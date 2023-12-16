Новый клубный ЧМ в 2025-м будет длиться месяц. Некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон

Клубный чемпионат мира в 2025 году будет проходить в течение месяца.

Новый клубный чемпионат мира будет проведен летом 2025 года в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля, сообщает Sky News. Эти даты должны быть утверждены на заседании Совета ФИФА, которое пройдет в Джидде в воскресенье.

Новый формат турнира предполагает участие 32 клубов, 12 из которых – европейские. « », « » и « » гарантированы места на клубном чемпионате мира как недавним победителям Лиги чемпионов.

В связи с этим Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) напомнила ФИФА, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Также FIFPro сообщила, что некоторым игрокам в сезоне-2024/25 может потребоваться сыграть более чем в 80 матчах за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.

Если указанные ранее даты будут утверждены, то сезон может начаться уже через месяц после завершения КЧМ.

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