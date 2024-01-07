«Милан» на 9 очков отстает от лидирующего «Интера» после 1-го круга Серии А

Теги Интер Милан Эмполи серия А Италия Футбол

«Милан» находится в 9 очках от «Интера» в Серии А.

В сегодняшнем матче 19-го тура «россонери» крупно обыграли «Эмполи» на выезде (3:0).

После 1-го круга в Серии А «Милан» с 39 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 9 очков. «Ювентус», идущий на 2-й строчке, отстает от лидера на 5 очков при игре в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария
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Милан в первом круге набрал на три очка меньше, чем в первом круге чемпионского сезона, пора выгонять Пиоли
+5
-3
+2
Главное попасть в ЛЧ, по итогам
+3
-1
+2
О чемпионстве, конечно, мечтать хорошо и нужно, но Интер слишком хорош.
В принципе 2-3 место провалом не будет. Вроде конкуренты в этом сезоне сильно слабее, поэтому можно было бы и за ЛЕ зацепиться. Если к марту все будут в строю, то шансы будут хорошие.
+3
-2
+1
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