СКА проиграл второй матч подряд – «Металлургу» (1:2 ОТ), ведя 1:0 перед третьим периодом

СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством уступила « » (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

Перед третьим периодом вел в счете 1:0, но в третьем периоде уральцы сравняли результат – на 45-й минуте отличился защитник Робин Пресс, а победный гол в овертайме забил нападающий Игорь Гераськин.

СКА проиграл второй матч подряд – прежде команда уступила «Локомотиву» (1:2).

СКА находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.

«Металлург» – лидер Восточной конференции с 68 баллами в 49 играх.