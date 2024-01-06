Кубок мира. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Долль и Наврат – за Германию

7 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

3. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн)

4. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)

6. Швеция (Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

Дата проведения 7 января, 13.30

Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн.

Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Доминик Унтервегер.

Швеция (№6): Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№7): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын.