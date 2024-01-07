«Торонто» и Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 11,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

Теги Торонто НХЛ Эллиотт Фридман Вильям Нюландер Хоккей

«Торонто» и форвард Вильям Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет.

«Команда улетает домой из Сан-Хосе в воскресенье, и мы можем увидеть это уже в понедельник. Я ожидаю, что кэпхит будет в районе 11,5 миллиона долларов. 

Очевидно, что по этому поводу будет масса споров. Я думаю, все сводилось к одному факту: «Лифс» хотят сохранить игрока, они считают, что он будет важной частью их будущего. И это та цена, которую приходится платить, чтобы заполучить его на 8 лет», – сказал инсайдер Sportsnet.

Сегодня 27-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе». 

В его активе 54 (21+33) балла в 37 играх. Нюландер делит 5-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона». 

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов. 

26 комментариев
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второй Эдмонтон получается без вратаря, без защиты и с 1,5 звеньями в атаке
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+15
Ответ Mephi027
Таварес на выход ну или Кубка не видать
Им и так не видать.
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Если это так, то дело конечно хорошее.
Правда интересно будет глянуть на Торонто в следующем сезоне, где 4 игрока (Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер) будут занимать в платежке почти 47 млн
Плюс Райлли 7,5 млн
5 человек почти 55 млн
На других 17-18 человек остается 30-32 млн

Интересно будет посмотреть на Торонто в следующем сезоне )))
+15
-2
+13
Ответ Febanacci-88
Если это так, то дело конечно хорошее. Правда интересно будет глянуть на Торонто в следующем сезоне, где 4 игрока (Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер) будут занимать в платежке почти 47 млн Плюс Райлли 7,5 млн 5 человек почти 55 млн На других 17-18 человек остается 30-32 млн Интересно будет посмотреть на Торонто в следующем сезоне )))
Эдмонтон Ver.2
+10
0
+10
Смешно читать, как Тавареса чуть ли не главным якорем Торонто считают после продления Нюлы. Никого, видимо, не смущает последний сезон португальца при первом сезоне шведа с 11,5 и возрастающий с каждым сезоном потолок.
+7
-1
+6
Закапывают себя Тарантасы
+4
0
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Нюле надо выходить на рынок, там получит 12-13 млн. Глядишь может и Вашему попробует забрать) это всяко лучше чем Торонто с его конскими налогами
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+3
Ответ Crosby174
Смешно читать, как Тавареса чуть ли не главным якорем Торонто считают после продления Нюлы. Никого, видимо, не смущает последний сезон португальца при первом сезоне шведа с 11,5 и возрастающий с каждым сезоном потолок.
он возможно и не якорь, но проблем его контракт создал огромных- Марнер, Мэтьюз и Нюла явно ГМу на него тыкали)
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11.5 - это очень много для Нюландера. Вообще есть же вариант его обменять выгодно, по мне для Торонто это было бы лучше всего
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Ответ Stenort
При подписании Нюландера - Таварес либо соглашается на уменьшение ЗП, либо обмен. Торонто делает ставку на Мэттьюса, Марнера, Нюландера.
У него запрет на обмен и последний год контракта. Он просто уйдет свободным агентом через год, но следующий год для Лифс будет тяжким. Заканчивается контракт Тавареса и нужно будет продлевать Марнера, тоже лямов 13 запросит)))
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Ответ белая простыня олимпиады
Нюле надо выходить на рынок, там получит 12-13 млн. Глядишь может и Вашему попробует забрать) это всяко лучше чем Торонто с его конскими налогами
Только там будет на 7 лет, а Торонто дает на 8. Да и 13 млн вряд ли ему кто-то предложит. Он конечно хороший игрок, но на уровне франчайза проводит только текущий сезон, да и то с натяжкой.
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Ответ Febanacci-88
Если это так, то дело конечно хорошее. Правда интересно будет глянуть на Торонто в следующем сезоне, где 4 игрока (Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер) будут занимать в платежке почти 47 млн Плюс Райлли 7,5 млн 5 человек почти 55 млн На других 17-18 человек остается 30-32 млн Интересно будет посмотреть на Торонто в следующем сезоне )))
Не 30-32 на 17-18, а 20 миллионов на 9 человек. Разница большая.
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Прикольно...
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Ответ Einfach Safari
а что в НХЛ предусмотрена такая опция для игрока как согласие на уменьшение ЗП? да и Таварес родом из Торонто зачем ему в 34 куда-то уходить?
Имеется ввиду заключение нового контракта с мЕньшей зарплатой после истечения текущего соглашения. Если Таварес хочет выиграть КС должен понимать что в нынешних ТМЛ это не светит и нужно выбирать.
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Ответ Stenort
При подписании Нюландера - Таварес либо соглашается на уменьшение ЗП, либо обмен. Торонто делает ставку на Мэттьюса, Марнера, Нюландера.
а что в НХЛ предусмотрена такая опция для игрока как согласие на уменьшение ЗП? да и Таварес родом из Торонто зачем ему в 34 куда-то уходить?
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Как до этого половину платежки сжирало 4 контракта, так и сейчас будет то же самое. Ещё один Эдмонтон получится, даже с учетом роста потолка и с окончанием контракта Тавареса через сезон
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Ответ Crosby174
Не 30-32 на 17-18, а 20 миллионов на 9 человек. Разница большая.
Тех кто на небольших контрактах, в случае чего, разменяют, обменяют и т.д.
Но если совсем сейчас строго по платежке ориентироваться, то да, верно
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через 3 года потолок поднимется и будет контракт выглядеть норм,тем более как кто то писал преведущей новости в Торонто лучше получить 11.5 на 8,чем в другом клубе 12.5 на 7
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Не слежу за их "кепкой", но блин, откуда столько... Помню, Тампе Кучерова в LTIR пришлось отправлять один сезон, чтобы вписаться, а тут сразу 4 мультимиллионера.
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Ответ Коршунов-73
11.5 - это очень много для Нюландера. Вообще есть же вариант его обменять выгодно, по мне для Торонто это было бы лучше всего
А 13,5 Мэттьюсу не многовато? Это далеко не Кучеров и не Маккиннон. Его максимум 11 🍋
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