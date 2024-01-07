СКА проиграл второй матч подряд – «Металлургу» (1:2 ОТ), ведя 1:0 перед третьим периодом
СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Металлургу» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Перед третьим периодом СКА вел в счете 1:0, но в третьем периоде уральцы сравняли результат – на 45-й минуте отличился защитник Робин Пресс, а победный гол в овертайме забил нападающий Игорь Гераськин.
СКА проиграл второй матч подряд – прежде команда уступила «Локомотиву» (1:2).
СКА находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.
«Металлург» – лидер Восточной конференции с 68 баллами в 49 играх.
Но, по-моему, у него лучший первый пас в лиге, да и вообще мало игроков с такой культурой паса и разгоном атаки. Разин более-менее знает как его страховать, но он непредсказуем.:)))
Событие можно приравнять приезду автолавки к колхозной конторе в советское время