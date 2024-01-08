Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Аризоны». У него 2+6 в последних 6 играх
Владислав Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».
Форвард «Виннипега» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (6:2).
В активе россиянина 23 (5+18) очка в 36 матчах в текущем сезоне при полезности «+18» (делит 10-е место в лиге по этому показателю с 3 игроками). В последних 6 играх – 8 (2+6) баллов.
Сегодня Наместников (14:44, 3:24 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.
1. A.Barkov FLO - "+22" (36 матчей)
2. E.Rodrigues FLO - "+20" (39 матчей)
3. N.Ehlers WPG - "+19" (39 матчей)
4-6. B.Coleman CGY - "+18" (40 матчей)
4-6. J.T.Miller VAN - "+18" (39 матчей)
4-6. V.Namestnikov WPG - "+18" (36 матчей)
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