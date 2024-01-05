Кубок Франции. 1/32 финала. «Нант» против «По», в воскресенье «Монако» Головина сыграет с «Лансом», «ПСЖ» – с «Ревелем»

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«Нант» сыграет с «По» в 1/32 финала Кубка Франции.

 В субботу «Лилль» сыграет с «Голден Лайоном» с Мартиники, «Ницца» – с «Осером». 

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Лансом», «Марсель» – с «Тьонвиль Лузитанс», «ПСЖ» – с «Ревелем». 

Кубок Франции

1/32 финала

По – Нант
Дата проведения
5 января, 20.00, «Stade du Hameau»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Клермон
Дата проведения
5 января, 22.45, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Анжер
Дата проведения
6 января, 17.30, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Голден Лайон
Дата проведения
6 января, 17.30, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Антант – Бордо
Дата проведения
6 января, 20.00, «Stade Michel Hidalgo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Осер
Дата проведения
6 января, 22.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Генгам – Ренн
Дата проведения
7 января, 16.30, «Рудуру»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – Монако
Дата проведения
7 января, 16.30, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Понтарлье – Лион
Дата проведения
7 января, 16.30, «Stade Leo-Lagrange, Besancon»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Кан
Дата проведения
7 января, 16.30, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тьонвиль Лузитанс – Марсель
Дата проведения
7 января, 16.30, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ревель – ПСЖ
Дата проведения
7 января, 22.45, «Stade Pierre-Fabre»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Все пары и результаты – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции

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2 комментария
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Ревель брал, Шпака не брал!))
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Мбаппе опять будет играть против команды из очень слабого дивизиона, чтобы набить статистику? Позорник!
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