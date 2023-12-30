«Тур де Ски». Общий зачет. Шанава идет первым, Валнес – 4-й, Амундсен – 6-й, Гульберг – 24-й
Французский лыжник Люка Шанава лидирует в общем зачете «Тур де Ски».
Лыжные гонки
Общий зачет
Мужчины
После 1 этапа из 7
1. Люка Шанава (Франция) – 1.33,0
2. Жюль Шаппа (Франция) – 0,09
3. Бен Огден (США) – 0,15
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,17
5. Валерио Гронд (Швейцария) – 0,18
6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,20
7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 0,34
8. Матс Вильям Йенссен (Норвегия) – 0,35
9. Михаэль Хеллвегер (Италия) – 0,36
10. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,39
11. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,41
12. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,45
13. Рено Же (Франция) – 0,54
14. Яник Рибли (Швейцария) – 0,54...
19. Ондржей Черны (Чехия) – 0,58...
23. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,00
24. Пол Гульберг (Норвегия) – 1,00
25. Кевин Болджер (США) – 1,00
26. Йони Мяки (Финляндия) – 1,00