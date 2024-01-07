Мбаппе с 30 голами стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции рекорды Ревель Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе побил рекорд «ПСЖ» по голам в Кубке Франции.

Нападающий оформил хет-трик в игре с «Ревелем» в 1/32 финала.

Теперь на счету 25-летнего футболиста 30 голов в этом турнире. Он обошел Франсуа М’Пеле (28 голов).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

«Ревель»  – «ПСЖ». 0:4 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция

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41 комментарий
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первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
+21
-7
+14
Ответ Tristan...
Но ведь историю можно писать только в Реале...
Кубок Франции - так себе история
+13
-4
+9
Скажите, а у ригоберки половина спортса в чс уже?
+8
-2
+6
Ответ Николай Бойко
Скажите, а у ригоберки половина спортса в чс уже?
Человек просто SыT открытых дискуссий с оппонентами.
+7
-2
+5
Ответ Дима
первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
без пешего могут и дальше пойти☝️
+4
0
+4
Ответ Николай Бойко
Скажите, а у ригоберки половина спортса в чс уже?
он видит что кто-то не признается в любви барсе и месси и сразу в чс кидает))
+6
-2
+4
Ответ Пенс
я заметил, что у бчкашных и лениных сектантов это норма. климов, ригоберка, хавигави паратрипер не раз были замечны за таким. Хотя есть варик, что это все акки одного и того же школьника.
Ещё Катерина героиня пьесы Островского Гроза, которая не прочла финальный эпизод
+4
-1
+3
Ответ Дима
первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
Без Месси должны пройти))
+4
-1
+3
Ответ Direct free kick
Ещё Катерина героиня пьесы Островского Гроза, которая не прочла финальный эпизод
это вообще спец. больница. Мне интересно она рили женского пола или чей-то очередной ботик.
+3
-1
+2
Ответ Пенс
вообще плевать на этого недоразвитого.
вообщем то да)
+3
-1
+2
Ответ Дима
через 3, 2, 1 сек ты в чс у ригоберки 😅
вообще плевать на этого недоразвитого.
+3
-1
+2
Ответ Direct free kick
Франция конечно утратила все достижения Бонапарта, только с каких пор Париж деревня?
>Франция конечно утратила все достижения Бонапарта
Вот неправда, Гражданский кодекс Наполеона все ещё действует! https://ru.wikipedia.org/wiki/Кодекс_Наполеона
+2
0
+2
Ответ Дима
первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
Нормально он в ЛЧ играет, финал был, полуфинал был. И голы забивает тоже нормально. Зачем набрасывать?
+5
-3
+2
Ответ Elkorazon01
Рибогерка закинул всех в ч/с и пишет всякую ахинею🤣
Эта шестерёнка уже пятый раз удаляет свои заминусованные комменты и пишет их заново🤣
+4
-2
+2
Рибогерка закинул всех в ч/с и пишет всякую ахинею🤣
+5
-3
+2
Ответ Tristan...
Но ведь историю можно писать только в Реале...
Не только в Реале. Только не в ПСЖ
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Скажите, а у ригоберки половина спортса в чс уже?
Я да
+1
0
+1
Ответ Moscwow
Эта шестерёнка уже пятый раз удаляет свои заминусованные комменты и пишет их заново🤣
я заметил, что у бчкашных и лениных сектантов это норма. климов, ригоберка, хавигави паратрипер не раз были замечны за таким. Хотя есть варик, что это все акки одного и того же школьника.
+4
-3
+1
Ответ Николай Бойко
Кубок Франции - так себе история
причем это только рекорд ПСЖ))
+1
0
+1
Ответ corazn blanco
В Лиге Чемпионов у Мбаппе шикарная статистика - бесспорно. Но вот, кстати, в финале был Килиан сам не свой, по сути единственный отличный момент и упустил, пробив с убойной дистанции точно в руки Нойеру.
Он доигрывал тот плей-офф ЛЧ с травмой после кубка лиги, какой-то костолом из Сент-Этьена решил в своём последнем матче в карьере самоутвердиться. На Аталанту например со скамейки вышел.
Андрей, пиши целиком расклады
+1
0
+1
Ответ Геннадий Тимченко
без пешего могут и дальше пойти☝️
ну да. именно с пешим аргом ПСЖ вылетал два раза подряд в 1/8))
+1
0
+1
Ответ Пенс
Привет. Нет, не буду врать. А с чего вдруг им заинтересовался, если не секрет? Написать о нём хочешь?
Старые составы Монреаля начал копать с последней династии до локаута. В какой-то момент бесконечная ротация кадров началась там
+1
0
+1
Ответ Direct free kick
Привет. О другом давно хотел спросить. Ты Мэттью Шнайдера игроком помнишь? В чём была его главная проблема? В НХЛ06 помниться хорошо забивал и итоговые циферки на уровне Нидермайера, по голам даже лучше
Привет. Нет, не буду врать. А с чего вдруг им заинтересовался, если не секрет? Написать о нём хочешь?
+1
0
+1
Ответ Пенс
а какие могут быть достижения с аргентинским чокером в ЛЧ? Они в 10 играли.
через 3, 2, 1 сек ты в чс у ригоберки 😅
+3
-2
+1
Ответ Пенс
вообще плевать на этого недоразвитого.
Привет. О другом давно хотел спросить. Ты Мэттью Шнайдера игроком помнишь? В чём была его главная проблема?
В НХЛ06 помниться хорошо забивал и итоговые циферки на уровне Нидермайера, по голам даже лучше
0
0
0
Ответ Дима
а какие успехи в последних двух сезонах??
а какие могут быть достижения с аргентинским чокером в ЛЧ? Они в 10 играли.
+3
-3
0
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Действительно, причём?
+1
-1
0
Ответ Дима
первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
Франция конечно утратила все достижения Бонапарта, только с каких пор Париж деревня?
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
слишком плоско
+4
-4
0
Ответ Дима
первый парень на деревне. а в лч как всегда вылетит в 1/8))
Справедливости ради, один раз выходил в финал, и там был хорош
+3
-3
0
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