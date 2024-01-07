«Ревель»  – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

Теги ПСЖ Кубок Франции Ревель онлайны Футбол

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Ревелем» в 1/32 финала Кубка Франции.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Ревель – ПСЖ
Дата проведения
7 января, 22.45, «Stade Pierre-Fabre»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Статистика Кубка Франции

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Возрастной рейтинг матча +18
0
0
0
Ревель на классе
0
0
0
С Таллинном играть будут, что ли?)

"Позднее скандинавы и немцы называли город Ре́валь (швед. и нем. устар. Reval), от названия прежнего мааконда (княжества) Rävala, столицей которого в древности был этот город. Русское название города Ре́вель было заимствовано из немецкого (шведского) языка и стало официальным после присоединения отвоёванной в ходе Северной войны Эстонии к Российской империи. В 1719 году была учреждена также Ревельская губерния".
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий