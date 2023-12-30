«Тур де Ски». Общий зачет. Сван лидирует, Сундлинг – 2-я, Диггинс – 7-я, Карлссон – 14-я
Шведская лыжница Линн Сван лидирует в общем зачете «Тур де Ски».
Лыжные гонки
Общий зачет
Женщины
После 1 этапа из 7
1. Линн Сван (Швеция) – 1.55,0
2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,02
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,14
4. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,17
5. Эмма Рибом (Швеция) – 0,18
6. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,24
7. Джесси Диггинс (США) – 0,31
8. Колетта Ридзек (Германия) – 0,34
9. Матильде Мирвол (Норвегия) – 0,36
10. Джулия Керн (США) – 0,39
11. Патриция Эйдука (Латвия) – 0,41
12. Виктория Карл (Германия) – 0,42
13. Моа Илар (Швеция) – 0,54
14. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,56
15. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 0,56
16. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 0,56
17. Майя Далквист (Швеция) – 0,58
23. Лотта Венг (Норвегия) – 1,00
26. Рози Бреннан (США) – 1,01