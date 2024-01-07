«Наполи» проиграл 6 из 10 матчей при Мадзарри, общий счет последних 4 игр – 0:9. Чемпионы Италии идут 9-ми

Теги Торино Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» на 20 очков отстал от лидирующего «Интера» после 19 матчей в Серии А.

Команда Вальтера Мадзарри сегодня была разгромлена «Торино» (0:3).

После назначения 62-летнего специалиста действующие чемпионы Италии одержали 3 победы за 10 матчей во всех турнирах. В последних четырех играх они ни разу не забили и пропустили 9 мячей.

В Серии А «Наполи» на данный момент занимает 9-ю строчку с 28 очками. В следующем матче он встретится с «Салернитаной» (13 января).

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19 комментариев
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Вернулись на свои родные позиции в чемпионате
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Спалетти хитрый лис, красиво ушёл, знал что уже выжал максимум из этих довольно средних игроков и подобное с ними больше не повторится
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Ответ Knyaz Dadiani
для умников которые грузинов называют разноц едой , за своим супом следите ..а если такие смелые ,вас в грузии много ,че молчите тогда яйки наверно мешают
Что ты несешь 🤡
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Хвиче сразу после окончания прошлого сезона надо было уходить. Теперь поздно.
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Ответ Люблю Марго Робби
Спалетти хитрый лис, красиво ушёл, знал что уже выжал максимум из этих довольно средних игроков и подобное с ними больше не повторится
Красиво-то красиво, но скорее он просто стал просить трансферы, а лаурентис как обычно включил крысу.
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Нафиг было Гарсию трогать. Он хотя бы держал команду в районе четверки, а этот физрук, который уже лет 5 как толком не тренерует чую может мимо ЛЧ спокойно пролететь.
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Эксперты со спортса предрекали такое развитие событий после увольнения Гарсии. Де Лаурентису следует уволить всех своих советников и подписаться на тег своей команды на этом сайте.
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Если бы назначили какого-нибудь парковщика, было бы не хуже. Де Лаурентис самолично спустил всё в унитаз.
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до нового скудетто осталось 29 лет
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Комментарий удален пользователем
ну потому что адекватный человек не назначит его в данном случае
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И все равно его не увольняют
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АДЛ - ...
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Де Лаурентис мчит в суперлигу на полном ходу.
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Если это чудо не уволят то да повезло
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Ответ Xell
Они уже мимо))
Да там 5 очков отрыва, вполне отыгрываемые за целый круг, тем более бодаться не с Юве или Интером с Миланом. Но не с такой игрой как сейчас. А учитывая еще что 2 ключевых игрока на месяц уехали....
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