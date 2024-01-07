Ламар Одом высказался после смерти Мэттью Перри: «Кетамин помог мне и многим другим людям. Он лечит ПТСР и зависимость»

Ламар Одом рассказал, что лечение кетамином пошло ему на пользу.

После смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри от «острого воздействия кетамина» бывший игрок НБА Ламар Одом рассказал о своем опыте лечения препаратом.

«Спросите своего врача, как это может вам помочь, потому что это поможет. Только это должно быть назначено врачом, не надо ничего делать самостоятельно. И уж точно при этом нельзя даже садиться за машину. После приема кетамина мне даже машину водить небезопасно, не говоря уже о том, чтобы расслабляться в джакузи.

Но это помогло мне и многим другим людям. Это может помочь вам справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и зависимостью. Мы все пережили пандемию – у нас у всех есть посттравматическое стрессовое расстройство или что-то в этом роде», – заявил Одом.

Мэттью Перри, который долгое время боролся с зависимостью, был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе в октябре с высоким уровнем кетамина в организме.

Хотя за полторы недели до смерти актер прошел курс лечения кетамином от депрессии, эксперты говорят, что, скорее всего, он умер от самостоятельного приема кетамина, а не от терапии под наблюдением врача.