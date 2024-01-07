НФЛ. 18-я неделя. «Балтимор» сыграл с «Питтсбургом», «Индианаполис» с «Хьюстоном» и другие матчи

С 7 по 8 января пройдут матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

18-я неделя

7 января

– – 10:17 (0:7, 7:0, 0:0, 3:10)





Всего ярдов набрано: 224 – 289. Пас: 118 – 134, вынос: 106 – 155. Всего розыгрышей: 57 – 62. Ярдов на розыгрыш: 3.9 – 4.7. Потери: 2 – 2. Первые дауны: 13 – 16.

Ред зоун: 0-1 – 1-2. Нарушения: 3-26 – 4-25. Владение: 25:06 – 34:54.

Пас:

Тайлер Хантли (Балтимор) – 15/28, ярды: 146, тачдауны: 1, перехваты: 0.

Мэйсон Рудольф (Питтсбург) – 15/28, ярды: 152, тачдауны: 1, перехваты: 0.

Вынос:

Гас Эдвардс (Балтимор) – выносы: 10, ярды: 48.

Наджи Харрис (Питтсбург) – выносы: 26, ярды: 112.

Прием:

Нельсон Агхолор (Балтимор) – приемы: 5, ярды: 39.

Дионте Джонсон (Питтсбург) – приемы: 4, ярды: 89.

– – 19:23 (3:7, 3:7, 8:3, 5:6)





Всего ярдов набрано: 360 – 306. Пас: 133 – 246, вынос: 227 – 60. Всего розыгрышей: 62 – 56. Ярдов на розыгрыш: 5.8 – 5.5. Потери: 1 – 0. Первые дауны: 21 – 16.

Ред зоун: 0-3 – 2-2. Нарушения: 3-14 – 11-69. Владение: 30:42 – 29:18.

Пас:

Гарднер Миншью (Индианаполис) – 13/24, ярды: 141, тачдауны: 0, перехваты: 0.

Си Джей Страуд (Хьюстон) – 13/24, ярды: 264, тачдауны: 0, перехваты: 0.

Вынос:

Джонатан Тэйлор (Индианаполис) – выносы: 30, ярды: 188.

Девин Синглтери (Хьюстон) – выносы: 24, ярды: 63.

Прием:

Джош Даунс (Индианаполис) – приемы: 3, ярды: 48.

Нико Коллинз (Хьюстон) – приемы: 9, ярды: 195.

(8-8, 5-3 дома) – (11-5, 3-4 в гостях) – 21:00





(11-5, 5-2 дома) – (7-9, 5-3 в гостях) – 21:00





(5-11, 4-4 дома) – (9-7, 5-2 в гостях) – 21:00





(4-12, 1-7 дома) – (6-10, 2-5 в гостях) – 21:00





(8-8, 4-3 дома) – (7-9, 2-6 в гостях) – 21:00





(2-14, 2-5 дома) – (8-8, 4-4 в гостях) – 21:00





8 января

(8-8, 4-3 дома) – (7-9, 2-6 в гостях) – 00:25





(7-9, 5-3 дома) – (8-8, 3-4 в гостях) – 00:25





(5-11, 3-4 дома) – (11-5, 5-3 в гостях) – 00:25





(4-12, 2-5 дома) – (8-8, 3-5 в гостях) – 00:25





(5-11, 2-6 дома) – (10-6, 5-2 в гостях) – 00:25





(12-4, 5-2 дома) – (9-7, 4-4 в гостях) – 00:25





(4-12, 1-6 дома) – (11-5, 3-5 в гостях) – 00:25





(11-5, 7-1 дома) – (10-6, 3-4 в гостях) – 04:20





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.