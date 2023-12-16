Новый клубный ЧМ в 2025-м будет длиться месяц. Некоторые игроки могут провести более 80 матчей за сезон
Клубный чемпионат мира в 2025 году будет проходить в течение месяца.
Новый клубный чемпионат мира будет проведен летом 2025 года в течение 29 дней – с 15 июня по 13 июля, сообщает Sky News. Эти даты должны быть утверждены на заседании Совета ФИФА, которое пройдет в Джидде в воскресенье.
Новый формат турнира предполагает участие 32 клубов, 12 из которых – европейские. «Челси», «Реалу» и «Манчестер Сити» гарантированы места на клубном чемпионате мира как недавним победителям Лиги чемпионов.
В связи с этим Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) напомнила ФИФА, что игрокам необходим обязательный 28-дневный перерыв в межсезонье. Также FIFPro сообщила, что некоторым игрокам в сезоне-2024/25 может потребоваться сыграть более чем в 80 матчах за клуб и сборную, что на 10% превышает нынешние максимальные значения.
Если указанные ранее даты будут утверждены, то сезон АПЛ может начаться уже через месяц после завершения КЧМ.
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Ну и как вишенка на торте - раньше суперкубок был чем-то вроде разогревом перед началом сезона, а теперь ради денег играют посреди сезона, так зачастую еще и на ближнем востоке.
Подумали бы об игроках, сделали бы 2 раза в год время отдельное для сборных и поставили адекватное количество матчей. Да и время игры бы сократили как было тут в правилах в Америке, где теперь больше чистого времени будет. Тоже сыграло бы хорошую роль.