«Арсенал» проиграл трижды подряд. У команды 1 победа за последние 7 матчей – худший результат при Артете

«Арсенал» проиграл в третий раз подряд – в Кубке Англии.

Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Ливерпулю» (0:2). Ранее поражение ей нанесли «Вест Хэм» (0:2) и «Фулхэм» (1:2).

За последние 7 игр «канониры» одержали только одну победу – над «Брайтоном» (2:0). Начиная с 9 декабря они также четырежды проиграли и дважды сыграли вничью.

Одна победа на отрезке из семи игр – худший результат «Арсенала» при Артете.

Далее « » примет «Кристал Пэлас» в – это произойдет 20 января.

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