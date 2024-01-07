«Арсенал» проиграл трижды подряд. У команды 1 победа за последние 7 матчей – худший результат при Артете

Теги Ливерпуль Микель Артета премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

«Арсенал» проиграл в третий раз подряд – в Кубке Англии.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Ливерпулю» (0:2). Ранее поражение ей нанесли «Вест Хэм» (0:2) и «Фулхэм» (1:2).

За последние 7 игр «канониры» одержали только одну победу – над «Брайтоном» (2:0). Начиная с 9 декабря они также четырежды проиграли и дважды сыграли вничью.

Одна победа на отрезке из семи игр – худший результат «Арсенала» при Артете.

Далее «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в АПЛ – это произойдет 20 января.

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87 комментариев
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Абсолютно классическое и закономерное поражение Арсенала, которых будет становиться только больше. Прям один в один как и 2 года назад в апл. Даже промахи Эдегора за это время никак не изменились)))) Пока в атаке не появится завершитель, то ни о каких титулах можно даже не заикаться. Сегодня все игроки с первых минут начали наглядно демонстрировать свою несостоятельность в реализации моментов. Но если остальные могут давать хоть какую-то пользу команде, то Хаверц это просто анти-футбольный бог. Настолько бездарного и деревянного игрока я не видел со времён Жервиньо. Реально 65 млн. на ветер, как в том самом чанте. Артета тоже в очередной раз продемонстрировал свою "тактическую гениальность". Нельсон весь матч давал движение, отлично смещался в центр, хорошо обыгрывался с партнёрами, а он зачем-то вместо него выпускает Мартинелли, который настолько плох, что его даже школьник Ливерпуля унижал в последние минуты. Хотя чего ожидать от бразильца, который к 22 года не научился глаза отрывать от мяча…
И почему Смит-Роу снова маринуется на скамейке до 90 минуты? Где если не в кубке Англии Артета собирается давать ему шансы, о которых заикался буквально на вчерашней пресс-конференции??
+66
-3
+63
Ответ Adamdfdgds
Абсолютно классическое и закономерное поражение Арсенала, которых будет становиться только больше. Прям один в один как и 2 года назад в апл. Даже промахи Эдегора за это время никак не изменились)))) Пока в атаке не появится завершитель, то ни о каких титулах можно даже не заикаться. Сегодня все игроки с первых минут начали наглядно демонстрировать свою несостоятельность в реализации моментов. Но если остальные могут давать хоть какую-то пользу команде, то Хаверц это просто анти-футбольный бог. Настолько бездарного и деревянного игрока я не видел со времён Жервиньо. Реально 65 млн. на ветер, как в том самом чанте. Артета тоже в очередной раз продемонстрировал свою "тактическую гениальность". Нельсон весь матч давал движение, отлично смещался в центр, хорошо обыгрывался с партнёрами, а он зачем-то вместо него выпускает Мартинелли, который настолько плох, что его даже школьник Ливерпуля унижал в последние минуты. Хотя чего ожидать от бразильца, который к 22 года не научился глаза отрывать от мяча… И почему Смит-Роу снова маринуется на скамейке до 90 минуты? Где если не в кубке Англии Артета собирается давать ему шансы, о которых заикался буквально на вчерашней пресс-конференции??
Английским клубам после трансферов Хаверца и Вернера стоит задуматься: а почему этот немецкий игрок не в Баварии, если он настолько хорош, как говорят сми и агенты
+46
-2
+44
Ливерпуль на минимальную играл, и то забрал матч, но в начале был отскок, все равно всех красных с победой
+41
-5
+36
Артету уже три раза подряд отдоминировали. Жёстко.
+25
-5
+20
даже когда арсенал давил в первом тайме, и не забивал , было понятно, опять проиграют. не прёт, нет фарта. хотя играют неплохо. игру-две ещё помучаются, потом пойдут победы.
+23
-5
+18
Ответ доктор Ливси
Английским клубам после трансферов Хаверца и Вернера стоит задуматься: а почему этот немецкий игрок не в Баварии, если он настолько хорош, как говорят сми и агенты
Арсеналу еще 4 года назад надо было задуматься, что трансферы сбитых летчиков из Челси ни к чему хорошему не приводят. Но те, кто не умеют учиться на своих ошибках, должны страдать по полной, что сейчас и происходит с Артетой
+19
-1
+18
Ответ Proper Chels
Да уж, пока Челси в кризисе - беда с лондонским футболом. Эти шумные соседи не могут даже на пару сезонов достойно заменить королей.
А чего ты удивляешься, Арсенал даже в сезон тотального кризиса всех английских грандов подарил титул Лестеру? 😆
+15
-4
+11
Ответ 1777003096201victor
Сака вообще выгнать с поля вместе с артэта
Сака умер еще на 60 минуте, но убирают с поля почему-то бодренького Нельсона. Я ж говорю: гений тактики на испашке
+10
0
+10
Отрицательное доминирование!
+12
-4
+8
Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Это называется неудача, Ливерпуль же воспользовался моментами и решил исход матча. Сколько бы ты не доминировал нужна реализация, без неё не как. ВОЗИТЬ это не главное в футболе, нужно забивать( не хотел никого обидеть или оскорбить, фан Ливерпуля)
+6
-1
+5
Ответ azt3c14
Старый-добрый Арсенал вернулся😁Кажется,вопрос с 4м местом и вылетом в 1/4 ЛЧ решен
Поправочка: в 1/8
+6
-1
+5
Ответ МистерБлин
даже когда арсенал давил в первом тайме, и не забивал , было понятно, опять проиграют. не прёт, нет фарта. хотя играют неплохо. игру-две ещё помучаются, потом пойдут победы.
Дело не в фарте, а в классе - точнее в его отсутствии
+11
-6
+5
Победы ни что!!! Доминирование-это все!!!!😂😂😂
+5
0
+5
Ответ Adamdfdgds
Абсолютно классическое и закономерное поражение Арсенала, которых будет становиться только больше. Прям один в один как и 2 года назад в апл. Даже промахи Эдегора за это время никак не изменились)))) Пока в атаке не появится завершитель, то ни о каких титулах можно даже не заикаться. Сегодня все игроки с первых минут начали наглядно демонстрировать свою несостоятельность в реализации моментов. Но если остальные могут давать хоть какую-то пользу команде, то Хаверц это просто анти-футбольный бог. Настолько бездарного и деревянного игрока я не видел со времён Жервиньо. Реально 65 млн. на ветер, как в том самом чанте. Артета тоже в очередной раз продемонстрировал свою "тактическую гениальность". Нельсон весь матч давал движение, отлично смещался в центр, хорошо обыгрывался с партнёрами, а он зачем-то вместо него выпускает Мартинелли, который настолько плох, что его даже школьник Ливерпуля унижал в последние минуты. Хотя чего ожидать от бразильца, который к 22 года не научился глаза отрывать от мяча… И почему Смит-Роу снова маринуется на скамейке до 90 минуты? Где если не в кубке Англии Артета собирается давать ему шансы, о которых заикался буквально на вчерашней пресс-конференции??
Сака вообще выгнать с поля вместе с артэта
+5
0
+5
нужно усиление Арсеналу в атаку, типа Осимхена, да и края обороны укреплять нужно. Вратари тоже слабоватые, точно не уровень Алиссона и Эдерсона
+7
-2
+5
Ответ А.В. Бубнов
Да он и на физиономию неприятен... Но Арсеналу в принципе многое прощается.
Согласен . А когда плакса Жезус с губками бантиком устраивает карнавалы с недовольством и симуляцией - то эта парочка кроме рвотного рефлекса не вызывает ничего.
+4
0
+4
Отрицательная доминация
+4
0
+4
Ответ Акира_1
Артету уже три раза подряд отдоминировали. Жёстко.
А между тем - Кокорин сегодня гол !
Хотят наладить реализацию надо брать опытного мастера в зимнюю паузу !
У него последний год контракта с Фиорентиной - получится недорого !
+5
-1
+4
Ответ А.В. Бубнов
Не выгнать, а срубить с поля как только он умеет) Об рекламный щит, для надёжности
Да. Очень мерзопакостный игрочишка. Опять всю игру только и делал, что исподтишка толкал игроков в спину или бил в лицо и даже желтую опять не получил. Циммикас не просто так получил такую травму. Ссака делает свои грязные дела всегда в динамике , чтоб все подумали , что это просто игровой эпизод и борьба. Мерзейший тип.
+7
-3
+4
Разучились попадать по воротам канониры.
+4
-1
+3
Старый-добрый Арсенал вернулся😁Кажется,вопрос с 4м местом и вылетом в 1/4 ЛЧ решен
+5
-2
+3
Ответ Акира_1
Артету уже три раза подряд отдоминировали. Жёстко.
К тому и стремился?)
+3
0
+3
Много моментов было, Арсенал их растерял, Ливер «заковырял». Хавертс, Эдегор, Сака , Жоржиньо - нулевые. Завершение ужасное, что с одной, что с другой стороны.
+5
-3
+2
Ответ Kubinec_
ну все #АртетаАут
Погодь. Дай почитать его - "мы доминировали"
+2
0
+2
Ответ Adamdfdgds
Абсолютно классическое и закономерное поражение Арсенала, которых будет становиться только больше. Прям один в один как и 2 года назад в апл. Даже промахи Эдегора за это время никак не изменились)))) Пока в атаке не появится завершитель, то ни о каких титулах можно даже не заикаться. Сегодня все игроки с первых минут начали наглядно демонстрировать свою несостоятельность в реализации моментов. Но если остальные могут давать хоть какую-то пользу команде, то Хаверц это просто анти-футбольный бог. Настолько бездарного и деревянного игрока я не видел со времён Жервиньо. Реально 65 млн. на ветер, как в том самом чанте. Артета тоже в очередной раз продемонстрировал свою "тактическую гениальность". Нельсон весь матч давал движение, отлично смещался в центр, хорошо обыгрывался с партнёрами, а он зачем-то вместо него выпускает Мартинелли, который настолько плох, что его даже школьник Ливерпуля унижал в последние минуты. Хотя чего ожидать от бразильца, который к 22 года не научился глаза отрывать от мяча… И почему Смит-Роу снова маринуется на скамейке до 90 минуты? Где если не в кубке Англии Артета собирается давать ему шансы, о которых заикался буквально на вчерашней пресс-конференции??
Жервиньо был лучше Кая в атаке, и я абсолютно серьёзен.
+2
0
+2
Ответ John Houlding
Да. Очень мерзопакостный игрочишка. Опять всю игру только и делал, что исподтишка толкал игроков в спину или бил в лицо и даже желтую опять не получил. Циммикас не просто так получил такую травму. Ссака делает свои грязные дела всегда в динамике , чтоб все подумали , что это просто игровой эпизод и борьба. Мерзейший тип.
Да он и на физиономию неприятен... Но Арсеналу в принципе многое прощается.
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+2
Ответ Naneva
Жервиньо был лучше Кая в атаке, и я абсолютно серьёзен.
Ну хз хз, у меня до сих пор перед глазами промах Брентферду в кубке лиги в пустые ворота. А его фирменные рывки с мячом за лицевую вообще классика апл)
+2
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В первом тайме Ливерпуль посмотрел что может Арсенал, ну а воротом показал что сам умеет играть в футбол.
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Думаю Артете пора ознакомится с значением слова доминация
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Операция по дедоминации Арсенала прошла успешно.
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