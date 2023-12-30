«Тур де Ски». Общий зачет. Шанава идет первым, Валнес – 4-й, Амундсен – 6-й, Гульберг – 24-й

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Французский лыжник Люка Шанава лидирует в общем зачете «Тур де Ски».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Общий зачет

Мужчины

После 1 этапа из 7

1. Люка Шанава (Франция) – 1.33,0

2. Жюль Шаппа (Франция) – 0,09

3. Бен Огден (США) – 0,15

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,17

5. Валерио Гронд (Швейцария) – 0,18

6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,20

7. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 0,34

8. Матс Вильям Йенссен (Норвегия) – 0,35

9. Михаэль Хеллвегер (Италия) – 0,36

10. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 0,39

11. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,41

12. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 0,45

13. Рено Же (Франция) – 0,54

14. Яник Рибли (Швейцария) – 0,54...

19. Ондржей Черны (Чехия) – 0,58...

23. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,00

24. Пол Гульберг (Норвегия) – 1,00

25. Кевин Болджер (США) – 1,00

26. Йони Мяки (Финляндия) – 1,00

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1 комментарий
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А когда будет новость про неуправляемых сережиных детишек? Неужели мы не заслужили этого новогоднего подарка? Я бы там отвел душеньку)
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