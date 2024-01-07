Калле Халварссон: «Это довольно дерьмовый «Тур де Ски». Русских тут нет, многие снялись, очень скучно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Швеции Калле Халварссон Лыжи

Калле Халварссон раскритиковал «Тур де Ски»-2023/24.

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у «Тура» нет будущего.

Для меня этот «Тур» очень скучный, как и для многих других. Русских тут нет, многие лучшие гонщики снялись», – сказал шведский лыжник.

Также Халварссон считает, что программа у многодневки очень простая – нужно больше сложных этапов.

«Я приехал на «Тур де Ски» в невероятно плохой форме и очень уставшим, но за весь «Тур» практически не устал. К сожалению, это довольно дерьмовый «Тур». Мы можем справиться с большим, чем это», – отметил Халварссон.

«Тур де Ски» загибается. Многодневку надо перезагрузить – и у нас есть предложение

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18 комментариев
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Ох Калле , тебе Украинцы ,Поляки,прибалты, Норвежцы "докажут ", что без Россиских лыжников, соревнования стало более чистым и конкурентными
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Молодец..Калле..молодец..я тя снова зауважал))
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+17
Приезжайте в Тюмень
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Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
На латвийцев, на прибалтов😂Ой, Господи, да это же вши на теле Европы, самые натуральные Моськи🤣
+15
-5
+10
Ответ igor nn
Молодец..Калле..молодец..я тя снова зауважал))
согласен,сейчас вообще многие соревнования такие,дерьмовые!
+10
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Унылый тур, как и весь лыжный чемпионат в целом. Плохая конкуренция всегда ведёт к застою и деградации. Спонсорские падают, призовые падают, телетрансляции падают. Лыжникам скандинавским выгоднее по телешоу ходить, также как и нашим девочкам фигуристкам.
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+5
Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
Знаешь, на что похож прибалтиские страны тот же Латвия и Литва? На пикинеса, лают , лают на Бульдога, а когда Бульдог поворачивается, этот пикинес пытается спрятаться за своим хозяйном (США), который неможет защитить
+4
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Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
"Вас, русских в Латвии называют неграми."
Вот только большинство людей, "которых считают русскими ,являются либо евреями, либо татарами,немцами, голландцами,украинцами и т.д."
😅
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Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
И как поставили? Давай с подробностями. Про юридические права хорошо задвинул, их нарушают сами США и европейский сад Борреля.

На США никогда бы не тявкнули? Да ладно. Кубе можно ядерное отправить оружие как в 60-е годы. Вообще никаких проблем.

На Латвию можно также хрюкнуть. Рядом с границей притащить всё самое имеющееся.

Так что какая-то геббельсовщина вместе с либеральной слепотой у тебя в сообщении.
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Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
Когда хочешь опубликовать - для начала перечитывай свою писанину. Хорошая такая вода, без смысла.
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Он такое сказал?
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Конечно скукота. Спонсоры уходят, призовые падают, лучшие не хотят соревноваться за копейки. В России призовые больше.
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Начало было не плохим , но после второго спринта началось бессмысленное уг
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местному дурачку по кайфу
гонки такие непредсказуемые 🤣🤣🤣
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Ответ Axmat Cecenov
Ох Калле , тебе Украинцы ,Поляки,прибалты, Норвежцы "докажут ", что без Россиских лыжников, соревнования стало более чистым и конкурентными
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Юквэл
Когда хочешь опубликовать - для начала перечитывай свою писанину. Хорошая такая вода, без смысла.
Комментарий удален модератором
Ответ Rollan Qerey
Комментарий удален модератором
Что, три шпроты никому не нужны, да?
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