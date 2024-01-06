Кубок Содружества. Шевченко, Каюмова, Дербушева, Гербулова, Казакевич, Гореева, Сливко пробегут масс-старт

7 января на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Валерия Каюмова

2. Наталия Шевченко

3. Тамара Дербушева

4. Наталья Гербулова

5. Анастасия Гореева

6. Виктория Сливко

7. Ирина Казакевич

8. Анастасия Шевченко

9. Анастасия Батманова

10. Екатерина Носкова

11. Анастасия Зырянова

12. Елизавета Каплина

13. Лариса Куклина

18. Анна Сола (Беларусь)