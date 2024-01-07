Пловец Андрей Минаков: «В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Сейчас на Западе происходит Россия 90-х»

Пловец Андрей Минаков сравнил безопасность в России и США.

учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года.

«Насчет клопов не могу сказать, в Париже я давно не был. Но если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов.

Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», – рассказал Минаков.