«Тур де Ски». 7-й этап. Амундсен, Валнес, Ниенге, Лапалю, Мох выступят в гонке в гору
7 января в Валь-ди-Фьемме пройдет заключительный этап «Тур де Ски».
«Тур де Ски»
7-й этап
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Харальд Амундсен (Норвегия)
2. Люка Шанава (Франция)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Жюль Шаппа (Франция)
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
6. Уго Лапалю (Франция)
7. Эдвин Ангер (Швеция)
8. Фридрих Мох (Германия)
9. Антуан Сир (Канада)
10. Беда Клее (Швейцария)
11. Хенрик Деннестад (Норвегия)
12. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
13. Йенс Бурман (Швеция)
14. Мика Фермойлен (Австрия)
15. Пол Гульберг (Норвегия)
21. Вильям Поромаа (Швеция)
22. Калле Халварссон (Швеция)
41. Морис Манифика (Франция)
Шансы Лапьера и Амундсена оценивают одинаково - 6.4 и 6.7
Дальше Бёгль - 7.7.
Йенсен и Лапалю - 9.
То, что Амундсен будет в тройке 2.9. Вроде бы это подарок от букмекеров. Он в звенящей форме, точно прибавил в сравнении с прошлым годом. Обойдет второго немца скорее, а вот легкого Лапьера не факт.
За второе и третье место будет жесточайшая заруба, и очень жаль, что больше нет преследования. Было бы интересно посмотреть на локальную разборку шестерых лыжников, а не считать финишные секунды и пытаться понять, кто в этой суматохе какое место занял.
Так-то и классическую двадцатку ему было не обязательно выигрывать.
Так что и с серебром пока не тороплюсь.