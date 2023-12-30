«Тур де Ски». Общий зачет. Сван лидирует, Сундлинг – 2-я, Диггинс – 7-я, Карлссон – 14-я

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен Джесси Диггинс Виктория Карл сборная Швейцарии жен Йоханна Хагстрем Йонна Сундлинг Лотта Венг Надин Фендрих Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Майя Далквист Кристине Ставос Шистад Матильде Мирвол Фрида Карлссон Линн Сван Джулия Керн Эмма Рибом Патриция Эйдука Ясми Йоенсуу Колетта Ридзек сборная Латвии жен Моа Илар Лыжи

Шведская лыжница Линн Сван лидирует в общем зачете «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

После 1 этапа из 7

1. Линн Сван (Швеция) – 1.55,0

2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,02

3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,14

4. Надин Фендрих (Швейцария) – 0,17

5. Эмма Рибом (Швеция) – 0,18

6. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 0,24

7. Джесси Диггинс (США) – 0,31

8. Колетта Ридзек (Германия) – 0,34

9. Матильде Мирвол (Норвегия) – 0,36

10. Джулия Керн (США) – 0,39

11. Патриция Эйдука (Латвия) – 0,41

12. Виктория Карл (Германия) – 0,42

13. Моа Илар (Швеция) – 0,54

14. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,56

15. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 0,56

16. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 0,56

17. Майя Далквист (Швеция) – 0,58

23. Лотта Венг (Норвегия) – 1,00

26. Рози Бреннан (США) – 1,01

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий