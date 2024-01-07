НБА сняла дисквалификацию с Дрэймонда Грина после 12 пропущенных матчей
Дрэймонд Грин получил разрешение от НБА вернуться на паркет.
Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард «Голден Стэйт» был бессрочно отстранен за удар Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу.
33-летний Грин пропустил последние 12 игр «Голден Стэйт» после инцидента с Нуркичем, произошедшего 12 декабря, и, как ожидается, возьмет некоторое время для набора оптимальных физических кондиций.
«Грин предпринял шаги, которые продемонстрировали его стремление привести свое поведение в соответствие со стандартами, ожидаемыми от игроков НБА. Он встречался с психологом и неоднократно проводил совместные встречи с представителями НБА, «Уорриорз» и профсоюза игроков, которые будут продолжаться в течение всего сезона», – говорится в заявлении НБА.