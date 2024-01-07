Салтыков подписал контракт с «Локо» и останется в «Крыльях» в аренде до конца сезона. Сумма трансфера – 30-35 млн рублей, агентские и подъемные – 100 млн («Чемпионат»)

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com деньги Никита Салтыков Футбол

Хавбек «Крыльев Советов» Никита Салтыков перейдет в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», Салтыков подписал контракт с московским клубом. До конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Сообщается, что сумма трансфера Салтыкова составит 30-35 млн рублей. Еще в 100 млн рублей обойдутся агентские и подъемные выплаты.

В текущем сезоне Мир РПЛ на счету Салтыкова 4 гола и 4 ассиста в 17 матчах Мир РПЛ. Подробная статистика 19-летнего футболиста доступна здесь.

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71 комментарий
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агентские больше суммы трансфера...агенты - зло
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Крылья как всегда..
30 млн рублей(((
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Скорее бы Андреев полностью ушёл из клуба. Это отвратительно просто
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Ответ Vitor Dia
Крылья как всегда.. 30 млн рублей(((
фикс прайс)
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Ответ green-white-blue
Скорее бы Андреев полностью ушёл из клуба. Это отвратительно просто
Согласен, за одного из лучших молодых игроков страны, платят просто смешные деньги.
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Павел Андреев купается в деньгах РЖД🙃
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Ответ green-white-blue
Скорее бы Андреев полностью ушёл из клуба. Это отвратительно просто
Просто выбивает себе шикарные агентские, а потом отправляет игрока где дают как ему надо.

Ходили же разговоры, что ЦСКА хотел подписать Салтыкова летом.
Так Андреев сказал, что платите мне 200 млн агентских плюс подъемные и мы поговорим.
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паровоз уже пиняя, сарвели угорбил, салтыков следующий. Лучше бы ломая затак взяли
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Ответ green-white-blue
Скорее бы Андреев полностью ушёл из клуба. Это отвратительно просто
Не будет Андреева - не будет молодых бесплатных игроков. Очевидно, что КС используются как рекламный полигон - КС получает бесплатных молодых с потенциалом, игроки получают игровое время в РПЛ и тренера, агент забирает своё при продаже удачно засветившихся. Все в плюсе.
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Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Худяков в молодежке хуже Агкацева смотрелся. Что Вы вообще в нем увидеть смогли, я ума не приложу. Адамов тоже гораздо сильнее, а про Сафонова просто смешно.
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агенты это криминал
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Ответ Blaze of Glory
загубят, как Пиняева
Пиняева как загубили? Парень в старте регулярно, в сборную вызывается. Возможно ему самому чего-то не хватает для перехода на новый уровень
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Где Зарема?Представляю сколько было бы кала,перейдя он в Зенит за такие деньги.
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Ответ Тыр Пырыч
паровоз уже пиняя, сарвели угорбил, салтыков следующий. Лучше бы ломая затак взяли
А чего про Глушенкова ни слова? Сарвели изначально был сомнительным выбором для Локомотива. Пиняев в первую очередь к себе должен претензии предъявлять, никто не виноват, что тот же номинальный защитник Тикнизян смотрится в атаке предпочтительнее, да и Самошников не особо уступает.
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когда последний раз молодой игрок из команды середины таблицы уходил ну даже не в топ 5, а более менее сильные чемпионаты, а не в московские клубы?
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Ответ Blaze of Glory
Все это было и в КС. Тренера ему не хватает нормального, а не физрука. В системе Осинькина ему гораздо лучше
Я бы не сказал, что Галактионов, который успешно работал с молодежкой, не знает, как использовать Пиняева
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Никита классный, знаю сколько он работает над собой и улучшением своей игры - результаты в этом сезоне видны. Лишь бы не останавливался
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Как у Паши это получаетс🙉
Браво просто,что тут сказать
А Самару жаль,денег потеряли немерено
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Рыночная стоимость по трансфермаркт 3 млн евро, а 300 тыс евро за которые его отпускают, это грабеж. Какая-то мутная схема по обогащению агента, похоже на открытое мошенничество
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Ответ Баксик Кот
Только разница в том что Зенит 5 раз подряд чемпион ,а остальные на подс...
Какое это имеет отношение к тому, что Зенит маринует россиян молодых?
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Пок-пок, ослабление соперника, кудахтах.
+3
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Ответ Jovana Jovičić
У Сарвели 181 минута, у Чернова 204 минуты, у Коваленко 44 минуты. А вот у того же Сергеева 800 минут и 5+2. Может дело в том, что игрок показывает, когда его выпускают? И если он показывает футбол и явное развитие, как Сергеев, то играет?
Как ты избирательно подошёл. Во-первых, даже у запасных Локо и Зенита прилично больше времени, чем у Коваленко. Во-вторых, Коваленко пришёл молодым талантом, которому важно играть и прогрессировать, а эти уже дядями. В третьих, куда ты дел Зиньковского, Пиняева, Глушенкова, Пруцева... они тоже не играют?
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загубят, как Пиняева
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Ответ kacnep
Никита классный, знаю сколько он работает над собой и улучшением своей игры - результаты в этом сезоне видны. Лишь бы не останавливался
А Салтыкова клёвая)
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Ответ Jovana Jovičić
Вопрос людям, которые отправляют Зенит в чемпионат Бразилии, а Локомотив и Спартак скоро смогут заявиться в чемпионат Самарской области по футболу?
Коваленко откуда пришёл? Только разница в том, что у Локо и Спартака самарцы как правило играют, а не 44 минуты проводят за 18 матчей
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Ответ Баксик Кот
Они сами понимают куда идут ,Коваленко прекрасно понимает что будет сидеть под Венделом зато станет чемпионом.Тут вопрос к этим молодым Россиянам .
Одно дело сидеть, другое дело сидеть прям безвылазно. Коваленко не настолько плох, чтобы совсем не играть, просто его очкуют выпускать
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Овации руководству ЦСКА. Лучше же днаря Мусаева подписать, чем реального таланта Салтыкова, которым интересовались летом, но пожмотились платить...
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Кто-то будет спорить что футбол прогнил из-за бабок?

Агентские и "подъемные" (для уже проф.футболиста, а не юниора!) - в ТРИ раза больше суммы трансфера! В ТРИ РАЗА!

И ладно бы еще это были бабки частные, так нет - рждвские, т.е. бюджетные по сути...

Давным-давно пора делать что-то типа драфта или как-то еще бороться с этими агентами, подъемными, бонусами за подписание, бонусами за попадание на игру...
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Ответ Shuller18
Ага, лучше зажать деньги и купить Мусаева, чем подписать таланта на годы вперёд... скупой платит дважды
ЦСКА отдал за Мусаева только 30 млн рублей Балтике и зп у него 2.5 млн рублей в месяц.
В то время как за Салтыкова надо было отдать 30-35 млн КС + 200-300 Андрееву агентских и подъемных, сколько запросили бы зп - неизвестно.

И я не вижу смысла переплачивать агенту в 2-3 раза только из-за того, что он приведет игрока в ЦСКА, а не Локо.
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Ответ melnik24
Кто-то будет спорить что футбол прогнил из-за бабок? Агентские и "подъемные" (для уже проф.футболиста, а не юниора!) - в ТРИ раза больше суммы трансфера! В ТРИ РАЗА! И ладно бы еще это были бабки частные, так нет - рждвские, т.е. бюджетные по сути... Давным-давно пора делать что-то типа драфта или как-то еще бороться с этими агентами, подъемными, бонусами за подписание, бонусами за попадание на игру...
Должно быть как у игроков НХЛ - агенту платит % сам игрок из своего кармана. В футболе почему-то покупатель игрока должен еще и сам какие-то агентские платить, хотя этот тип просто участвует в переговорах на стороне игрока и, как бы, оказывает услугу игроку, а не клубу-покупателю.
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