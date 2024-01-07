Де Брюйне сыграл за «Ман Сити» впервые за 149 дней и сделал ассист через 17 минут после выхода. Болельщики скандировали его имя, Диаш отдал капитанскую повязку

Кевин де Брюйне впервые вышел на поле в составе «Ман Сити» после травмы.

Бельгийский полузащитник вышел на замену в матче Кубка Англии с « » на 57-й минуте. На 74-й он сделал голевую передачу на .

32-летний футболист играет за горожан впервые за 149 дней. Из-за травмы бедра он не выходил на поле с 11 августа 2023 года.

Трибуны « » встретили де аплодисментами болельщики скандировали его имя. Защитник Рубен отдал Кевину капитанскую повязку сразу после его выхода на поле.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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