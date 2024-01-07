У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»
Алексей Миранчук помог «Аталанте» открыть счет в матче с «Ромой».
На 8-й минуте игры 19-го тура Серии А полузащитник с правого фланга навесил в штрафную римлян, и хавбек Тен Копмейнерс головой замкнул подачу – 1:0.
Начиная с 9 декабря россиянин забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»
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где не верит
Дед сейчас опять заблокирует его трансфер, до лета опять по 3 минуты будет играть