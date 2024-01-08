Моуринью получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с «Миланом». Тренер и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча с «Аталантой»

Теги Рома Милан Аталанта Жозе Моуринью серия А Италия дисквалификации судьи Джанлука Аурелиано Футбол

Жозе Моуринью был удален в конце игры с «Аталантой» в Серии А.

Главный тренер «Ромы» получил вторую желтую карточку за то, что бурно выражал недовольство решением судьи Джанлуки Аурелиано в добавленное ко второму тайму время. Первое предупреждение португальцу было вынесено в первой половине игры перед перерывом – тоже за споры.

Моуринью не сможет руководить командой во время матча с «Миланом» 14 января.

После игры против «Аталанты» ни сам тренер «Ромы», ни футболисты, ни менеджеры не стали общаться с прессой.

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11 комментариев
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Правильно, на поле не получается, устроим театр вне его. Это тоже шоу, благодаря которому Олимпико битком на каждом следующем матче.
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Ответ Дмитрий Крутенко
В этот раз Моур по делу кричал на арбитра. Он реально не судил, а какой-то цирк устроил
Цирк был в исполнении Моуриньо как раз. Мужику 60 лет, а до сих пор не понимает, что за его выкрутасы будет получать лишь жёлтые и красные.
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Э, Кубинец, ты где там?) Тут новая стенка появилась, тебя очень не хватает😄🤣
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В этот раз Моур по делу кричал на арбитра. Он реально не судил, а какой-то цирк устроил
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Третий сезон подряд 7е место будет у толмача.
Видать, для этого подписали сбитого лётчика с огромной зарплатой 😂
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Ответ slatar99
Получил обе карточки вместо игроков Аталанты. Там были два фола на убегающих к воротам игроках Ромы со стороны последних защитников. Фолы негрубые, но явные. Судья в поле ворон считал 👎
Там фолы были, которые видны только с видеоповторов. Со стороны расположения судьи захват футболки Лукаку и толчок Дибалы были скрыты корпусом самих нападающих. Так что истерика не оправдана. Судья не имеет права принимать решение на основе реакции нападающих и тренеров. Увы, слишком часто симулируют и преувеличивают. Так что эти эпизоды даже за ошибку считать нельзя, ибо судья располагался согласно требований.
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Ответ slatar99
Получил обе карточки вместо игроков Аталанты. Там были два фола на убегающих к воротам игроках Ромы со стороны последних защитников. Фолы негрубые, но явные. Судья в поле ворон считал 👎
Ну, первую получил скорее за спич с судьёй, чем за реакцию на незамеченный фол) хотя в принципе странное решение. Дибала явно на корпус обходил защитника и тут вдруг упал) надо быть совсем отбитым, чтобы не увидеть это) да и вар молчал, что странно.
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Ответ vel
Там фолы были, которые видны только с видеоповторов. Со стороны расположения судьи захват футболки Лукаку и толчок Дибалы были скрыты корпусом самих нападающих. Так что истерика не оправдана. Судья не имеет права принимать решение на основе реакции нападающих и тренеров. Увы, слишком часто симулируют и преувеличивают. Так что эти эпизоды даже за ошибку считать нельзя, ибо судья располагался согласно требований.
Ну, такие фолы должен отслеживать линейный судья. В обоих случаях в отрыве от остальных были два игрока. Просмотру эпизода с боковой линии никто не мешал.

Вар хорош, когда фол в толкучке был и его не разглядишь без повторов. Но мне нравится идея с видеофиксацией вообще всех спорных моментов, связанных с фолами, как в НБА.
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Ответ Блуждающий странник
Когда судили в пользу Ромы ни бойкотов ни скандалов, как судья пропустил желтую, то сразу истерику. Сравняли с пенальти, который могут и не поставить, гол с офсайда не засчитали у Аталанты, грубых ошибок не было. Эту самую желтую разглядеть без повтора в динамике нереально, нужно себя контролировать. Хотя трюк хороший, фокус с неорганизованной игры Ромы перекинуть на судейство. Сработало бы на один-два раза, а когда весь сезон так играют и 3 года одни и те же "проблемы" с судейством, то у адекватных людей появятся вопросы. Хотя видимо и сейчас будут говорить "ну а что поделаешь, состав у Ромы слабый". Вот у Болоньи и Фиорентины состав убойный) не воспользоваться таким шансом с кризисом Наполи и спадом Иммобиле будет печально, хотелось бы Рому в ЛЧ увидеть уже
Уважаемый, а вы матч смотрели?

По комментарию понятно, что нет - зато в очередной раз блеснули глубоким экспертным анализом 🤣

У Ромы как раз был четкий план на игру, который натолкнулся в очередной раз на слабую реализацию и невысокий класс отдельных игроков.

Но и этого хватило, чтобы весь матч душить Аталанту прессингом в центре и владением. Последние десять минут бергамаски уже просто мяч выносили не глядя, видимо опасаясь «неорганизованной игры Ромы» 🤣
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