Чемпионат Италии. «Болонья» примет «Дженоа», «Интер» сыграет с «Вероной» завтра, «Ювентус» с «Салернитаной» – в воскресенье

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«Болонья» примет «Дженоа» в стартовом матче 19-го тура Серии А.

В субботу «Интер» примет «Верону», «Фиорентина» сыграет с «Сассуоло» в гостях. 

В воскресенье «Милан» проведет гостевой матч с «Эмполи», «Ювентус» – с «Салернитаной», завершится тур матчем «Ромы» и «Аталанты» Алексея Миранчука. 

Чемпионат Италии

19-й тур

Болонья – Дженоа
Дата проведения
5 января, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Верона
Дата проведения
6 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрозиноне – Монца
Дата проведения
6 января, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Кальяри
Дата проведения
6 января, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Фиорентина
Дата проведения
6 января, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Милан
Дата проведения
7 января, 14.30, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Лацио
Дата проведения
7 января, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Наполи
Дата проведения
7 января, 17.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Ювентус
Дата проведения
7 января, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома – Аталанта
Дата проведения
7 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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2 комментария
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Не думал, что скажу это
но интересно будет посмотреть матч Болонья - Дженоа. Оба клуба в форме и показывают хороший футбол
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