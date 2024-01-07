«Ливерпуль» 16 матчей не проигрывает в английских турнирах – больше трех месяцев

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Арсенал Футбол

«Ливерпуль» с сентября не проигрывает в английских турнирах.

Сегодня команда Юргена Клоппа обыграла «Арсенал» в Кубке Англии – 2:0.

Мерсисайдцы 16 матчей подряд не проигрывают в рамках английских турниров (АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги). Последнее поражение в рамках этих соревнований случилось 30 сентября от «Тоттенхэма» (1:2).

С тех пор «Ливерпуль» проигрывал только в Лиге Европы: «Тулузе» (2:3) и «Юниону» (1:2).

10 января «красные» дома сыграют с «Фулхэмом» в Кубке лиги.

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48 комментариев
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Главный клуб Англии продолжает побеждать
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Ответ SmokingShadow
Дарвин на фланге намного интереснее выглядит, чем в центре.
правильно, потому что ему чем острее угол, тем больше шансов забить)
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Ответ андрей быцюк
Комментарий скрыт
Отскок это когда Ёдегор машет руками на судью весь матч как последний бруно и даже полжёлтой не получает, а Эллиот получил после первого же эпизода

А тут просто Арсенала хватило на один тайм, а дальше пошли качели. Атаковали, не забили, бывает, плавали.
+41
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+38
Если бы не беспредел со шпорами, такая серия была бы)
+33
-4
+29
Дарвин на фланге намного интереснее выглядит, чем в центре.
+29
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+25
Эх если бы не прирученные арабами судьи, засудившие с Тоттенхэмом, то у Ливерпуля вообще бы не было поражений в этом сезоне в английских турнирах
+23
-2
+21
Ответ андрей быцюк
Комментарий скрыт
Ливерпуль демонстративно заканчивал матч с 3 (тремя!) дублёрами

Если Арсеналу этого недостаточно, чтобы победить, то это проблема далеко не Ливерпуля
+14
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+14
Ответ Lyuda Kurekina
Главный клуб Англии продолжает побеждать
Это еще Нуньес не начал забивать... ))
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+13
Единственное поражение от Тоттенхэма. 😒 Так и его по факту не должно быть.
+11
-1
+10
Луиз должен был забить дважды минимум или дважды ассистировать. Куанса молодец. Игрок матча мне кажется Жота
+10
-1
+9
Ответ Alexander Rakhilkin
Как болельщик Ливерпуля признаю - мои победы не заслужили. Но разве это важно, если обыгрываешь Арсенал на его поле??? YNWA!
как болельщик Ливерпуля поясните болельщику Ливерпуля с чего бы это Ваши (с чего бы они ваши, кстати?) не заслужили победы
+9
-1
+8
Ливерпуль это наверное самая лучшая команда в Англии на данный момент )

И какой девка этот Жержиньо , как грязно он играл )
+9
-3
+6
У Саутгемптона серия ещё круче: 19 матчей без поражений. Но то с учётом Чемпионшипа, понятно.
+6
-2
+4
если бы не дурак на Ингленде, то серия была бы длиннее
+4
-1
+3
Ответ Arthas Northman
повезло, что Нуньес бьёт по своим так же, как типо чужим и кстати из-за него прилетел бы гол, после розыгрыша арсенала, если бы он прошёл, но суть не в том что не прошёл, ибо ранее точно так же проходил, только момент тогда реализовали
а теперь переведи пожалуйста на русский язык.
+3
0
+3
Канониры подустали под конец, было видно.Пошли разрывы и контры, в которых Ливерпулю мало равных.А вообще матч понравился, по качеству как и в декабре скатали.Жду с нетерпением следующей встречи, благо не за горами
+3
0
+3
Зато Арсенал большой спец по уникальным футболочкам на матч. Очень важный компонент!
+8
-6
+2
Кванса топчег
+2
0
+2
Ответ Arthas Northman
повезло, что Нуньес бьёт по своим так же, как типо чужим и кстати из-за него прилетел бы гол, после розыгрыша арсенала, если бы он прошёл, но суть не в том что не прошёл, ибо ранее точно так же проходил, только момент тогда реализовали
Более того на углу Комсомольской площади тоже есть магазин спортивной одежды, но в последнее время автобусы с Камчатки перестали ездить в Москву, а все потому, что яйца дорогие
+2
0
+2
Ответ FilFil
Не по делу счет, но ладно. Кто там хотел Кивиора? Забирайте, совсем не уровень, по крайней мере не крайним уж точно
В первом тайме да. Но во втором тайме Арсенал даже в створ не ударил. Все по делу во втором тайме.
+2
0
+2
Не по делу счет, но ладно. Кто там хотел Кивиора? Забирайте, совсем не уровень, по крайней мере не крайним уж точно
+4
-2
+2
привычно
+1
0
+1
Ответ Тимур Жалолдинов
Луиз должен был забить дважды минимум или дважды ассистировать. Куанса молодец. Игрок матча мне кажется Жота
Как по мне Конате игрок матча
+1
0
+1
Ответ Sergey Kuznetsov
как болельщик Ливерпуля поясните болельщику Ливерпуля с чего бы это Ваши (с чего бы они ваши, кстати?) не заслужили победы
«Мои» значит наши. Есть такие тонкости в понимании русского языка. «Не заслужили» - реверанс в отношении проигравших. У Арсенала нет явного страйкера, но не раз могли моим (нашим) забить. Цифры xG не врут, показывая заметное преимущество противника.
А, вообще-то, Вы зря отметились комментарием к моему рассуждению - у меня (возможно и у Вас) прекрасное настроение, бодаться со своими (нашими) совсем не хочется
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Ответ андрей быцюк
Комментарий скрыт
Отскок от детишек Ливерпуля🤣🤣🤣
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Ответ Бартоломью
Это еще Нуньес не начал забивать... ))
да да.мне он очень нравится как футболист, он настоящий пахарь, напоминает боби фирмино,тот везде играл.
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Ответ SmokingShadow
Дарвин на фланге намного интереснее выглядит, чем в центре.
ему бы реализацию поправить.а так ну всё есть.вроде не пежон,и в абороне пашет и в атаке всё есть.завершение бы и всё ливерпуль кошмар настоящий
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Ответ андрей быцюк
Комментарий скрыт
0:2 глупо считать отскоком.
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Как болельщик Ливерпуля признаю - мои победы не заслужили. Но разве это важно, если обыгрываешь Арсенал на его поле??? YNWA!
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Юрген гений какой план на игру поставил, измотал Арсенал, а потом дал жару конанирам просто класс
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