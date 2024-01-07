«Ревель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
«ПСЖ» сыграет в гостях с «Ревелем» в 1/32 финала Кубка Франции.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Stade Pierre-Fabre»
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"Позднее скандинавы и немцы называли город Ре́валь (швед. и нем. устар. Reval), от названия прежнего мааконда (княжества) Rävala, столицей которого в древности был этот город. Русское название города Ре́вель было заимствовано из немецкого (шведского) языка и стало официальным после присоединения отвоёванной в ходе Северной войны Эстонии к Российской империи. В 1719 году была учреждена также Ревельская губерния".