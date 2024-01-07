Пловец Андрей Минаков: «В Америке очень-очень грязно, много эмигрантов. Сейчас на Западе происходит Россия 90-х»
Пловец Андрей Минаков сравнил безопасность в России и США.
Минаков учится в Стэнфордском университете в США с 2020 года.
«Насчет клопов не могу сказать, в Париже я давно не был. Но если говорить о безопасности, это очень хороший вопрос. Кто бы что ни говорил, но и на Западе, и в Америке очень-очень грязно, много эмигрантов.
Это уже не страны, которые были 10 лет назад. Россия в плане безопасности и комфорта впереди. Могу сказать, что сейчас на Западе, особенно в Америке, происходит Россия 90-х», – рассказал Минаков.
В Германии примерно в 9-10 раз меньше убийств на душу населения. Во Франции и Британии примерно в 7-8 раз меньше.
Обожаю такие интервью от молодых мажоров.
Но если ты учишься в Стэнфордском университете, то ты вряд ли прям видел обратную сторону Америки, так что поменьше болтай.
Расеяне,просто голосуйте за Путина и фсё у вас будет хорошо)). Наверное, вполне возможно, может быть.
Толи дело-Россия с 40 миллионами толчков с дырками, вот это величие!!!Вот это-мощь!А ещё можно отправиться защищать родину, правда за границу….
Например, я – забыл добавить пловец