Кубок Франции. 1/32 финала. «Нант» против «По», в воскресенье «Монако» Головина сыграет с «Лансом», «ПСЖ» – с «Ревелем»

«Нант» сыграет с «По» в 1/32 финала Кубка Франции.

В субботу « » сыграет с « » с Мартиники, « » – с « ».

В воскресенье « » Александра Головина встретится с «Лансом», «Марсель» – с «Тьонвиль Лузитанс», «ПСЖ» – с «Ревелем».

1/32 финала

Все пары и результаты – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Франции

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