Де Брюйне сыграл за «Ман Сити» впервые за 149 дней и сделал ассист через 17 минут после выхода. Болельщики скандировали его имя, Диаш отдал капитанскую повязку
Кевин де Брюйне впервые вышел на поле в составе «Ман Сити» после травмы.
Бельгийский полузащитник вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» на 57-й минуте. На 74-й он сделал голевую передачу на Жереми Доку.
32-летний футболист играет за горожан впервые за 149 дней. Из-за травмы бедра он не выходил на поле с 11 августа 2023 года.
Трибуны «Этихад Стэдиум» встретили де Брюйне аплодисментами болельщики скандировали его имя. Защитник Рубен Диаш отдал Кевину капитанскую повязку сразу после его выхода на поле.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Здоровья Кевину и скорейшего набора формы! Всегда было приятно наблюдать за ним!
Если бы не мой статус я бы поставил тебе минус. 🤡
Но вот что точно не было у турка, так это такой скорости, кроссов, дальных пасов и выносливости, что есть у Де Брюйне.