НБА сняла дисквалификацию с Дрэймонда Грина после 12 пропущенных матчей

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Дрэймонд Грин получил разрешение от НБА вернуться на паркет.

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард «Голден Стэйт» был бессрочно отстранен за удар Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу.

33-летний Грин пропустил последние 12 игр «Голден Стэйт» после инцидента с Нуркичем, произошедшего 12 декабря, и, как ожидается, возьмет некоторое время для набора оптимальных физических кондиций.

«Грин предпринял шаги, которые продемонстрировали его стремление привести свое поведение в соответствие со стандартами, ожидаемыми от игроков НБА. Он встречался с психологом и неоднократно проводил совместные встречи с представителями НБА, «Уорриорз» и профсоюза игроков, которые будут продолжаться в течение всего сезона», – говорится в заявлении НБА.

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4 комментария
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На сколько его хватит, интересно.)) Ставлю на то, что сорвётся в Мэмфисе.))
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Выглядит это не как наказание, а будто лига с ним просто поняньчилась, поводили к психологам, провели беседу и все. Полагаю, что ничего не изменилось.
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