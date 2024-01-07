«Милан» на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» после 1-го круга Серии А

«Милан» находится в 9 очках от «Интера» в Серии А.

В сегодняшнем матче 19-го тура «россонери» крупно обыграли « » на выезде (3:0).

После 1-го круга в Серии А « » с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего « » на 9 очков. «Ювентус», идущий на 2-й строчке, отстает от лидера на 5 очков при игре в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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