Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Аризоны». У него 2+6 в последних 6 играх

Владислав Наместников забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Форвард « » открыл счет в игре регулярного чемпионата с «Койотис» (6:2).

В активе россиянина 23 (5+18) очка в 36 матчах в текущем сезоне при полезности «+18» (делит 10-е место в лиге по этому показателю с 3 игроками). В последних 6 играх – 8 (2+6) баллов.

Сегодня Наместников (14:44, 3:24 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.