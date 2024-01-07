Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро. Сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику (Globo Esporte)

Артур Гимараэс согласился перейти в «Зенит».

Напомним, ранее сообщалось, что « » предложил « » 15+3 млн евро за 25-летнего полузащитника. Однако Артур сомневался в трансфере из-за климата и удаленности от семьи. Кроме того, футболиста беспокоила политическая ситуация в мире из-за событий на Украине.

По информации Globo Esporte, Артур принял предложение «Зенита». В понедельник бразилец попрощается с командой – к этому времени все детали сделки будут согласованы. Отмечается, что на решение хавбека « » повлияло выгодное предложение « » – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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