Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро. Сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику (Globo Esporte)
Артур Гимараэс согласился перейти в «Зенит».
Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Палмейрас» 15+3 млн евро за 25-летнего полузащитника. Однако Артур сомневался в трансфере из-за климата и удаленности от семьи. Кроме того, футболиста беспокоила политическая ситуация в мире из-за событий на Украине.
По информации Globo Esporte, Артур принял предложение «Зенита». В понедельник бразилец попрощается с командой – к этому времени все детали сделки будут согласованы. Отмечается, что на решение хавбека «Палмейрас» повлияло выгодное предложение «Зенита» – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.
За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
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