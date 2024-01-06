Кубок Содружества. Логинов, Латыпов, Смольский, Корнев, Поварницын, Бабиков выступят в масс-старте

7 января на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Александр Корнев

3. Александр Поварницын

4. Александр Логинов

5. Эдуард Латыпов

6. Кирилл Бажин

7. Антон Бабиков

8. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

9. Кирилл Стрельцов

10. Роман Еремин

11. Максим Воробей (Беларусь)

17. Василий Томшин

22. Карим Халили

25. Даниил Серохвостов