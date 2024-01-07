СКА проиграл второй матч подряд – «Металлургу» (1:2 ОТ), ведя 1:0 перед третьим периодом

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Металлургу» (1:2 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед третьим периодом СКА вел в счете 1:0, но в третьем периоде уральцы сравняли результат – на 45-й минуте отличился защитник Робин Пресс, а победный гол в овертайме забил нападающий Игорь Гераськин.

СКА проиграл второй матч подряд – прежде команда уступила «Локомотиву» (1:2).

СКА находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.

«Металлург» – лидер Восточной конференции с 68 баллами в 49 играх.

44 комментария
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Спасибо, Магнитка!
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Ответ Stouns
Комментарий скрыт
я про вашу баронэсу , которая даже планшет не знает какой стороной держать в кадре , когда ее показывают
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Спасибо Металлурги за очень важную в психологическом плане победу в Праздничный день ! Смогли переломить игру системной команды и " воткнуть " им второе поражение подряд на их площадке !
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Ска домой
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+14
реванш взят ! главную тренершу плачущую даже не показали вашу , что за фэйл
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Ответ Stouns
Комментарий скрыт
какая зависть? жалость и ненависть и только !
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система вышла покурить в тамбур и не вернулась. рома, чé за дела , а?
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система не работает
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Ответ yaroslavmironov24@gmail.com
Ска домой
Они и так дома )
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спасибо Юрову! Красиво шайбу в зону затащил и пас красивый.Ну и конечно Гераськин!!! Набоков!! ! А Пресса надо в нападение перевести уж больно страшно смотреть на его косяки в защите
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Победа есть победа, она не пахнет. Но, Разин, сегодня команда была не была похожа на себя, спасибо Набокову, а так играли «тухловато»…
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это говорит о том ,что соперники находятся справедливо на своих местах
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Красавцы Металлург!
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Рождественскую морду Ромы на всю страну по всем каналам!!!
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Ну чо, несчастный случай, один упал и потерял позицию, дальше расстрел.
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Ответ provodchic
спасибо Юрову! Красиво шайбу в зону затащил и пас красивый.Ну и конечно Гераськин!!! Набоков!! ! А Пресса надо в нападение перевести уж больно страшно смотреть на его косяки в защите
Привыкайте.:))) Он и на чужой синей такие фокусы любит.:)))
Но, по-моему, у него лучший первый пас в лиге, да и вообще мало игроков с такой культурой паса и разгоном атаки. Разин более-менее знает как его страховать, но он непредсказуем.:)))
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Ответ Олег Демидов
Ну проиграли и проиграли. Что в этом такого? Плакать никто не будет. Прям новость номер один. Ска два матча проиграли . Да хоть три
Это если из Питера смотреть. А если из глубинки?
Событие можно приравнять приезду автолавки к колхозной конторе в советское время
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Ну проиграли и проиграли. Что в этом такого? Плакать никто не будет. Прям новость номер один. Ска два матча проиграли . Да хоть три
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Чушпаны
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СКА надломила собственная реализация, Металлургу удачи!
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👏💯🤝🙏🙏🙏👏👏👏🔥... Магнитка 👊✊
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👍
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то есть у романа отобрали пояс кубка Гагарина 🥺
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По игре СКА сегодня смотрелся лучше, но снова пришла болезнь не реализации, да и виден спад,но это и к лучшему, гнаться за регулярной, игра показала в плей-офф смерти подобно, уж лучше за кубок бороться, чем отбывать номер на прямых
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Не начало года, а праздник какой-то.
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Представляю, если бы этот эпизод был бы со стороны СКА.. Что бы было в комментариях. А так ничего, тишина, Металлург с победой?
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Система не работает!
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Ответ Stouns
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Stouns
Комментарий скрыт
чистая атака вратаря была в начале
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это новости фигня, спасибо, кто-то там пишут люди, которые на все хоккей не ходят, система пока ведет к вылету в первом раунде на 2-4... там поржем))))
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