Мостовой о российском футболе: «Когда петушок клюнул, начинаем про развитие говорить. Что мешало 20 лет назад развиваться?»

Александр Мостовой не верит в развитие российского футбола в условиях изоляции.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Как развиваться в изоляции? А почему сейчас все взяли за основу слово «развиваться»? Что мешало развиваться 20 лет назад?

Развиваться надо всю жизнь. Когда петушок клюнул, начинаем разговаривать про развитие футбола», – сказал бывший игрок сборной России.

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