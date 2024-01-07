У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»

Алексей Миранчук помог «Аталанте» открыть счет в матче с «Ромой».

На 8-й минуте игры 19-го тура Серии А полузащитник с правого фланга навесил в штрафную римлян, и хавбек головой замкнул подачу – 1:0.

Начиная с 9 декабря россиянин забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

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