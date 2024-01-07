Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях.

По сведениям The Times, форварда «не впечатлила» попытка «Реала» навязать ему крайний срок принятия решения о будущем. Сообщалось, что мадридцы хотят договориться о трансфере до конца января и переключатся на другие цели, если этого не произойдет.

Мбаппе сказал друзьям, что не позволит «Реалу» определять его будущее за него. Перед матчем за Суперкубок Франции против «Тулузы» футболист обсудил ситуацию с Нассером Аль-Хелайфи, президентом «ПСЖ», и заверил того, что не договаривался ни с одним клубом.

Нападающий хочет изучить все доступные варианты, включая переход в АПЛ. Отмечается, что ему нравится игровой стиль «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Также на француза произвели переговоры с тренером мерсисайдцев в ту пору, когда Мбаппе еще играл за «Монако».

При этом «ПСЖ» уверен, что «Ливерпуль» не сможет подписать Килиана.

Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»

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113 комментариев
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Да пошёл он, недоволен он, кто ты, а кто Реал. Ты всего лишь момент в истории, которая была до тебя и будет после.
+183
-32
+151
И даром не нужен..
+57
-12
+45
Пффф, какой важный курица. Ну и до свидания, черепаха! 👋
+53
-10
+43
В Ливер огонь было бы, футбол в целом от этого бы выиграл. Мбаппе против Холанда тогда уже могло бы реально как Месси против Рона начать становиться
+26
-1
+25
Ответ Игорь Горшков
Да пошёл он, недоволен он, кто ты, а кто Реал. Ты всего лишь момент в истории, которая была до тебя и будет после.
Лучше и не скажешь
+32
-8
+24
Бегунок совсем уже охренел
Надеюсь всю жизнь будет гнить в парижском бестрофейнике)
+33
-10
+23
Ответ Игорь Горшков
Да пошёл он, недоволен он, кто ты, а кто Реал. Ты всего лишь момент в истории, которая была до тебя и будет после.
Сколько ненужного пафоса-то.
+12
-2
+10
Ответ achrustalev
Реал и без Мбаппе может ЛЧ выиграть. А вот Мбаппе без Реала нет. Ну и будем честны и объективны — Мбаппе нужен Реалу только для того, чтобы футболки с его именем продавать.
Чтобы выиграть ЛЧ надо переходить только в Реал? Другие клубы не могут выиграть ЛЧ?
+10
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+9
Ну слава богу что ему не нравится! Если честно многие фанаты не хотят этого трансфера
+12
-4
+8
Ну и пусть во Франции сидит
+13
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+8
Что значит Определять будущее за него!? Если все это правда, то Реал просто поставил свои условия и дедлайн чтобы он определился сам со своим будущем, чтобы не делали это за него как в прошлый раз, когда вплоть до президента страны определяли его будущее.
+8
-1
+7
Ответ Kubinec_
ну и дурак. Реал в 10 раз не зовет
они уже с ним позорятся,два раза позвали,он себя ставит выше клуба с историей
я хоть и болельщик Барсы,но уважение к себе надо иметь Реал
+8
-2
+6
Перевожу с черепашьего: выбиваю больше денег с ПСЖ.
+6
-1
+5
У парня с каждым годом увеличивается отрыв от реальности
+10
-5
+5
Дурной парень то растет 😁
+9
-4
+5
Ответ Игорь Горшков
Да пошёл он, недоволен он, кто ты, а кто Реал. Ты всего лишь момент в истории, которая была до тебя и будет после.
действитель. килиан уже 3 раз отшивает Реал. а тот все ноет приходи приходи !
+8
-5
+3
Сколько можно над ним издеваться?!
Он и так не может сходить нормально в ресторан и с друзьями встретится не так легко как нам с вами!)
+4
-1
+3
мбаппе вертит реалом как хочет конечно, забавно как сливовыве переобуваются раз за разом
+6
-3
+3
Начинается. Да не перейдёт он. Это отмазка чтобы не переходить. Сам денег получит от шейхов.
+3
0
+3
Реал и без Мбаппе может ЛЧ выиграть. А вот Мбаппе без Реала нет. Ну и будем честны и объективны — Мбаппе нужен Реалу только для того, чтобы футболки с его именем продавать.
+12
-9
+3
Ответ #SharkTeam
Реал правда попутал чето. Это Килиану решать
Реал сам хочет решать свое будущее, а не ждать полгода пока Мбаппе созреет или выбъет опять новый жирный контракт. В целом Килиан может вести переговоры с кем угодно, вопрос просто в том насколько Реал готов ждать. Предложение есть, остается только сказать да или нет, вот в целом и все. Хочешь в Реал? Подписывай контракт, не хочешь, ну окей. Насильно мил не будешь
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Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: на огонь, на воду и на то как Мбаппе переходит в Реал...
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Кто выкладывает эти "новости" о "разговорах" Мбапе с друзьями!? Что за чушь. Как-будто журналисты стояли и конспектировали "гордого и неподкупного" Килиана.
Дождусь окончания саги, футбол это прежде всего игра, а не скандалы, интриги, расследования.
Лично мне не хотелось бы видеть месье в Реале, папа Карло столько лет потратил на создание прекрасной атмосферы в коллективе...
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Мбаппе все равно где деньги зарабатывать, он Чемпион Мира, играет дома в Париже, какая у него мотивация вообще может быть переходить в реал, это реалу надо одного из лучших игроков себе переманить и предоставить Мбаппе все условия для того, что бы склонить чашу весов в свою пользу. Вообще не понимаю с чего вдруг Мбаппе все бросит и уйдет:) Всегда ржу когда читаю мнение миньонов, которые обвиняют Мбаппе в том, что он куда-то должен за еду и на коленях ползти:)
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He stays
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Ответ #SharkTeam
Комментарий удален пользователем
Без "таких" как раз таки будет, потому что вопрос не в скиллах, а в непомерном эго, он не один в поколении. Может оставаться в своей песочнице безтрофено-безисторичной.
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Ответ добрый грек
У парня с каждым годом увеличивается отрыв от реальности
скорее от реала !
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хз. Каким бы классным игрок не был, а его характер испортит всю атмосферу
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будет весело, если до последнего будет заигрывать с Реалом, а в последний момент продлит контракт))
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Ответ войд
Бегунок совсем уже охренел Надеюсь всю жизнь будет гнить в парижском бестрофейнике)
как жаль, что трансферы звезд не определяют школьники со спортс.
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