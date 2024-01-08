Моуринью получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с «Миланом». Тренер и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча с «Аталантой»

Жозе Моуринью был удален в конце игры с «Аталантой» в Серии А.

Главный тренер «Ромы» получил вторую желтую карточку за то, что бурно выражал недовольство решением судьи Джанлуки Аурелиано в добавленное ко второму тайму время. Первое предупреждение португальцу было вынесено в первой половине игры перед перерывом – тоже за споры.

не сможет руководить командой во время матча с « » 14 января.

После игры против «Аталанты» ни сам тренер «Ромы», ни футболисты, ни менеджеры не стали общаться с прессой.

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