Де Брюйне сыграл за «Ман Сити» впервые за 149 дней и сделал ассист через 17 минут после выхода. Болельщики скандировали его имя, Диаш отдал капитанскую повязку

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Хаддерсфилд Этихад Стэдиум Кевин де Брюйне Рубен Диаш Жереми Доку Футбол

Кевин де Брюйне впервые вышел на поле в составе «Ман Сити» после травмы.

Бельгийский полузащитник вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» на 57-й минуте. На 74-й он сделал голевую передачу на Жереми Доку.

32-летний футболист играет за горожан впервые за 149 дней. Из-за травмы бедра он не выходил на поле с 11 августа 2023 года.

Трибуны «Этихад Стэдиум» встретили де Брюйне аплодисментами болельщики скандировали его имя. Защитник Рубен Диаш отдал Кевину капитанскую повязку сразу после его выхода на поле.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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33 комментария
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Живая легенда. Наблюдать за игрой Кевина удовольствие. С его выходом игра поменялась. Игроки начали действовать острее. Ассист отдал хладнокровно на опыте
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Величайший плеймейкер современности, при всем уважении к Озилу.
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король вернулся
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Лучший диспетчер последних десяти лет
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Браво, Де Брюйне! Видно, что «Сити» нехватало лучшего плеймейкера мира!
Здоровья Кевину и скорейшего набора формы! Всегда было приятно наблюдать за ним!
+21
-4
+17
Ответ Леван Мкртчян
Комментарий скрыт
"Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?"
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Ответ rusik krasav4ik
Модрич на минималках
🤣🫵
Если бы не мой статус я бы поставил тебе минус. 🤡
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Соперники по АПЛ: а чо, это Сити еще без Кевина играл?
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Вернулся рыжий принц 🤴
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И по привычке уже отдал голевую передачу - мастер. Один из лучших полузащитников последних 10-ти лет.
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Гений, лучший плеймейкер в мире
+5
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+5
Ответ Крок
Озил другого типа плеймейкер, также как и Роналдо и Левандовски разных типов напы
Все что умел делать на поле Озил, спокойно делает и Де Брюйне.

Но вот что точно не было у турка, так это такой скорости, кроссов, дальных пасов и выносливости, что есть у Де Брюйне.
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Приятно наблюдать за его игрой. Легенда Сити и АПЛ в целом!
+5
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+5
Ответ Арман Мартиросян
Комментарий скрыт
мессии вообще другое, он не плеймейкер, не форвард, не вингер. он воплощение футбола
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Мне че теперь его за 12 покупать в фентези?🤔
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+2
КДБ вернулся🤩💙
+2
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Герр Клопп уже все сказал по этому поводу на неделе )))
+1
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Для Сити хорошо, что он вернулся, теперь у Пепа будет хотя бы немного больше вариативности.
+1
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+1
КДБ вернулся, Доку вернулся, Холанд на подходе, Мо уехал. Не слишком хорошие новости для Ливерпуля...
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Ответ Леван Мкртчян
Комментарий скрыт
Тут не о напалеоне написано бро
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Ответ Крок
я знаю, Озил хрупче чем Кевин, у КДБ физика более мощная физика, но как тонко чувствует Озил поле и партнёра , такой утончённости нет у КДБ
Озил и рядлм не стоит с КДБ по утонченности и пониманию партнеров
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Этот игрок всегда был ходячим КПД одним словом. Мотор команды.
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Ответ AmanEsen
Величайший плеймейкер современности, при всем уважении к Озилу.
Озил другого типа плеймейкер, также как и Роналдо и Левандовски разных типов напы
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Ответ Леван Мкртчян
На спортсе можно экстрасенсом стать) Угадаю с первой попытки, не заходя в профиль, что у Вас есть подписки на Реал и Криштиану
А еще подписка на Мудрика и Милан. Че сказать то хотели? По вашей логике я Озила должен был считать лучшим.
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Ответ AmanEsen
Все что умел делать на поле Озил, спокойно делает и Де Брюйне. Но вот что точно не было у турка, так это такой скорости, кроссов, дальных пасов и выносливости, что есть у Де Брюйне.
я знаю, Озил хрупче чем Кевин, у КДБ физика более мощная физика, но как тонко чувствует Озил поле и партнёра , такой утончённости нет у КДБ
+1
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0
Ответ Крок
я знаю, Озил хрупче чем Кевин, у КДБ физика более мощная физика, но как тонко чувствует Озил поле и партнёра , такой утончённости нет у КДБ
Агуэро, Стерлинг и Холланд поспорили бы с вами)
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Ответ AmanEsen
Агуэро, Стерлинг и Холланд поспорили бы с вами)
тяни их, я поясню
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