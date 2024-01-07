Кузяев забил впервые за четыре месяца – «Кану» в Кубке Франции. Это 3-й гол хавбека «Гавра» в сезоне
Далер Кузяев забил третий гол во Франции.
Российский полузащитник «Гавра» отличился забитым мячом в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» (2:1, перерыв).
Далер Кузяев забил на 43-й минуте, выведя команду вперед.
Хавбек отметился голом впервые за четыре месяца – до этого футболист забивал 3 сентября в матче Лиги 1 против «Лорьяна» (3:0).
Это третий мяч Кузяева во Франции. Еще один гол полузащитник забил в игре чемпионата против «Бреста» (1:2).
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Кузяев забил Кану (Оливеру).