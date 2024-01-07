«Я не получаю от этого удовольствия». Магнус Карлсен не выступит на турнире претендентов 2024 года
Магнус Карлсен заявил, что пропустит турнир претендентов 2024 года.
Соревнования пройдут со 2 по 25 апреля в Торонто. Победитель турнира сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за шахматную корону.
В 2023 году Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, что обеспечило ему путевку на турнир претендентов.
«Я не буду играть на турнире претендентов. Не беспокойтесь об этом.
Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Все просто», – сказал норвежский гроссмейстер.
Магнус Карлсен: «С классическим контролем времени нет никаких шансов, что я снова приму участие в матче за шахматную корону»
Вообще учитывая нынешний суперуровень современных гроссов, пора уже сокращать продолжительность партий за мировую корону.
Только не надо писать про рапид и блиц, просто нужно выбрать формат что-то среднее между рапидом и классикой.