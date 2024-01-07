«Реал» предлагал Мбаппе 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса в 2022-м. В 2024-м сумма уменьшится, но Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба (The Athletic)
«Реал» уведомил Килиана Мбаппе об условиях подписания летом 2024 года.
По информации The Athletic, в 2022 году «Реал» предложил Мбаппе зарплату в размере 26 млн евро в год и подписной бонус в 130 млн евро. В 2024 году предложение «Реала» будет не таким выгодным – это связано с ослаблением экономики клуба и новой трансферной политикой, подразумевающей особое внимание к молодым игрокам.
Отмечается, что, несмотря на уменьшение предлагаемой Мбаппе суммы, француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», если примет предложение. Мадридский клуб делает все возможное, чтобы подписать Килиана.
В ближайшее время Мбаппе должен принять решение относительно своего будущего – ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» планирует сделать это до начала плей-офф Лиги чемпионов. В личных беседах с Флорентино Пересом француз неоднократно заявлял о желании играть за «Реал».
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Оба игроки фланга, причем оба на левый фланг (Родриго пробовали на других позициях, но хорошая статистика у него только при игре на левом фланге 🤷🏻). Как раз при травме Винни Родриго занял левую сторону и сразу стал результативен.
Мбаппе тоже предпочитает левый фланг, но в отличии от бразильцев не теряется на правом фланге и в центре нападения, и на этих позициях также результативен.
Примерно так же Перес поменял Озила на Бэйла и Роббена на Роналду. И Макелеле на Бэкхэма, лол:)
Между борцом за права черных и Мбаппе разница просто пропасть.