Ламар Одом высказался после смерти Мэттью Перри: «Кетамин помог мне и многим другим людям. Он лечит ПТСР и зависимость»

Теги Ламар Одом НБА Баскетбол

Ламар Одом рассказал, что лечение кетамином пошло ему на пользу.

После смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри от «острого воздействия кетамина» бывший игрок НБА Ламар Одом рассказал о своем опыте лечения препаратом.

«Спросите своего врача, как это может вам помочь, потому что это поможет. Только это должно быть назначено врачом, не надо ничего делать самостоятельно. И уж точно при этом нельзя даже садиться за машину. После приема кетамина мне даже машину водить небезопасно, не говоря уже о том, чтобы расслабляться в джакузи.

Но это помогло мне и многим другим людям. Это может помочь вам справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и зависимостью. Мы все пережили пандемию – у нас у всех есть посттравматическое стрессовое расстройство или что-то в этом роде», – заявил Одом.

Мэттью Перри, который долгое время боролся с зависимостью, был найден мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе в октябре с высоким уровнем кетамина в организме.

Хотя за полторы недели до смерти актер прошел курс лечения кетамином от депрессии, эксперты говорят, что, скорее всего, он умер от самостоятельного приема кетамина, а не от терапии под наблюдением врача.

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18 комментариев
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У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул Кетамина , 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик «Бадвайзера», пинта чистого эфира, и 12 пузырьков амилнитрита. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо в поездке, но если уж начал лечить ПТСР, то к делу надо подходить серьёзно.
+29
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+26
Вспоминается эпизод Южного Парка, когда Картмана привозят в больницу. Врач:
- Срочно 50 кубиков кетамина мне!.. Да, и пацану вколите что-нибудь.
+11
0
+11
Ответ Алексей Матыгин
то есть спортсмен призывает простых людей употреблять наркоту и это другое?)
Каким местом нужно читать заметку, чтобы из фразы "только это должно быть назначено врачом, не надо ничего делать это самостоятельно" сделать такие выводы?
+5
0
+5
Ответ Алексей Матыгин
то есть спортсмен призывает простых людей употреблять наркоту и это другое?)
да тебе ничего уже не поможет
+4
0
+4
Ответ Алексей Матыгин
то есть спортсмен призывает простых людей употреблять наркоту и это другое?)
умиляют люди с двумя скиллами - прочитать заголовок и в комментах написать "это другое?". в принципе больше и не нужно ничего;)
+2
0
+2
Ответ Сергей Галынский
У моей соседки умер внук с 1ого на 2ого января,36 лет. От болей в спине активно употреблял спортосодержащие напитки. Больше спина не болит
и че?
+1
0
+1
мы пережили пандемию у нас птср... я фигею с этих наркоманов
+4
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Одна зависимость другой зависимостью не лечится. Популярное наркоманское заблуждение. Конец у всех одинаков.
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Ответ Алексей Матыгин
то есть спортсмен призывает простых людей употреблять наркоту и это другое?)
да какой он спортсмен )) когда то был там не считается. в нынешнем состоянии обычный забулдыга.
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Ответ Алексей Матыгин
то есть спортсмен призывает простых людей употреблять наркоту и это другое?)
Ты читать умеешь, василий? Вы, бобики, совсем головой своей думать разучились, только мемчиками. Скормили дворняжкам фразочки про "это другое", вот теперь вы куда ни попадя пихаете их, и уверены, что делаете это метко.
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Ответ Владислав Севастьянов
Вспоминается эпизод Южного Парка, когда Картмана привозят в больницу. Врач: - Срочно 50 кубиков кетамина мне!.. Да, и пацану вколите что-нибудь.
да-да 😁😁
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