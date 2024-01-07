Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»
Тибо Куртуа считает, что Эрлинг Холанд заслужил приз лучшему футболисту года.
Кандидатами на награду The Best от ФИФА являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины).
«Всегда здорово играть против таких футболистов. Например, в Лиге чемпионов мне удалось сдержать Холанда – все голы забили его партнеры по команде.
Мбаппе и Месси – тоже фантастические игроки, но я считаю, что больше всех награду заслужил Холанд, потому что он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и забил просто кучу голов.
Поэтому, на мой взгляд, Эрлинг заслужил, впрочем, два других претендента тоже забили много мячей. Посмотрим», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
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а Холанд — приз им. Джорджа Беста.
Хотя для его персофанов какой-то трофей, которого до прошлого года в природе в принципе не существовало - более значимый аргумент, чем требл с «Сити» и множество индивидуальных достижений и рекордов