в команде по очкам)
+36
-5
+31
Голов! Мы требуем голов!
+26
-8
+18
Ответ Kubinec_
Старина ещё наберёт свое
надеюсь что 20+30 в худшем случае 💁‍♂️
+18
-5
+13
Старина ещё наберёт свое
+20
-8
+12
смотрю по телику на сайте в РФ 90% хейтят , а в штаиах все топятза Ovi давай ! побей рекорд Грецки. и сам Грецки топит ! и коментаторы говорят что мы смотрим уникальную историю... но видать не разбираются в хоккее...
+18
-7
+11
Строуму сильно повезло с партнером , Овечкину не очень)
+13
-3
+10
потихоньку в мудрого ассистента превращается, ведь площадку хорошо видит и хоккейный интеллект есть.
Может Центрфорвардом попробовать себя и на рекорд Грецки по передачам и очкам замахнуться?
+14
-7
+7
Лучше бы 18+8
+9
-3
+6
Ну Ови один в команде. Нет у них игроков как например у Питсбурга. А так всегда молодец, не голы, так голевые. Будет и 830 шайба.
+6
-1
+5
Решил в этом сезоне 700 передач выбить
+5
-1
+4
Хорошо разыграли.
С Пачиоретти командный IQ сразу вырос на пару процентов, Ови аж ожил, когда его в это звено перевели)
+4
0
+4
2+4 в 5 матчах. И да, хейтерам орущим про рекорд советую посмотреть гол Строума и пас Ови, которому нужен только рекорд)
+6
-3
+3
хорошо 2 в 0 разыграли
+4
-1
+3
Ответ TBFTT
Овечкин набирает очки, но некоторые после двух подряд матчей с заброшенными шайбами думали, что он набрал форму и вернулся, но чудес не произошло и не произойдет Овечкин систематически забивать больше не будет.
Мы это уже слышим лет 10 ;)
+3
0
+3
Ответ ДЖИН
Ну Ови один в команде. Нет у них игроков как например у Питсбурга. А так всегда молодец, не голы, так голевые. Будет и 830 шайба.
Да Питсбургу самому сейчас хорошие игроки не помешают)
Но у Вашингтона ни одной звезды в прайме, совсем всё печально
+1
0
+1
Волевая победа.
Увидел несколько моментов, когда Ови не бросал с позиции, а пасовал. Кажется их было даже больше, чем бросков
0
0
0
Ответ Варлампий Варлампий
Комментарий скрыт
Зря поясничаешь, любая новость об Овечкине собирает больше комментариев, чем дубли и хет-трики многих других игроков(российских в том числе)....
0
0
0
Ответ Bdv68
надеюсь что 20+30 в худшем случае 💁‍♂️
20...сомневаюсь,а вот передач будет,около 40
0
0
0
Ответ ДЖИН
Ну Ови один в команде. Нет у них игроков как например у Питсбурга. А так всегда молодец, не голы, так голевые. Будет и 830 шайба.
Уже 830 забил
+1
-1
0
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