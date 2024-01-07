Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)
Килиан Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях.
По сведениям The Times, форварда «не впечатлила» попытка «Реала» навязать ему крайний срок принятия решения о будущем. Сообщалось, что мадридцы хотят договориться о трансфере до конца января и переключатся на другие цели, если этого не произойдет.
Мбаппе сказал друзьям, что не позволит «Реалу» определять его будущее за него. Перед матчем за Суперкубок Франции против «Тулузы» футболист обсудил ситуацию с Нассером Аль-Хелайфи, президентом «ПСЖ», и заверил того, что не договаривался ни с одним клубом.
Нападающий хочет изучить все доступные варианты, включая переход в АПЛ. Отмечается, что ему нравится игровой стиль «Ливерпуля» при Юргене Клоппе. Также на француза произвели переговоры с тренером мерсисайдцев в ту пору, когда Мбаппе еще играл за «Монако».
При этом «ПСЖ» уверен, что «Ливерпуль» не сможет подписать Килиана.
Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»
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Надеюсь всю жизнь будет гнить в парижском бестрофейнике)
я хоть и болельщик Барсы,но уважение к себе надо иметь Реал
Он и так не может сходить нормально в ресторан и с друзьями встретится не так легко как нам с вами!)
Дождусь окончания саги, футбол это прежде всего игра, а не скандалы, интриги, расследования.
Лично мне не хотелось бы видеть месье в Реале, папа Карло столько лет потратил на создание прекрасной атмосферы в коллективе...