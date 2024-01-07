«Торонто» и Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 11,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Торонто» и форвард Вильям Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет.
«Команда улетает домой из Сан-Хосе в воскресенье, и мы можем увидеть это уже в понедельник. Я ожидаю, что кэпхит будет в районе 11,5 миллиона долларов.
Очевидно, что по этому поводу будет масса споров. Я думаю, все сводилось к одному факту: «Лифс» хотят сохранить игрока, они считают, что он будет важной частью их будущего. И это та цена, которую приходится платить, чтобы заполучить его на 8 лет», – сказал инсайдер Sportsnet.
Сегодня 27-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».
В его активе 54 (21+33) балла в 37 играх. Нюландер делит 5-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов.
Правда интересно будет глянуть на Торонто в следующем сезоне, где 4 игрока (Мэттьюс, Марнер, Таварес, Нюландер) будут занимать в платежке почти 47 млн
Плюс Райлли 7,5 млн
5 человек почти 55 млн
На других 17-18 человек остается 30-32 млн
Интересно будет посмотреть на Торонто в следующем сезоне )))
Но если совсем сейчас строго по платежке ориентироваться, то да, верно