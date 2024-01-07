Калле Халварссон: «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»

Калле Халварссон раскритиковал «Тур де Ски»-2023/24.

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у « » нет будущего.

Для меня этот «Тур» очень скучный, как и для многих других. Русских тут нет, многие лучшие гонщики снялись», – сказал шведский лыжник.

Также Халварссон считает, что программа у многодневки очень простая – нужно больше сложных этапов.

«Я приехал на «Тур де Ски» в невероятно плохой форме и очень уставшим, но за весь «Тур» практически не устал. К сожалению, это довольно дерьмовый «Тур». Мы можем справиться с большим, чем это», – отметил Халварссон.

«Тур де Ски» загибается. Многодневку надо перезагрузить – и у нас есть предложение