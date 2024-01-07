«Реал» предлагал Мбаппе 26 млн евро в год и 130 млн подписного бонуса в 2022-м. В 2024-м сумма уменьшится, но Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба (The Athletic)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Реал» уведомил Килиана Мбаппе об условиях подписания летом 2024 года.

По информации The Athletic, в 2022 году «Реал» предложил Мбаппе зарплату в размере 26 млн евро в год и подписной бонус в 130 млн евро. В 2024 году предложение «Реала» будет не таким выгодным – это связано с ослаблением экономики клуба и новой трансферной политикой, подразумевающей особое внимание к молодым игрокам.

Отмечается, что, несмотря на уменьшение предлагаемой Мбаппе суммы, француз станет самым высокооплачиваемым игроком «Реала», если примет предложение. Мадридский клуб делает все возможное, чтобы подписать Килиана.

В ближайшее время Мбаппе должен принять решение относительно своего будущего – ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» планирует сделать это до начала плей-офф Лиги чемпионов. В личных беседах с Флорентино Пересом француз неоднократно заявлял о желании играть за «Реал».

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52 комментария
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мне кажется, Мбаппе негативно повлияет на раздевалку клуба, да и одна позиция с Винисиусом - ссора обеспечена
+28
-5
+23
Ответ <Inter>
Еще и задвинут Беллингема. Не завидую Карло, если это случится
Как Мбаппе может задвинуть Белингема ? по позиции даже не близко
+8
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+8
Ответ Splin
что то в этом мире не так, глядя на все эти цифры зарплат, бонусов...
Думаете, топ директора/банкиры/финансисты меньше получают?)
+7
-1
+6
Который год Реал унижается перед Мбаппе, не надоело?
+6
-1
+5
Ответ k_terekhov
Думаете, топ директора/банкиры/финансисты меньше получают?)
Так тут не принято думать, а принято ныть и жаловаться.
+5
-1
+4
Ответ &_Bishep_&
Ситуация сильно изменилась после 2022 года. Тогда считалось, что Мбаппе однозначно получает первую скрипку и ближайшие 10 лет эпоха Реала будет называться его именем. А теперь все это под большим вопросом. В Мадриде начинается время Беллингема, который на 5 лет моложе, обладает более приятным характером.
Разные позиции, никак не мешает
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+2
в 2026-м предложение будет ещё менее выгодным
+2
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+2
Ответ Pucheslav
Как Мбаппе может задвинуть Белингема ? по позиции даже не близко
он задвинет Беллингема глубже в полузащиту. Сейчас у Джуда максимальная свобода впереди и он может двигаться как считает нужным, но с приходом Мбаппе придется больше играть как полузащитник. Его игра скорее станет больше похоже на период в Боруссии или сборной, где он играет более классического центрального полузащитника. Мбаппе по всем качествам уникальный игрок под которого придется подстраиваться всем
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Ответ samatzakirzyanov
мне кажется, Мбаппе негативно повлияет на раздевалку клуба, да и одна позиция с Винисиусом - ссора обеспечена
Когда мбаппе зайдеть, вини надо будет под шконку залезть, это образно, смотрю на их игровой потенциал
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Ответ Splin
что то в этом мире не так, глядя на все эти цифры зарплат, бонусов...
Прибыль, соизмеримую с з/п они генерируют, трофеи выигрывают (вот тут - только если речь о Реале, а не МЮ или Челси), фан-базу увеличивают. Так в чем проблема то?
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Ответ Макс Голубцов
Болельщики Реала, А где Перес видит Мбаппе? Как будто бы фронт атаки выглядит железным на многие года вперёд : Винисиус - Джуд - Родриго Кому-то из них придётся уступить Мбаппе и вряд ли кто-то горит таким желанием
Совсем не смотрите игры Реала. В двойке нападения (как сейчас) ни Винни, ни Родриго не проявляют тебя на 100%. Им не нравится текущая схема.

Оба игроки фланга, причем оба на левый фланг (Родриго пробовали на других позициях, но хорошая статистика у него только при игре на левом фланге 🤷🏻). Как раз при травме Винни Родриго занял левую сторону и сразу стал результативен.

Мбаппе тоже предпочитает левый фланг, но в отличии от бразильцев не теряется на правом фланге и в центре нападения, и на этих позициях также результативен.
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Ответ samatzakirzyanov
мне кажется, Мбаппе негативно повлияет на раздевалку клуба, да и одна позиция с Винисиусом - ссора обеспечена
Вопрос за место под тенью остаётся открытым.
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...и никуда не уйдёт.
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Ситуация сильно изменилась после 2022 года. Тогда считалось, что Мбаппе однозначно получает первую скрипку и ближайшие 10 лет эпоха Реала будет называться его именем. А теперь все это под большим вопросом. В Мадриде начинается время Беллингема, который на 5 лет моложе, обладает более приятным характером.
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Ответ Баксик Кот
Смысл переходить в днищенский чемпионат не немногим сильнее Лиги 1,нужен новый вызовы надо переходить в АПЛ.
Неадекват
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Ответ Футболка7
Не понимаю почему зп в Европе вас удиваляют. Клубы в топ-5 чемпиках генерируют от 100 млн до 700-800 млн выручки. Учитывая, что расходов по содержанию клуба это меньшая часть выручки (не думаю что она больше 20-30 млн в Европе), сотрудников в клубе едва ли больше 100, и из них 60 - это персонал с простыми задачами, которых на рынке тысячи. Кому тогда платить остальные деньги? Куда их девать?
Остается вопрос почему эти клубы банкроты, постоянно требующие вливаний. Сити с фирмами одножневками, челси с инвестициями боуэли, Ньюкасл, выкупленный саудитами, ливер, интер и так далее. Клубов с устойчивой экономикой не так уж много
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Ответ Семён Страшников
Страшно представить, сколько отвалил ПСЖ, что перебил такое предложение
Так он зарплату только 40 млн чистыми получает, плюс тоже бонусы получил за подписание около 100 млн, если не ошибаюсь
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Страшно представить, сколько отвалил ПСЖ, что перебил такое предложение
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Игрок топовый безусловно и с игровой и с маркетинговой точек зрения, но с другой стороны кажется, что Реал ничего не потеряет и без Мбаппе. Капризы вызывают вопросы
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В спорте, в любом его виде, будь-то футбол, баскетбол или хоккей, самый высокооплачиваемый игрок команды, по умолчанию, должен быть самой эффективной единицей всего этого механизма. В случае с французом, это совершенно не очевидный факт, потому что сумма его будущего потенциального контракта это просто мотивирующий фактор для перехода в Реал, а не оценка его продуктивности.
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Ответ Макс Голубцов
Болельщики Реала, А где Перес видит Мбаппе? Как будто бы фронт атаки выглядит железным на многие года вперёд : Винисиус - Джуд - Родриго Кому-то из них придётся уступить Мбаппе и вряд ли кто-то горит таким желанием
Винисиуса продадут, как мне кажется. Выше нынешнего уровня он уже не прыгнет, сейчас самое время на нем подзаработать.

Примерно так же Перес поменял Озила на Бэйла и Роббена на Роналду. И Макелеле на Бэкхэма, лол:)
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Ответ Макс Голубцов
Болельщики Реала, А где Перес видит Мбаппе? Как будто бы фронт атаки выглядит железным на многие года вперёд : Винисиус - Джуд - Родриго Кому-то из них придётся уступить Мбаппе и вряд ли кто-то горит таким желанием
Бразильцы хотят играть на флангах ,а не в двойке нападения.Биллингема под нападающим,их на фланги в центр нападающего топового ,но это будет не Мбаппе.
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Порядком надоели эти придуманные новости на тему Мбаппе и уже давно
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Ответ Artuom Batishev
Перейдут от современных 4-4-2 с ромбом к 4-2-3-1 и Беллингем останется на той же позиции под нападающим. Никто англичанина задвигать не будет.
это не симулятор ФИФА, где просто меняешь схему. Я говорю про роль на поле, где у Джуда уже не будет столько возможностей свободно действовать впереди. Вы бы еще сказали, что можно в 4-2-4 играть и все будут довольны. Не будет Джуд в команде с Мбаппе показывать схожую результативность, так как свободное пространство впереди будет занимать Мбаппе
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Ответ <Inter>
Еще и задвинут Беллингема. Не завидую Карло, если это случится
Перейдут от современных 4-4-2 с ромбом к 4-2-3-1 и Беллингем останется на той же позиции под нападающим. Никто англичанина задвигать не будет.
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Когда в Реале появится просто вменяемый напающий, даже не Мбаппе, Белоингем не будет столько забивать. Его задачи понемяются на игру сугубо в центре поля
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Килиан будет самым высокооплачиваемым игроком клуба Псг
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Ответ samatzakirzyanov
не знаю насчет лидерства, лидеры обычно капитаны, но Винисиус игрок стартового состава, поэтому зная его характер он будет возмущаться, что на его место претендует Мбаппе
Ну и пойдёт нафиг. На месте КР, Модрича, Крооса, Рамоса и т.д. тоже были другие игроки, но более талантливые быстро становились железобетонными игроками старта, а менее талантливые или мирятся со скамейкой или их продают.
Между борцом за права черных и Мбаппе разница просто пропасть.
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Когда же уже это закончится...
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Кажется, что Реалу полезнее будет Кейн нежели Мбаппе. Есть Вини, Биллингем, Родриго, не хочу сказать, что Винисиус сильнее Мбаппе, конечно нет.. Но и с командой такого уровня можно брать любые трофеи
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