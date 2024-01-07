У «Ювентуса» 12 побед и 3 ничьих за последние 15 игр. Отставание от «Интера» в Серии А – 2 очка

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» продлил серию без поражений до 15 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри сегодня одолела «Салернитану» (2:1) в 19-м туре Серии А.

В последний раз туринцы проигрывали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4). С тех пор они победили 12 раз и трижды сыграли вничью.

В следующем матче «Ювентус» примет «Фрозиноне» в Кубке Италии – это произойдет 11 января.

После 19 туров Серии А «бьянконери» набрали 46 очков и отстают от лидирующего «Интера» на два балла.

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21 комментарий
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Макс назло всем идет к цели.
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Ответ Lyuda Kurekina
Комментарий скрыт
Атакующий игроков соперника – локтями!
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Аллегри несмотря на всю критику умеет давать результат. Проблема в том, что в современном футболе всё большое значение имеет зрелищность и тут Аллегри вместе с большей частью Италии сильно отстаёт от Англии и Германии
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Ответ <Inter>
Аллегри несмотря на всю критику умеет давать результат. Проблема в том, что в современном футболе всё большое значение имеет зрелищность и тут Аллегри вместе с большей частью Италии сильно отстаёт от Англии и Германии
Зрелищность без результата никому не нужна. Все топ клубы АПЛ меняют тренеров, если результата нет, какой бы там зрелищность не было
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Должно было быть одинаково
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Опять Аллегри на коне)
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Ответ Lyuda Kurekina
Комментарий скрыт
голова забитый 2й посмотри. там само совершенство!
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чуть сердце не вырвало ухх!!! спасибо парни)
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Если Интер за уши не вытащил бы судья- было бы равенство очков. Ну ничего китаец Джан банкрот, Интер банкрот, им кровь из носу надо ЛЧ доходить хотя бы до полуфинала, чтобы сводить концы с концами. Много сил они там отдадут. У Юве есть все шансы на чемпионство. Хотя мне кажется в эту гонку за скудетто вклинится и Милан.
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Ответ ya_za_ac_milan
Если Интер за уши не вытащил бы судья- было бы равенство очков. Ну ничего китаец Джан банкрот, Интер банкрот, им кровь из носу надо ЛЧ доходить хотя бы до полуфинала, чтобы сводить концы с концами. Много сил они там отдадут. У Юве есть все шансы на чемпионство. Хотя мне кажется в эту гонку за скудетто вклинится и Милан.
Я до сих пор знаешь не понимаю кто за это отвечает- сам судья главный или вар? вроде судья не видит фол в 1м метре и до пустим ладно, а вроде забитый мяч должен вар уже проверять, а не главный судья?! Я запутался) По факту все на вар спихнули ибо был забит дурак, но мне было прошёл в детстве и без этого дерьма)
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Ответ skxgpkt7xn
Дель Пьеро, Буффон, Недвед, Каморонези, Давидс.. и другие легенды, с которых я начал любить Юве что щас происходит..
вранье! ты никогда не любил Юве, а если бы любил то в этот список никогда не забыл бы включить Трезеге и Конте.
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надо ждать мая, когда судей картон уже не сможет не заметно покупать под концовку. в мае всë станет на свои места если Юве сохранит этот темп.
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ну что-то, а выгрызать очки в этом сезоне команда научилась на ура
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Ответ kostyan_31
Зрелищность без результата никому не нужна. Все топ клубы АПЛ меняют тренеров, если результата нет, какой бы там зрелищность не было
Ну сейчас лиги активно борются за международную аудиторию и там отсутствие яркого футбола сильно сказывается. Если сторонний болельщик будет сравнивать игру Ливерпуля, Сити, Арсенала и лидеров серии А, то крайне маловероятно, что он выберет итальянский футбол. Я болею за Интер, но матчи того же Байера смотреть приятнее, чем любую игру серии А
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Ответ <Inter>
Аллегри несмотря на всю критику умеет давать результат. Проблема в том, что в современном футболе всё большое значение имеет зрелищность и тут Аллегри вместе с большей частью Италии сильно отстаёт от Англии и Германии
В этом никакой проблемы, по крайней мере в этом сезоне: "Юве" с ними никак не встретится.
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Ответ cifrovoy555@icloud.com
Должно было быть одинаково
Сейчас вообще всё равно. В мае должно быть больше.
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