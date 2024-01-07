«Я не получаю от этого удовольствия». Магнус Карлсен не выступит на турнире претендентов 2024 года

Теги Магнус Карлсен турнир претендентов матч на первенство мира Дин Лижэнь Шахматы

Магнус Карлсен заявил, что пропустит турнир претендентов 2024 года.

Соревнования пройдут со 2 по 25 апреля в Торонто. Победитель турнира сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.

В 2023 году Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, что обеспечило ему путевку на турнир претендентов.

«Я не буду играть на турнире претендентов. Не беспокойтесь об этом. 

Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Все просто», – сказал норвежский гроссмейстер.

Магнус Карлсен: «С классическим контролем времени нет никаких шансов, что я снова приму участие в матче за шахматную корону»

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9 комментариев
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Может себе позволить.
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Он всё всем не раз и не два доказал уже. Он - сильнейший гроссмейстер современности, и это знают все - действующий чемпион мира, бывшие чемпионы мира, его бывшие соперники в матче за корону и все претенденты.
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Ждем реванш Непомнящего и Лижэня?
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Ну неужели в третий раз Ян попробует свои силы?)))
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Он больше тяготеет к быстрым шахматам.
Вообще учитывая нынешний суперуровень современных гроссов, пора уже сокращать продолжительность партий за мировую корону.
Только не надо писать про рапид и блиц, просто нужно выбрать формат что-то среднее между рапидом и классикой.
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Никто не уберет классический контроль времени под Карлсена, если исходить из идеи зрелищности и охвата аудитории, то любой большой турнир с классическим контролем имеет больший охват и освещаемость чем чм по рапиду и блицу. Имеет смысл уменьшить до 60 мин.
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Спортс, поправьте описание профиля Карлсена - Магнус, увы, давно не действующий чемпион
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