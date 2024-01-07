Мбаппе с 30 голами стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции
Килиан Мбаппе побил рекорд «ПСЖ» по голам в Кубке Франции.
Нападающий оформил хет-трик в игре с «Ревелем» в 1/32 финала.
Теперь на счету 25-летнего футболиста 30 голов в этом турнире. Он обошел Франсуа М’Пеле (28 голов).
Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
«Ревель» – «ПСЖ». 0:4 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция
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Андрей, пиши целиком расклады
В НХЛ06 помниться хорошо забивал и итоговые циферки на уровне Нидермайера, по голам даже лучше