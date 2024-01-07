Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн («Чемпионат»)

Хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков перейдет в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», подписал контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Сообщается, что сумма трансфера Салтыкова составит 30-35 млн рублей. Еще в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъемные выплаты.

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Салтыкова 4 гола и 4 ассиста в 17 матчах Мир . Подробная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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