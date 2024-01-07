«Торонто» и Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет с кэпхитом 11,5 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Торонто» и форвард Вильям Нюландер близки к продлению контракта на 8 лет.

«Команда улетает домой из Сан-Хосе в воскресенье, и мы можем увидеть это уже в понедельник. Я ожидаю, что кэпхит будет в районе 11,5 миллиона долларов.

Очевидно, что по этому поводу будет масса споров. Я думаю, все сводилось к одному факту: «Лифс» хотят сохранить игрока, они считают, что он будет важной частью их будущего. И это та цена, которую приходится платить, чтобы заполучить его на 8 лет», – сказал инсайдер Sportsnet.

Сегодня 27-летний швед набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе».

В его активе 54 (21+33) балла в 37 играх. Нюландер делит 5-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов.