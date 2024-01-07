Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)

Килиан Мбаппе хочет договариваться с клубами на своих условиях.

По сведениям The Times, форварда «не впечатлила» попытка « » навязать ему крайний срок принятия решения о будущем. Сообщалось, что мадридцы хотят договориться о трансфере до конца января и переключатся на другие цели, если этого не произойдет.

Мбаппе сказал друзьям, что не позволит «Реалу» определять его будущее за него. Перед матчем за Суперкубок Франции против «Тулузы» футболист обсудил ситуацию с , президентом «ПСЖ», и заверил того, что не договаривался ни с одним клубом.

Нападающий хочет изучить все доступные варианты, включая переход в . Отмечается, что ему нравится игровой стиль « » при Юргене Клоппе. Также на француза произвели переговоры с тренером мерсисайдцев в ту пору, когда Мбаппе еще играл за «Монако».

При этом «ПСЖ» уверен, что «Ливерпуль» не сможет подписать .

Мбаппе о будущем: «Выбор не сделан. Но «ПСЖ» может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом»

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