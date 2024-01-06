Кубок мира. Эстафета. Братья Бо выступят за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Долль и Наврат – за Германию

Теги Симон Эдер Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии сборная Украины сборная Швейцарии Лукас Хофер Тарьей Бо Артем Прима Бенедикт Долль эстафета Йоханнес Бо Давид Коматц Жереми Финелло Роман Реес Филипп Хорн Дмитрий Пидручный Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Йоша Буркхальтер Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Филипп Наврат Антон Дудченко Эндре Стремсхайм Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Никлас Хартвег Себастьян Штальдер Эрик Перро Оберхоф Дидье Бьона Виталий Мандзын Эмиль Нюквист Доминик Унтервегер Элия Дзени Биатлон

7 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо)

2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

3. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн)

4. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель)

6. Швеция (Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

Дата проведения
7 января, 13.30
Онлайн гонки

Этап 4, Оберхоф, Германия. Эстафета

Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Франция (№2): Фабьен Клод, Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат, Филипп Хорн.

Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Доминик Унтервегер.

Швеция (№6): Эмиль Нюквист, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№7): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын.

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1 комментарий
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А Реес с Хорном за какие заслуги бегут домашнюю эстафету?)
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