Кузяев забил впервые за четыре месяца – «Кану» в Кубке Франции. Это 3-й гол хавбека «Гавра» в сезоне

Далер Кузяев забил третий гол во Франции.

Российский полузащитник « » отличился забитым мячом в матче 1/32 финала Кубка Франции против « » (2:1, перерыв).

забил на 43-й минуте, выведя команду вперед.

Хавбек отметился голом впервые за четыре месяца – до этого футболист забивал 3 сентября в матче Лиги 1 против «Лорьяна» (3:0).

Это третий мяч Кузяева во Франции. Еще один гол полузащитник забил в игре чемпионата против «Бреста» (1:2).

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