Моуринью получил две желтые за недовольство судейством и пропустит игру с «Миланом». Тренер и игроки «Ромы» отказались общаться с прессой после матча с «Аталантой»
Жозе Моуринью был удален в конце игры с «Аталантой» в Серии А.
Главный тренер «Ромы» получил вторую желтую карточку за то, что бурно выражал недовольство решением судьи Джанлуки Аурелиано в добавленное ко второму тайму время. Первое предупреждение португальцу было вынесено в первой половине игры перед перерывом – тоже за споры.
Моуринью не сможет руководить командой во время матча с «Миланом» 14 января.
После игры против «Аталанты» ни сам тренер «Ромы», ни футболисты, ни менеджеры не стали общаться с прессой.
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Видать, для этого подписали сбитого лётчика с огромной зарплатой 😂
Вар хорош, когда фол в толкучке был и его не разглядишь без повторов. Но мне нравится идея с видеофиксацией вообще всех спорных моментов, связанных с фолами, как в НБА.
По комментарию понятно, что нет - зато в очередной раз блеснули глубоким экспертным анализом 🤣
У Ромы как раз был четкий план на игру, который натолкнулся в очередной раз на слабую реализацию и невысокий класс отдельных игроков.
Но и этого хватило, чтобы весь матч душить Аталанту прессингом в центре и владением. Последние десять минут бергамаски уже просто мяч выносили не глядя, видимо опасаясь «неорганизованной игры Ромы» 🤣