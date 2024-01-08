Мбаппе договорился с «Реалом» о переходе (Foot Mercato)

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» летом 2024 года.

Foot Mercato утверждает, что нападающий несколько дней назад договорился с «Реалом» о трансфере и в следующем сезоне станет игроком мадридского клуба.

В четверг сам футболист заявлял, что еще не выбрал, где будет играть дальше.

Мбаппе не понравилось, что «Реал» установил дедлайн: Килиан «не позволит определять его будущее за него». Форвард «ПСЖ» изучит все варианты, включая АПЛ (The Times)

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