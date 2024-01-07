Пловец Андрей Минаков: «В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Сейчас на Западе происходит Россия 90-х»

Теги плавание сборная России Андрей Минаков Водные виды

Пловец Андрей Минаков сравнил безопасность в России и США.

Минаков учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года.

«Насчет клопов не могу сказать, в Париже я давно не был. Но если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов.

Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», – рассказал Минаков.

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59 комментариев
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.. и поэтому я из Стэндфордского университета перевожусь в мордовский государственный университет. Так должна закончиться фраза?
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происходит Россия 90-х», – рассказал Минаков, родившийся в 2002 ))
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Россия впереди запада в плане безопасности?
В Германии примерно в 9-10 раз меньше убийств на душу населения. Во Франции и Британии примерно в 7-8 раз меньше.
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Ответ NikoVinkovic
Ну Америка всегда была для тех у кого есть деньги - красотой, которую мы видим в фильмах, а для тех, у кого нет - Россией 90-х. Такова в общем-то природа этой страны. Но если ты учишься в Стэнфордском университете, то ты вряд ли прям видел обратную сторону Америки, так что поменьше болтай.
А Россию где успел увидеть парень 2002 года рождения, который летние каникулы проводил с родителями в Альпах, и регулярно ездил на языковые лагеря за рубеж(сам в прошлом интервью ляпнул)? Из окошка папиного мерса, как другой записной патриот, Саша О.?
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Хорошо, что в России мало эмигрантов, в основном приезжие являются очень ценными и редкими специалистами, хоть и не всегда даже владеют русским.
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"Здесь воняет" сказал скунс.
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Неужели в Америке эмигранты? Он ожидал одних индейцев увидеть
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Очевидно, "Россию 90х" он видел только в фильмах. Нигде сейчас на Западе такого и близко нет
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«…Вот этот Валентин Зорин, знаменитый в те времена человек, лет двадцать безвылазно просидел в Америке. Он был собкором ТАСС, и АПН, и «Правды», и всего на свете. Он в этой Америке изнемогал и жертвовал жизнью на фронтах классовой борьбы. Он жил в американском коттедже, ездил на американской машине, жрал американскую еду и носил американскую одежду. В порядке ответной любезности он сумел рассказать об Америке столько гадостей, что будь она хоть чуть-чуть послабее и поменьше – давно бы рухнула под тяжестью его обличений…» (с) М. Веллер, «Американист»
+25
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Если товарищ в 2020 году поступил в Стэнфордский университет, то как он может помнить, что было в 90-е годы ?
+22
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+19
Как хорошо же, что в России мигрантов мало, правда?
Обожаю такие интервью от молодых мажоров.
+18
-1
+17
Ну Америка всегда была для тех у кого есть деньги - красотой, которую мы видим в фильмах, а для тех, у кого нет - Россией 90-х. Такова в общем-то природа этой страны.

Но если ты учишься в Стэнфордском университете, то ты вряд ли прям видел обратную сторону Америки, так что поменьше болтай.
+18
-1
+17
Ответ Витя Малеев
Комментарий скрыт
Поделись своей, свежей. Только с авторитетных источников, а не с паRT, риа и прочего путинского скама
+20
-5
+15
Андрей, возвращайся, переживаем за тебя
+13
0
+13
Ответ GLW
происходит Россия 90-х», – рассказал Минаков, родившийся в 2002 ))
Ну что вы, он однозначно Слово пасана посмотрел, значит дело говорит
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0
+8
Ответ Витя Малеев
Комментарий скрыт
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/murder-rate-by-country
+8
-1
+7
Метит в депутаты
+11
-4
+7
Да,загнивающий запад,об этом ещё великий ))хьюморист задорнов говорил. Всё загнивает и загнивает,нуно просто дождаться этого.
Расеяне,просто голосуйте за Путина и фсё у вас будет хорошо)). Наверное, вполне возможно, может быть.
+6
-1
+5
топовая аналитика.
+7
-3
+4
сказал человек 2002 года рождения
+7
-4
+3
Когда-нибудь американцы, возможно, догонят Россию по уровню жизни и безопасности.Ужасная страна для проживания.Грязная, законы не работают, нищее население, внешний долг))))
Толи дело-Россия с 40 миллионами толчков с дырками, вот это величие!!!Вот это-мощь!А ещё можно отправиться защищать родину, правда за границу….
+5
-2
+3
пересмотрел походу Жмурки и Брат 2
+5
-3
+2
Хорошо любить Россию издалека, да Андрей?
+3
-1
+2
каких эмигрантов, в стране эмигрантов?)
+4
-2
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а в России конец 70-х-начало 80-х - золотое время для жаждущих вернуться в СССР;)
+2
0
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«В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов»

Например, я – забыл добавить пловец
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Ответ Ru Gold
Комментарий удален модератором
отдавайся, твоё дело. Зачем ты мне это пишешь?
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Ответ Ru Gold
любишь по ходу сша
гениальный вывод, просто супер! что к чему почему - я даже представить боюсь твою логику
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Ответ Artur Arutiunian
А сколько там душ и сколько у нас, умник?)
у нас знаменитая РУССКАЯ ДУША, а у них вообще нет души)))
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Вот эт правду говорит, загнивает Запад никакого комфорта, да и мёрзнут они там и полки пустые. Так,что бросай ты этот бездуховный Стенфорт, возвращайся у нас хорошо без вопросов.
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