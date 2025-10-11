Винисиус об Анчелотти: «Лучший тренер, с которым я работал. Больше всех верил в меня, с ним я играл лучше всего»
Винисиус назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в карьере.
Бразилец отметился голом во вчерашнем товарищеском матче с Южной Кореей (5:0). Под руководством Карло Анчелотти – как в «Реале», так и в Бразилии – Винисиус уже забил 92 гола и отдал 60 результативных передач.
«Без проблем могу сказать: это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Тот, кто больше всех верил в меня и с кем я играл лучше всего. Здесь, в сборной, я уже забил два гола и сделал одну передачу за три матча.
Прогресс, которого я достиг с ним, очевиден, и я надеюсь продолжать в том же духе, чтобы провести выдающийся чемпионат мира», – сказал Винисиус.
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
Как вам дерби?23708 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости