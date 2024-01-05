Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье

«Болонья» примет «Дженоа» в стартовом матче 19-го тура Серии А.

В субботу « » примет «Верону», « » сыграет с « » в гостях.

В воскресенье « » проведет гостевой матч с «Эмполи», « » – с «Салернитаной», завершится тур матчем «Ромы» и «Аталанты» Алексея Миранчука.

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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