Новый клубный ЧМ в 2025-м будет длиться месяц. Некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон

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Клубный чемпионат мира в 2025 году будет проходить в течение месяца.

Новый клубный чемпионат мира будет проведен летом 2025 года в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля, сообщает Sky News. Эти даты должны быть утверждены на заседании Совета ФИФА, которое пройдет в Джидде в воскресенье. 

Новый формат турнира предполагает участие 32 клубов, 12 из которых – европейские. «Челси», «Реалу» и «Манчестер Сити» гарантированы места на клубном чемпионате мира как недавним победителям Лиги чемпионов. 

В связи с этим Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) напомнила ФИФА, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Также FIFPro сообщила, что некоторым игрокам в сезоне-2024/25 может потребоваться сыграть более чем в 80 матчах за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Если указанные ранее даты будут утверждены, то сезон АПЛ может начаться уже через месяц после завершения КЧМ. 

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59 комментариев
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Идиотизм
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+81
Еще можно сделать матчи за Суперкубок Европы и местные Суперкубки 2-х матчевыми, дома и в гостях. Подкидываю идею для УЕФА.
+50
-1
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Жадные хапуги фифы и уефы все делают, что бы Суперлиги быть.
+37
-4
+33
12 европейских клубов? Всякие йокогамы и аль иттихады повылетают на групповом этапе, и будет повторная ЛЧ по сути. Смысла ноль
+26
-2
+24
Ответ Mekanych Red Devil
Еще можно сделать матчи за Суперкубок Европы и местные Суперкубки 2-х матчевыми, дома и в гостях. Подкидываю идею для УЕФА.
Поздно. В Испании и раньше было так, но теперь за супер кубок играют 4 команды. И в Италии теперь тоже так.
Ну и как вишенка на торте - раньше суперкубок был чем-то вроде разогревом перед началом сезона, а теперь ради денег играют посреди сезона, так зачастую еще и на ближнем востоке.
+14
0
+14
Может количество замен тогда увеличить. Ну или к судейской бригаде добавить реаниматолога с дефибриллятором.
+12
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Я кстати один из тех людей кто не понимает зачем нужна была Лига наций и перерывы на сборные каждую неделю
+11
0
+11
Символично, что после этой новости опубликована другая: "Локьер перенес остановку сердца..."
+7
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Фифа просто обратила внимание на то что летние товарищеские турне топ-клубов проходят мимо их карманов. Непорядок. Жадность фифашно-уефашных буратин не знает границ.
+6
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В погоне за баблом они доиграются, что футболисты будут от перегрузки падать как капитон Лутона
+6
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главное кто все эти матчи смотрит?
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Ответ Капибарбер
чтобы Рональду выиграл трофей со сборной, очевидно же
Он его выиграл еще в 2016-м. Настоящий трофей, а не зимний мусор.
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Ответ Валера, уходи!!!
Жадные хапуги фифы и уефы все делают, что бы Суперлиги быть.
2 дивизиона по 20-24 команды — 38-42 игры плюс 12-16 игр сборных в год, остальные играют в национальных турнирах с возможностью квалифицироваться через стыки в эти 2 дивизиона. Никаких кубков никаких еврокубков для участников топ дивизионов
+4
-2
+2
Ответ KGBeast
Поздно. В Испании и раньше было так, но теперь за супер кубок играют 4 команды. И в Италии теперь тоже так. Ну и как вишенка на торте - раньше суперкубок был чем-то вроде разогревом перед началом сезона, а теперь ради денег играют посреди сезона, так зачастую еще и на ближнем востоке.
Получается, что национальные федерации уже это делают, значит и УЕФА скоро на такой формат перейдет.
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Ответ Serik Alik
Идиотизм
Капитализм
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Такими темпами, футболисты будут проводить столько же матчей, сколько бейсболисты в МЛБ(а там регулярка 162 матча)!
+2
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+2
Ответ Валера, уходи!!!
2 дивизиона по 20-24 команды — 38-42 игры плюс 12-16 игр сборных в год, остальные играют в национальных турнирах с возможностью квалифицироваться через стыки в эти 2 дивизиона. Никаких кубков никаких еврокубков для участников топ дивизионов
Какой смысл играть любому клубу во 2 дивизионе такого турнира? Если даже еврокубков нет
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+1
Вообще этот турнир не нужен. Его сделать коротким и всё или убрать, тут у каждого свое мнение будет. Матчи можно сократить так. Так и с такими турнирами как ЛН. Сейчас и игр в отборах на ЧМ также станет больше, идиотизм полнейший.
Подумали бы об игроках, сделали бы 2 раза в год время отдельное для сборных и поставили адекватное количество матчей. Да и время игры бы сократили как было тут в правилах в Америке, где теперь больше чистого времени будет. Тоже сыграло бы хорошую роль.
+1
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+1
Ответ Hi Hi
12 европейских клубов? Всякие йокогамы и аль иттихады повылетают на групповом этапе, и будет повторная ЛЧ по сути. Смысла ноль
Так в этом и смысл ))
+1
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А кому нужен этот мусор?
+2
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Как же я был слеп, когда был против Суперлиги!
+1
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Мне кажется все это только приближает создание Суперлиги.
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Ответ Капибарбер
чтобы Рональду выиграл трофей со сборной, очевидно же
так он выиграл чемпионат Европы до лиги наций
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Ротация составов? Не, не слышали. Будем жаловаться дальше (впрочем, это не отменяет того факта, что у представителей ФИФА течёт крыша).
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ФИФА не даёт покоя богатство УЕФА, хотят свой кусок пирога от клубного футбола. Думаю это приведёт рано или поздно к конфликту. Или европейские клубы будут на этот турнир тупо дубли посылать.
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Давайте уже до сотни матчей за сезон доведём. Чтобы круглая цифра. Играют-то все равно роботы по мнению футбольных чиновников.
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Бабки, ####, бабки!!!
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Ответ trav
Какой смысл играть любому клубу во 2 дивизионе такого турнира? Если даже еврокубков нет
Деньги
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Ответ HRYNDEL
Спартак в какой корзине будет?
уличной
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Ещё нагрузят игроков ведущих клубов, но зато может быть чемпионаты станут интереснее из-за того, что суперклубы будут дохлые после летнего турнира.
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