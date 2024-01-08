Овечкин набрал очки в 5-м матче подряд, сделав передачу в игре с «Лос-Анджелесом». У него 8+18 в 38 матчах
Александр Овечкин набрал очки в пятой игре подряд.
Капитан «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре с «Лос-Анджелесом».
В 38 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету 26 (8+18) баллов. В 5 последних играх россиянин набрал 6 (2+4) очков.
Статистику 38-летнего форварда можно изучить здесь.
Может Центрфорвардом попробовать себя и на рекорд Грецки по передачам и очкам замахнуться?
С Пачиоретти командный IQ сразу вырос на пару процентов, Ови аж ожил, когда его в это звено перевели)
Но у Вашингтона ни одной звезды в прайме, совсем всё печально
Увидел несколько моментов, когда Ови не бросал с позиции, а пасовал. Кажется их было даже больше, чем бросков