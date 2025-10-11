Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 17 голов на этом отрезке
Эрлинг Холанд забил в десятом матче подряд.
Нападающий сборной Норвегии поразил ворота команды Израиля в 7-м туре квалификации ЧМ-2026 (3:0, первый тайм).
В 10 последних матчах за «Манчестер Сити» и национальную команду 25-летний футболист забил 17 мячей.
