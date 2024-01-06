Кубок Содружества. Логинов, Латыпов, Смольский, Корнев, Поварницын, Бабиков выступят в масс-старте

Теги сборная России результаты сборная Беларуси масс-старт Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

7 января на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

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3-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Александр Корнев

3. Александр Поварницын

4. Александр Логинов

5. Эдуард Латыпов

6. Кирилл Бажин

7. Антон Бабиков

8. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

9. Кирилл Стрельцов

10. Роман Еремин

11. Максим Воробей (Беларусь)

17. Василий Томшин

22. Карим Халили

25. Даниил Серохвостов

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