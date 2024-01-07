Артур согласился перейти в «Зенит» за 15+3 млн евро. Сделку с «Палмейрас» закроют к понедельнику (Globo Esporte)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс Футбол

Артур Гимараэс согласился перейти в «Зенит».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Палмейрас» 15+3 млн евро за 25-летнего полузащитника. Однако Артур сомневался в трансфере из-за климата и удаленности от семьи. Кроме того, футболиста беспокоила политическая ситуация в мире из-за событий на Украине.

По информации Globo Esporte, Артур принял предложение «Зенита». В понедельник бразилец попрощается с командой – к этому времени все детали сделки будут согласованы. Отмечается, что на решение хавбека «Палмейрас» повлияло выгодное предложение «Зенита» – клуб из Санкт-Петербурга предложил за Артура вдвое больше той суммы, которую клуб заплатил за него «Ред Булл Брагантино» весной 2023 года.

За год в «Палмейрас» Артур забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах. Он пришел в клуб как игрок стартового состава, но ближе к концу сезона стал запасным. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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34 комментария
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Политическая ситуация стабилизировалась, добро пожаловать в Зенит!
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Ответ Спартак сила
очередной бездарь в зените радует трансфер зенита
В марте пятерик примите от всего сердца.
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для Зенита бразильцы уже "паспортисты", чего уж там
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теперь будет свой король Артур
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Ответ Любезный Коссутий
для Зенита бразильцы уже "паспортисты", чего уж там
разве плохо, что будут играть сильнейшие и будет конкуренция?
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Контракт на 3 миллиона в год вас устроит? Знаете меня очень волнует политическая ситуация.... 4 миллиона! Больше не беспокоит, согласен!
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Накинули деньжат…..
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СВО его уже не пугает?
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мясные ожидаемо порвались
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Молодцы, обменяли гейропские деньги на качественную бразильскую древесину
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Ответ Otto Kretschmer
Политическая ситуация стабилизировалась, добро пожаловать в Зенит!
С каждым новым бразильцем - тренерский гений Семака возрастает с геометрической прогрессией!
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Ответ Безумный Макс
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Ответ Валерий Охотин
Ты видать на коленях , играешь на кожаной флейте .
ого у тебя какие фантазии всплыли)
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Ответ Мукунку хороший
У Газпрома 18 лямов просто лишние.. всем газ провели.. все люди в стране в достатке.. можно и Пирожкова прикупить..))
Про бабушек , про бабушек......на дровах готовишь ? На зло Газпрому .
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Комментарий удален модератором
Ответ Спартак сила
очередной бездарь в зените радует трансфер зенита
очередная трёшка в воротах тушинского середняка
мы тоже рады 🤗
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Ответ Спартак сила
очередной бездарь в зените радует трансфер зенита
мне нравится как у спартачей все горит , сидят с одни форвардом , с промесом, которого в любой момент могут департировать и тренером клоуном , на хотелки которого потратили уже 40млн, а толку ноль.
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Ответ Кирилл Устинов
очередная трёшка в воротах тушинского середняка мы тоже рады 🤗
в Европе зенитка со своим бюджетом 4 место в лч,Спартак и то больше принес из группы вышел в копилку очков добавил, да жаль СВО...так что радуйся титулам в лиге приколов 🤣
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Ураааа!Надеюсь заиграет)
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