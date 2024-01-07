Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»

Теги ПСЖ МЛС премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Тибо Куртуа считает, что Эрлинг Холанд заслужил приз лучшему футболисту года.

Кандидатами на награду The Best от ФИФА являются Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), Килиан МбаппеПСЖ» / сборная Франции) и Лионель Месси («Интер Майами» / сборная Аргентины). 

«Всегда здорово играть против таких футболистов. Например, в Лиге чемпионов мне удалось сдержать Холанда – все голы забили его партнеры по команде.

Мбаппе и Месси – тоже фантастические игроки, но я считаю, что больше всех награду заслужил Холанд, потому что он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и забил просто кучу голов.

Поэтому, на мой взгляд, Эрлинг заслужил, впрочем, два других претендента тоже забили много мячей. Посмотрим», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роналду получил приз им. Диего Марадоны,
а Холанд — приз им. Джорджа Беста.
+5
-2
+3
за 2023 год по идее должна быть тройка Холанд, Родри и КДБ. Ни Мбаппе и тем более Месси за 2023 не должно быть
+2
-1
+1
Ответ danik 258808
Самый кассовый фильм Аватар, редачь
Незачем, суть та же
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Он выиграл, или может быть Ман Сити выиграл, Холанд - это не вся команда, а если быть честными, то куда большее влияние на победы внесли Родри и Де Брюйне, а не Холанд!
+6
-6
0
Само присутствие Месси в списке претендентов - игрока, который вообще ничего не показал в этом году и поехал откровенно доигрывать в США - уже позор
Хотя для его персофанов какой-то трофей, которого до прошлого года в природе в принципе не существовало - более значимый аргумент, чем требл с «Сити» и множество индивидуальных достижений и рекордов
+6
-6
0
Сдержать Холанда помог явно не ты.. Он и по воротам то не бил.. Ходила там какая-то тень..
+1
-1
0
Жаль Родри, он тоже заслужил (топ 3 точно), но о нём вообще никто не говорит, хотя, естественно, он же не игрок атаки
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Зачем сестрам ригобера что-то пояснять?
+4
-4
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Эдерсона проткнули 7 и ничего, выжил.
Эдерсон играл в полуфинале чемпионат мира по футболу 2014 года против Германии?
+1
-1
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Кстати, ты под чем был, когда создавал такой смешной ник?
Под треблом.
+2
-2
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Кстати, ты под чем был, когда создавал такой смешной ник?
Комментарий удален пользователем
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Уважуха Куртуа. Не обиделся, что его проткнули 4 раза. Хотя, если бы не его сейвы, то проткнули бы 7 раз.
Из этой тройки, только Холанд его не протыкал. Вот как он выбирает лучшего
0
0
0
Ответ AF007
"Мстители лучший фильм мира, он собрал больше всех денег в кинотеатрах" - 50 iq "Gangnam style лучшая песня мира, у неё больше всех просмотров на ютубе" - 10 iq "Холанд лучший игрок мира, он забил больше всех голов" - 0 iq
Самый кассовый фильм Аватар, редачь
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий