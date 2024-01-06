Кубок Содружества. Шевченко, Каюмова, Дербушева, Гербулова, Казакевич, Гореева, Сливко пробегут масс-старт

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина масс-старт (жен) Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анна Сола Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Анастасия Зырянова Кубок Содружества Биатлон

7 января на Кубке Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женский масс-старт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Масс-старт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Предварительный старт-лист

1. Валерия Каюмова

2. Наталия Шевченко

3. Тамара Дербушева

4. Наталья Гербулова

5. Анастасия Гореева

6. Виктория Сливко

7. Ирина Казакевич

8. Анастасия Шевченко

9. Анастасия Батманова

10. Екатерина Носкова

11. Анастасия Зырянова

12. Елизавета Каплина

13. Лариса Куклина

18. Анна Сола (Беларусь)

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Придется смотреть.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий