«Ливерпуль» 16 матчей не проигрывает в английских турнирах – больше трех месяцев
«Ливерпуль» с сентября не проигрывает в английских турнирах.
Сегодня команда Юргена Клоппа обыграла «Арсенал» в Кубке Англии – 2:0.
Мерсисайдцы 16 матчей подряд не проигрывают в рамках английских турниров (АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги). Последнее поражение в рамках этих соревнований случилось 30 сентября от «Тоттенхэма» (1:2).
С тех пор «Ливерпуль» проигрывал только в Лиге Европы: «Тулузе» (2:3) и «Юниону» (1:2).
10 января «красные» дома сыграют с «Фулхэмом» в Кубке лиги.
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А тут просто Арсенала хватило на один тайм, а дальше пошли качели. Атаковали, не забили, бывает, плавали.
Если Арсеналу этого недостаточно, чтобы победить, то это проблема далеко не Ливерпуля
И какой девка этот Жержиньо , как грязно он играл )
А, вообще-то, Вы зря отметились комментарием к моему рассуждению - у меня (возможно и у Вас) прекрасное настроение, бодаться со своими (нашими) совсем не хочется