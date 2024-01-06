«Тур де Ски». 7-й этап. Диггинс, Венг, Карлссон, Сундлинг, Нисканен пробегут гонку в гору
7 января в Валь-ди-Фьемме пройдет заключительный этап «Тур де Ски».
«Тур де Ски»
7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Начало – 17.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Джесси Диггинс (США)
2. Линн Сван (Швеция)
3. Йонна Сундлинг (Швеция)
4. Фрида Карлссон (Швеция)
5. Кертту Нисканен (Финляндия)
6. Катарина Хенниг (Германия)
7. Хайди Венг (Норвегия)
8. Виктория Карл (Германия)
9. Эмма Рибом (Швеция)
10. Криста Пярмякоски (Финляндия)
11. Рози Бреннан (США)
12. Матильде Мирвол (Норвегия)
13. Тереза Штадлобер (Австрия)
15. Дельфин Клодель (Франция)
18. София Лаукли (США)
На Хейди Венг дают целых 4.
София Лаукли - 6.7.
Дальше Джессика Диггинс - 11 и (удивительно для меня) Фрида Карлссон - 15. (Буки видимо вдохновились сегодняшним масс-стартом в отношении Фриды).
Кертту Нисканен - 25.
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