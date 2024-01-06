Кубок мира. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Долль и Наврат – за Германию
7 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2023/24
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Эстафета
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)
2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)
3. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн)
4. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)
6. Швеция (Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)
- Дата проведения
- 7 января, 13.30
Этап 4, Оберхоф, Германия. Эстафета
Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Франция (№2): Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.
Германия (№3): Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн.
Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Доминик Унтервегер.
Швеция (№6): Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.
Украина (№7): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын.