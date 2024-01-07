«Реал» предлагал Мбаппе 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса в 2022-м. В 2024-м сумма уменьшится, но Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба (The Athletic)

«Реал» уведомил Килиана Мбаппе об условиях подписания летом 2024 года.

По информации The Athletic, в 2022 году «Реал» предложил Мбаппе зарплату в размере 26 млн евро в год и подписной бонус в 130 млн евро. В 2024 году предложение « » будет не таким выгодным – это связано с ослаблением экономики клуба и новой трансферной политикой, подразумевающей особое внимание к молодым игрокам.

Отмечается, что, несмотря на уменьшение предлагаемой Мбаппе суммы, француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», если примет предложение. Мадридский клуб делает все возможное, чтобы подписать .

В ближайшее время Мбаппе должен принять решение относительно своего будущего – ранее сообщалось, что нападающий « » планирует сделать это до начала плей-офф чемпионов. В личных беседах с француз неоднократно заявлял о желании играть за «Реал».

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