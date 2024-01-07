Кузяев забил впервые за четыре месяца – «Кану» в Кубке Франции. Это 3-й гол хавбека «Гавра» в сезоне

Теги лига 1 Франция Кубок Франции Гавр Кан Далер Кузяев Футбол

Далер Кузяев забил третий гол во Франции.

Российский полузащитник «Гавра» отличился забитым мячом в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (2:1, перерыв).

Далер Кузяев забил на 43-й минуте, выведя команду вперед.

Хавбек отметился голом впервые за четыре месяца – до этого футболист забивал 3 сентября в матче Лиги 1 против «Лорьяна» (3:0).

Это третий мяч Кузяева во Франции. Еще один гол полузащитник забил в игре чемпионата против «Бреста» (1:2).

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16 комментариев
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Капец, опорник целых 3 месяца не забивал . Где же это видано ? Как его там вообще держат ?!!!11 Вы такую реакцию ожидаете , мудераторы спортс? Нет, чтобы порадоваться за нашего игрока, нет нужно обязательно указать негативную коннотацию в заголовке!
+17
-5
+12
Ответ Николай Бойко
Да, а ведь вроде хорошо начинал
Он и сейчас играет на уровне. Основной опорник в команде, игрок старта, один из лидеров клуба
+12
0
+12
🙌 УРААААААААААААА)))
+10
0
+10
Ответ kvint(ksk)
Капец, опорник целых 3 месяца не забивал . Где же это видано ? Как его там вообще держат ?!!!11 Вы такую реакцию ожидаете , мудераторы спортс? Нет, чтобы порадоваться за нашего игрока, нет нужно обязательно указать негативную коннотацию в заголовке!
Так все и задумано: кликабельность,комменты, возможен и срач
+2
0
+2
Я уж и забыл про него
+8
-7
+1
Да он и не нападающий, что бы чаще забивать
+2
-1
+1
А раньше бы бы заголовок!
Кузяев забил Кану (Оливеру).
+1
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Серб что-ли?
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Ну молодец!
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Вот это да, вот это голевая засуха у опорника
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Ответ Boni R
🙌 УРААААААААААААА)))
радость 😂 дня *))
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Ответ Ростовский
Не время радоваться, когда игрок уезжает во вражескую страну играть, которая ведёт военный конфликт против России.
Я надеюсь, ты это строчишь из под Авдеевки?
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