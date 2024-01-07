«Ливерпуль» 16 матчей не проигрывает в английских турнирах – больше трех месяцев

«Ливерпуль» с сентября не проигрывает в английских турнирах.

Сегодня команда обыграла « » в Кубке Англии – 2:0.

Мерсисайдцы 16 матчей подряд не проигрывают в рамках английских турниров ( , , Кубок лиги). Последнее поражение в рамках этих соревнований случилось 30 сентября от «Тоттенхэма» (1:2).

С тех пор « » проигрывал только в Лиге Европы: «Тулузе» (2:3) и «Юниону» (1:2).

10 января «красные» дома сыграют с «Фулхэмом» в Кубке лиги.

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