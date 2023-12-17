Спортсмены в «команде Путина», «Барса» и «Ман Сити» теряют очки, игрок «Лутона» пережил остановку сердца на поле и другие новости

1. «Манчестер Сити» упустил победу над «Кристал Пэлас», ведя 2:0 к 76-й минуте – 2:2. У команды Гвардиолы лишь 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. «Челси» обыграл «Шеффилд» дома – 2:0. Все результаты дня в чемпионате Англии можно изучить здесь.

Матч «Борнмут» – «Лутон» был прерван на 65-й минуте из-за остановки сердца у капитана гостей Тома Локьера. Футболист пришел в себя после помощи врачей.

2. «Барселона» продлила серию без побед до трех матчей, не сумев обыграть «Валенсию» на выезде – 1:1. «Атлетик» обыграл «Атлетико» – 2:0. Остальные результаты дня в Ла Лиге – тут.

3. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» (1:3), Овечкин не забил в 12-м матче подряд и продолжает обновлять свой антирекорд, Тренин забросил 7-ю шайбу в сезоне. «Питтсбург» был разгромлен «Торонто» (0:7) – 2-е из самых крупных поражений в эпоху Кросби и Малкина. «Виннипег» обыграл «Колорадо» (6:2), Наместников набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

4. Плющенко, Вяльбе, Навка, Карякин, Легков, Нагорный, Монсон, Поветкин стали участниками «Команды Владимира Путина». Ожидается, что Данис Зарипов станет доверенным лицом Путина на выборах президента.

5. В Матче звезд Фонбет Кубка России команда Пути РПЛ выиграла у Пути регионов (9:7), но уступила в челленджах. Александр Мостовой вышел на игру в царской мантии и короне.

6. «Россия 25» победила Беларусь (5:3) на Кубке Первого канала. Белорусы пыталась оспорить второй гол, при счете 3:2 были удалены 2 раза и пропустили 2 шайбы. Лучший бомбардир «Торпедо» Василий Атанасов получил сотрясение мозга в этом матче.

7. НБА. «Филадельфия» с 42+15 от Эмбиида разгромила «Шарлотт» с разницей «+53», «Миннесота» обыграла «Индиану» благодаря 40+12 от Таунса и другие результаты.

8. Александр Большунов выиграл классическую «разделку» на Кубке России по лыжам, он победил во всех 8 гонках сезона. У женщин победила Вероника Степанова.

Йоханнес Клэбо победил в скиатлоне на Кубке мира по лыжам в Тронхейме, Эбба Андерссон выиграла женскую гонку.

9. Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону. Первое место у женщин заняла Тамара Дербушева.

Йоханнес Бо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону, Жюстин Брезаз-Буше выиграла пасьют у женщин.

10. UFC 296. Джош Эмметт нокаутировал Брайса Митчелла одним ударом в первом раунде, Пэдди Пимблетт победил Тони Фергюсона по очкам (7-е поражение подряд американца стало повторением антирекорда) и другие результаты.

11. ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Федотова. Решения об отстранении вратаря и запрете на трансферы остались в силе.

12. «Боруссия» Дортмунд и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1), «Лейпциг» победил «Хоффенхайм» (3:1) в 15-м туре Бундеслиги.

13. «Наполи» победил «Кальяри» (2:1) в 16-м туре Серии А, Хвича набрал 30-е очко по «гол+пас» менее чем за 50 матчей чемпионата Италии. Остальные результаты – здесь.

14. «Барселона» и «Реал» получат по 1 млрд евро в случае запуска Суперлиги, сообщает Mundo Deportivo.

15. Россия все еще не выплатила обязательный взнос в WADA за 2023 год. Он составляет более миллиона долларов.

16. Новый клубный чемпионат мира в 2025-м будет длиться месяц. Некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон.

Цитаты дня.

Ребров о том, почему Эмери не достиг успеха в «Спартаке»: «Мне кажется, ему проще со средней командой»

«Симеоне называл Месси «гномом» перед матчами с «Барсой», чтобы мы его не боялись. По имени – никогда». Филипе Луис о Лео

«Нужно было поднять настроение всей стране. Это русская культура: мы их заманили, а потом победили!» Ротенберг в раздевалке после 5:3 с Беларусью

Денис Черышев: «Надеюсь, Россию скоро допустят – мы не несем ответственность за эту ситуацию и не связаны с политикой. Хотим играть»

Вероника Степанова: «Путин – победитель и ведет страну по верному курсу. Я горжусь тем, что у России такой президент»

Роман Костомаров: «Я понял, что смерть — это не страшно. Страшно остаться инвалидом»

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