«Ревель»  – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Ревелем» в 1/32 финала Кубка Франции.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Статистика Кубка Франции

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