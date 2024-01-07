Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн («Чемпионат»)
Хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков перейдет в «Локомотив».
По информации «Чемпионата», Салтыков подписал контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.
Сообщается, что сумма трансфера Салтыкова составит 30-35 млн рублей. Еще в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъемные выплаты.
В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Салтыкова 4 гола и 4 ассиста в 17 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.
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30 млн рублей(((
Ходили же разговоры, что ЦСКА хотел подписать Салтыкова летом.
Так Андреев сказал, что платите мне 200 млн агентских плюс подъемные и мы поговорим.
Браво просто,что тут сказать
А Самару жаль,денег потеряли немерено
Агентские и "подъемные" (для уже проф.футболиста, а не юниора!) - в ТРИ раза больше суммы трансфера! В ТРИ РАЗА!
И ладно бы еще это были бабки частные, так нет - рждвские, т.е. бюджетные по сути...
Давным-давно пора делать что-то типа драфта или как-то еще бороться с этими агентами, подъемными, бонусами за подписание, бонусами за попадание на игру...
В то время как за Салтыкова надо было отдать 30-35 млн КС + 200-300 Андрееву агентских и подъемных, сколько запросили бы зп - неизвестно.
И я не вижу смысла переплачивать агенту в 2-3 раза только из-за того, что он приведет игрока в ЦСКА, а не Локо.