«Арсенал» проиграл трижды подряд. У команды 1 победа за последние 7 матчей – худший результат при Артете
«Арсенал» проиграл в третий раз подряд – в Кубке Англии.
Команда Микеля Артеты сегодня уступила «Ливерпулю» (0:2). Ранее поражение ей нанесли «Вест Хэм» (0:2) и «Фулхэм» (1:2).
За последние 7 игр «канониры» одержали только одну победу – над «Брайтоном» (2:0). Начиная с 9 декабря они также четырежды проиграли и дважды сыграли вничью.
Одна победа на отрезке из семи игр – худший результат «Арсенала» при Артете.
Далее «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в АПЛ – это произойдет 20 января.
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И почему Смит-Роу снова маринуется на скамейке до 90 минуты? Где если не в кубке Англии Артета собирается давать ему шансы, о которых заикался буквально на вчерашней пресс-конференции??
Хотят наладить реализацию надо брать опытного мастера в зимнюю паузу !
У него последний год контракта с Фиорентиной - получится недорого !