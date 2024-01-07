«Наполи» проиграл 6 из 10 матчей при Мадзарри, общий счет последних 4 игр – 0:9. Чемпионы Италии идут 9-ми

«Наполи» на 20 очков отстал от лидирующего «Интера» после 19 матчей в Серии А.

Команда Вальтера Мадзарри сегодня была разгромлена « » (0:3).

После назначения 62-летнего специалиста действующие чемпионы Италии одержали 3 победы за 10 матчей во всех турнирах. В последних четырех играх они ни разу не забили и пропустили 9 мячей.

В Серии А « » на данный момент занимает 9-ю строчку с 28 очками. В следующем матче он встретится с «Салернитаной» (13 января).

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