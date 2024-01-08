Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе (Foot Mercato)
Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» летом 2024 года.
Foot Mercato утверждает, что нападающий несколько дней назад договорился с «Реалом» о трансфере и в следующем сезоне станет игроком мадридского клуба.
В четверг сам футболист заявлял, что еще не выбрал, где будет играть дальше.
Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)
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Сейчас я даже после "Here we go!" от Романо не поверю.
Завтра скажут, что еще ничего не определено.
После завтра скажут, что отказал.
О трансфере договорились.
Осталось контракт обсудить)))
Аптека, улица, фонарь.