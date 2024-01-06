«Тур де Ски». 7-й этап. Амундсен, Валнес, Ниенге, Лапалю, Мох выступят в гонке в гору

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Австрии сборная Канады сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Калле Халварссон Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Люка Шанава Харальд Амундсен Эрик Валнес Жюль Шаппа Фридрих Мох Вильям Поромаа Уго Лапалю Антуан Сир Мика Фермойлен Эдвин Ангер Матс Вильям Йенссен Лыжи

7 января в Валь-ди-Фьемме пройдет заключительный этап «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Начало – 16.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Люка Шанава (Франция)

3. Эрик Валнес (Норвегия)

4. Жюль Шаппа (Франция)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Уго Лапалю (Франция)

7. Эдвин Ангер (Швеция)

8. Фридрих Мох (Германия)

9. Антуан Сир (Канада)

10. Беда Клее (Швейцария)

11. Хенрик Деннестад (Норвегия)

12. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

13. Йенс Бурман (Швеция)

14. Мика Фермойлен (Австрия)

15. Пол Гульберг (Норвегия)

21. Вильям Поромаа (Швеция)

22. Калле Халварссон (Швеция)

41. Морис Манифика (Франция)

11 комментариев
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Мох однозначный фаворит у букмекеров - 2.4
Шансы Лапьера и Амундсена оценивают одинаково - 6.4 и 6.7
Дальше Бёгль - 7.7.
Йенсен и Лапалю - 9.
То, что Амундсен будет в тройке 2.9. Вроде бы это подарок от букмекеров. Он в звенящей форме, точно прибавил в сравнении с прошлым годом. Обойдет второго немца скорее, а вот легкого Лапьера не факт.
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Амундсен однозначно заберёт тур, если не повторит прошлогоднюю Фриду)
За второе и третье место будет жесточайшая заруба, и очень жаль, что больше нет преследования. Было бы интересно посмотреть на локальную разборку шестерых лыжников, а не считать финишные секунды и пытаться понять, кто в этой суматохе какое место занял.
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Ответ закрыт по беспределу
Ну.. вдруг у кого-то будет супер-удачный день. Так что и с серебром пока не тороплюсь.
Тут скорее супернеудачный день может решить. Человеческий организм имеет определенные ресурсы, выше которых не прыгнешь. Так как эта гонка-преодоление, поэтому в этой гонке можно предварительные расклады прогнозировать более-менее точно. Например, можно всегда сказать, что условные Крюгер, Рете (в своей лучшей форме), Спицов точно будут бороться за победу в этой гонке. Сейчас их нет, но есть тот, кто всегда был очень близко к ним - немец Мох, а также француз Лапьер. Можно смотреть результаты восхождения из года в год, там картина всегда примерно одна и та же. Кроме женщин, вот там их лихорадит конечно))
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Одна проблема, зачем ему выжимать из себя всё, если может спокойно приехать 5-7 в минуте от лидера и выиграть тур с запасом?
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Амундсен + 6 претендентов на вице-чемпионство и бронзу Тура + все остальные.
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Ну кто там главный горняк на сегодняшний день?
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Ответ selso99
Одна проблема, зачем ему выжимать из себя всё, если может спокойно приехать 5-7 в минуте от лидера и выиграть тур с запасом?
Да ему даже в кайф будет. Чел явно на кураже.
Так-то и классическую двадцатку ему было не обязательно выигрывать.
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Ответ закрыт по беспределу
Амундсен + 6 претендентов на вице-чемпионство и бронзу Тура + все остальные.
Амундсен. Суперфаворит в горе Мох и куча претендентов на третье место тура. Я бы так переиначил.
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Ответ Дмитрий Воронцов
Амундсен. Суперфаворит в горе Мох и куча претендентов на третье место тура. Я бы так переиначил.
Ну.. вдруг у кого-то будет супер-удачный день.
Так что и с серебром пока не тороплюсь.
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Ответ ParovozovArkadij
Амундсен однозначно заберёт тур, если не повторит прошлогоднюю Фриду) За второе и третье место будет жесточайшая заруба, и очень жаль, что больше нет преследования. Было бы интересно посмотреть на локальную разборку шестерых лыжников, а не считать финишные секунды и пытаться понять, кто в этой суматохе какое место занял.
Да, раньше с ГП в гору было интереснее и понятнее.
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Ответ Простой человек
Ну кто там главный горняк на сегодняшний день?
Хуваринен и Халва
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