Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой не верит в развитие российского футбола в условиях изоляции.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад?

Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола», – сказал бывший игрок сборной России.

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29 комментариев
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Все задают этот вопрос уже 24 года, и всегда один ответ - запад
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нет времени на раскачку!
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Саша, все хорошо, не переживай. Уже собрана рабочая группа, написаны планы развития «СПОРТ-2036», раньше нам мешали англосаксы и прихвостни, но вот сейчас мы всего добьемся сами, только разберемся с подачей отопления в Подольске!
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Как что, немыслимых масштабов пилорама, это и есть главная и единственная цель, какое там развитие.
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Учеба в ВШТ определённо добавляет ума, это уже не первое от него что-то здравое промелькивает
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Ответ Олег Пашинин
тоже что и мешало развивать многое из других отраслей,если можно купить готовый продукт то никто не будет тратиться на то что бы его произвести здесь,с футболом тоже самое,можно было купить качественных легионеров и добавить немного паспортистов,сейчас легов приглашать сложнее и гораздо дороже
так в куче топ лиг тоже самое, тоже куча легов, но только и в целом футбол намного сильнее развит
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Когда петушок клюнул, пошёл учиться на тренера.
Что мешало 20 лет назад учиться?

Вот и тут та же история
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Ну так тогда и начали. Например, Академия Коноплёва в 2003 году и была основана. Академии Краснодара, московских клубов, в Питере и других крупных и относительно крупных футбольных центрах страны тоже прилично в плане и обеспечения прибавили за 20 лет. Всё вполне себе в соответствии с уровнем экономики, общества и общемировым современным уровнем футбола. Выше головы не прыгнешь. Но всегда будут те кто скажет что всё гуано.
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Обама мешал, ну или кто там был до него, не помню. наверняка в легендарном "плане даллеса" был пункт про сдерживание развития российского футбола, иначе мы бы сейчас уже трижды чемпионами мира были
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Ответ Нефанатик
Россия не футбольная страна и смешно чего то ждать от российской сборной или клубов чего то серьезного.
Что такое футбольная страна и нефутбольная страна?
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Ответ Balt
Ну так тогда и начали. Например, Академия Коноплёва в 2003 году и была основана. Академии Краснодара, московских клубов, в Питере и других крупных и относительно крупных футбольных центрах страны тоже прилично в плане и обеспечения прибавили за 20 лет. Всё вполне себе в соответствии с уровнем экономики, общества и общемировым современным уровнем футбола. Выше головы не прыгнешь. Но всегда будут те кто скажет что всё гуано.
Когда сажают в тюрьму лучшего менеджера детского футбола, то ясно, что ничего у нас не будет.
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Ответ Никита Алексеев
20 лет назад был Царь, сейчас он только клюет других людей из футбольной сферы
Шут он, а не царь. Мостовой стремительно скатывается.
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Ответ Биомеханоид
Учеба в ВШТ определённо добавляет ума, это уже не первое от него что-то здравое промелькивает
Сетовать на что-то не сделанное в прошлом называется популизм, а не ум. Практической пользы от этого примерно ноль.
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Так им и сейчас проще 25 параллельных импортов найти, чем что-то сделать, импотенция великой «на бумаге» державы
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Сколько себя помню, разговоры про развитие футбола длятся без конца, то по немецкой системе, то по голландской, то советскую восстанавливать, то свою новую изобретать...болтать, не работать...
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Россия не футбольная страна и смешно чего то ждать от российской сборной или клубов чего то серьезного.
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20 лет назад он развивал испанский футбол.
Мостовой — предтеча Хави и Иньесты.
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20 лет назад был Царь, сейчас он только клюет других людей из футбольной сферы
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Царь клюнул царька
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Так и про всю страну можно сказать. Что мешало развиваться, налаживать внутреннее производство, отходить постепенно от сырьевой экономики. Нет, думали всё купим за нефтяные деньги, и так хорошо. В теперь оказалось, не то, что своих самолётов - своих гвоздей не производим.
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Даже после переезда из деревни в тюрьму — ничего не изменилось. Мужик по прежнему просыпался с петухами.
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Не согласен. Бюджетный футбол с узаконенными распилами можно развивать лишь в сторону увеличения откатов,что с успехом и происходит, зарплаты паспортистов не дадут соврать. 🙃
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Как можно развить труп?
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у меня к Александру тот же вопрос
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отсутствие тренерской лицензии у Александра Мостового.
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