Кубок Франции. 1/32 финала. «Нант» против «По», в воскресенье «Монако» Головина сыграет с «Лансом», «ПСЖ» – с «Ревелем»
«Нант» сыграет с «По» в 1/32 финала Кубка Франции.
В субботу «Лилль» сыграет с «Голден Лайоном» с Мартиники, «Ницца» – с «Осером».
В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Лансом», «Марсель» – с «Тьонвиль Лузитанс», «ПСЖ» – с «Ревелем».
1/32 финала
- Дата проведения
- 5 января, 20.00, «Stade du Hameau»
- Дата проведения
- 5 января, 22.45, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 6 января, 17.30, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 6 января, 17.30, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 6 января, 20.00, «Stade Michel Hidalgo»
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Альянц Ривьера»
- Дата проведения
- 7 января, 16.30, «Рудуру»
- Дата проведения
- 7 января, 16.30, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 7 января, 16.30, «Stade Leo-Lagrange, Besancon»
- Дата проведения
- 7 января, 16.30, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 7 января, 16.30, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Stade Pierre-Fabre»
Все пары и результаты – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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