Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье
«Болонья» примет «Дженоа» в стартовом матче 19-го тура Серии А.
В субботу «Интер» примет «Верону», «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло» в гостях.
В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Ювентус» – с «Салернитаной», завершится тур матчем «Ромы» и «Аталанты» Алексея Миранчука.
19-й тур
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 6 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 6 января, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 6 января, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 7 января, 14.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 7 января, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 7 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 7 января, 20.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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но интересно будет посмотреть матч Болонья - Дженоа. Оба клуба в форме и показывают хороший футбол