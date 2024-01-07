Мбаппе с 30 голами стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в Кубке Франции

Килиан Мбаппе побил рекорд «ПСЖ» по голам в Кубке Франции.

Нападающий оформил хет-трик в игре с «Ревелем» в 1/32 финала.

Теперь на счету 25-летнего футболиста 30 голов в этом турнире. Он обошел Франсуа М’Пеле (28 голов).

Подробно со статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.

«Ревель» – «ПСЖ». 0:4 – Мбаппе сделал дубль. Онлайн-трансляция

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам