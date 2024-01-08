Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе (Foot Mercato)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» летом 2024 года.

Foot Mercato утверждает, что нападающий несколько дней назад договорился с «Реалом» о трансфере и в следующем сезоне станет игроком мадридского клуба.

В четверг сам футболист заявлял, что еще не выбрал, где будет играть дальше.

Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)

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38 комментариев
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Новый год, новый сезон давно полюбившегося всем сериала
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надоели
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У фанов бчк слюноотделение. Вы максимум польское бревно 35 летнее можете подписать)))) Лучше бы Кокорина взяли)))) А вместо Джуда у вас бегает Ромеу) Ещё тут кого то тролить пытаются ))))
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Foot Mercato… ну ладно 🥱
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Ответ Tristan...
Переобуваемся, сливочные!
##### подобного.
Сейчас я даже после "Here we go!" от Романо не поверю.
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Cегодня доворился.
Завтра скажут, что еще ничего не определено.
После завтра скажут, что отказал.
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Ответ AF007
Вот увидите, через год глоры Реала будут наяривать на него сильнее, чем на криштика))
Если он с ходу ЛЧ подарит клубу, то да. А, если как Азар приедет пофоткаться в трофейной комнате, то свистеть будут громко. И не таких освистывали в своё время.
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Ответ Tristan...
Предложение Мадрида: «Контракт на асфальте»
Кровь на факсе)
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Ответ Tristan...
Переобуваемся, сливочные!
Для недалёких: Foot Mercato, например, выдавал фейки о переходе Мбаппе в Реал ещё полгода назад. Как-то не перешёл что-то никто и даже никто с ПСЖ не контактировал. Это тоже абсолютный фейк, а сам ресурс - это известный шлак.
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Пока не перейдет не поверю.
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Ога
О трансфере договорились.
Осталось контракт обсудить)))
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был же сегодня срач по этому поводу. что опять ?
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Ну и кринж
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Вспоминается конец "Человека с бульвара Капуцинов", когда мистер Секонд говорит: "Бросайте эти сопли, парни! Нас ждёт вторая серия!".
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В который раз договорились?)
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Какая серия?
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Очередная серия моего «любимого» сериала!
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Да пшол он, в бухгалтерию
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Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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Это наша последняя гонка
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О новый сиквел вышел )
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Да ладно, уже не смешно! Давайте помолчим! Может быть что-то услышим)
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Ударили по рукам.
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ага верим, источник: комментарии на спорте ру
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Все ? Последняя серия
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