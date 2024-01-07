Куртуа о The Best: «Месси и Мбаппе – фантастические игроки, но Холанд заслужил больше всех. Он выиграл ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии и забил кучу голов»

Тибо Куртуа считает, что Эрлинг Холанд заслужил приз лучшему футболисту года.

Кандидатами на награду от ФИФА являются («Манчестер Сити» / сборная Норвегии), (« » / сборная Франции) и («Интер Майами» / сборная Аргентины).

«Всегда здорово играть против таких футболистов. Например, в Лиге чемпионов мне удалось сдержать Холанда – все голы забили его партнеры по команде.

Мбаппе и Месси – тоже фантастические игроки, но я считаю, что больше всех награду заслужил Холанд, потому что он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и забил просто кучу голов.

Поэтому, на мой взгляд, Эрлинг заслужил, впрочем, два других претендента тоже забили много мячей. Посмотрим», – сказал вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

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