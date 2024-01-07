У «Ювентуса» 12 побед и 3 ничьих за последние 15 игр. Отставание от «Интера» в Серии А – 2 очка

«Ювентус» продлил серию без поражений до 15 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня одолела «Салернитану» (2:1) в 19-м туре Серии А.

В последний раз туринцы проигрывали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4). С тех пор они победили 12 раз и трижды сыграли вничью.

В следующем матче «Ювентус» примет «Фрозиноне» в Кубке Италии – это произойдет 11 января.

После 19 туров Серии А «бьянконери» набрали 46 очков и отстают от лидирующего «Интера» на два балла.

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