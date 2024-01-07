У Миранчука 2 мяча и 4 голевых паса в последних 7 играх за «Аталанту». После его навеса забили «Роме»

Теги Рома Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Тен Копмейнерс Футбол

Алексей Миранчук помог «Аталанте» открыть счет в матче с «Ромой».

На 8-й минуте игры 19-го тура Серии А полузащитник с правого фланга навесил в штрафную римлян, и хавбек Тен Копмейнерс головой замкнул подачу – 1:0.

Начиная с 9 декабря россиянин забил 2 мяча и отметился 4 голевыми передачами за 7 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Лучший матч Миранчука в сезоне: гол, ассист и предголевая – поучаствовал во всех мячах «Аталанты»

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51 комментарий
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Молодец Алексей. Продолжай так же
+106
-2
+104
Леха хорош. Гасп зря не верит в него
+72
-8
+64
Ответ kaka10
так выпустил же в основе где не верит
а до этого много играл Леха с первых минут, до этой недели????
+53
-6
+47
Следить за успехами наших в Европе это хоть какая-то замена эмоциям от выступления наших в еврокубках
+39
-1
+38
Ответ Дима
Леха хорош. Гасп зря не верит в него
так выпустил же в основе
где не верит
+41
-8
+33
Леха конечно рискует так разойтись перед потенциальной эвакуацией.
Дед сейчас опять заблокирует его трансфер, до лета опять по 3 минуты будет играть
+31
-2
+29
Боже, Гасперини, удар хватит! 😂👍
+16
0
+16
Навесил, так навесил! Радиоуправляемый мяч
+13
0
+13
Ответ Всё знаю
Привозит пока много на своей половине. Три раза потерял мяч и создали моменты. Надеюсь исправится.
ровно столько же потерь как у Дибалы. Щас бы пздеть на атакующих игроков, что мяч на своей половине ему подсовывают под прессингом, а не три опорника между собой разыгрывают
+12
-1
+11
Разыгрался!
+9
0
+9
Ответ OldRedWhite
С приходом Миранчука Аталанта стала прибавлять просто на глазах !
ахахаха
+10
-1
+9
Ответ Sanan1908
Молодец Алексей. Продолжай так же
Гасперини наконец дал ему шанс, а Леха хорош
+10
-1
+9
Ответ сервисник
Навесил, так навесил! Радиоуправляемый мяч
Как Лёша и умеет, и часто показывал)
+5
0
+5
молодец Лёша! если не здесь, то надо дальше идти развиваться
+5
0
+5
Ответ kaka10
а до этого много он результативно играл, до последних игр????
до этого результативно сидел на лавке
+5
-1
+4
Классный матч, Дибала гениальный игрок. Кто смотрит матч - тот поймет. Миранчук хорош в атаке , смело играет , но ошибок много в переходных фазах
+4
0
+4
Молодец Леха, долбит автобусы в хорошем смысле
+3
0
+3
Ответ Глебиньо
что-то мне подсказывает,что это предпродажная подготовка.Обидно конечно,что Гамп не верит в него.Хотелось бы ошибаться
вы реально верите, что, во-первых, до этого никто из потенциальных покупателей не знал про него, а тут уж ты ж, звезда родилась, во-вторых, если это его реальный уровень по очку за матч стабильно выдавать, то Гасперини сам себе злобный Буратино его на лавке мариновать на зло?
+3
0
+3
с одной стороны рад, что Миранчук хорошо играет в последнее время, с другой - есть опасение, что январь закончится и Гасперини его опять на лавку усядет. Пару лет назад было примерно так. Не во время Леха зажигать начал, не отпустят теперь из Аталанты до лета
+5
-2
+3
У наших в Европе прям прёт сегодня!
+3
0
+3
Ответ kaka10
а до этого много он результативно играл, до последних игр????
играя по 10 минут за месяц???
+8
-5
+3
Молодец, Алексей, ждём большего, ты можешь!)
+2
0
+2
Лёха на кураже, так держать!
+2
0
+2
отличная заявка, чтобы посидеть на скамейке
+3
-1
+2
За две попытки привоза посадят опять на лавку.
+1
0
+1
старый гасперини теперь точно на лавку посадит
+2
-1
+1
Душа радуется за успехи Лёхи! 👏
+1
0
+1
Миранчук, Головин, Захарян, Кузяев. И все полузащитники.
+1
0
+1
Ответ kaka10
так выпустил же в основе где не верит
наверное, правильнее было написать не верил))
+1
0
+1
Миранчук - спас очко Гасперини))
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