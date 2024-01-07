Шапи забил за «Арис» во 2-м матче подряд – ПАОК. У хавбека 3+3 за 14 игр в лиге Греции
Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» во втором матче подряд.
Сегодня полузащитник открыл счет на 46-й минуте игры 17-го тура чемпионата Греции против ПАОК (2:1). 3 января россиянин поразил ворота «Астераса» (2:3).
Всего за 14 матчей в чемпионате Греции Сулейманов отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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