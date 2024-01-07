Шапи забил за «Арис» во 2-м матче подряд – ПАОК. У хавбека 3+3 за 14 игр в лиге Греции

Теги Арис ПАОК высшая лига Греция Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов забил за «Арис» во втором матче подряд.

Сегодня полузащитник открыл счет на 46-й минуте игры 17-го тура чемпионата Греции против ПАОК (2:1). 3 января россиянин поразил ворота «Астераса» (2:3).

Всего за 14 матчей в чемпионате Греции Сулейманов отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шапи чересчур много хейтят, а по факту - в Турции играл - забивал, в Израиле играл - забивал, в Греции играет - забивает

свою соточку на профессиональном уровне он наколотит
+12
0
+12
Ответ imaginary
Шапи чересчур много хейтят, а по факту - в Турции играл - забивал, в Израиле играл - забивал, в Греции играет - забивает свою соточку на профессиональном уровне он наколотит
Я гол не видел , но во втором голе он отдал крутую предголевую крученную передачу в центре , а потом мог и третий гол забивать ,но там защитник еле еле успел перекрыть передачу и Шапи тупо до мяча не смог добраться , а так бы в дальний угол от вратаря забивал . Учитывая в каких клубах он играет, ему тяжело проявлять себя . Здесь мяч редко держишь.
+4
0
+4
Пора на повышение
+2
0
+2
Ещё и Кокорин забил
0
0
0
Два мифических бомбардира. Шапи и Кокорин. Греция, Кипр...
0
0
0
Ответ Михаил Опякин
Пора на повышение
в динамо махачкала?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий