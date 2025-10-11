  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус об Анчелотти: «Лучший тренер, с которым я работал. Больше всех верил в меня, с ним я играл лучше всего»
4

Винисиус об Анчелотти: «Лучший тренер, с которым я работал. Больше всех верил в меня, с ним я играл лучше всего»

Винисиус назвал Карло Анчелотти лучшим тренером в карьере.

Бразилец отметился голом во вчерашнем товарищеском матче с Южной Кореей (5:0). Под руководством Карло Анчелотти – как в «Реале», так и в Бразилии – Винисиус уже забил 92 гола и отдал 60 результативных передач. 

«Без проблем могу сказать: это лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Тот, кто больше всех верил в меня и с кем я играл лучше всего. Здесь, в сборной, я уже забил два гола и сделал одну передачу за три матча.

Прогресс, которого я достиг с ним, очевиден, и я надеюсь продолжать в том же духе, чтобы провести выдающийся чемпионат мира», – сказал Винисиус.

Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти

Как вам дерби?23708 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуглас и Энрике из «Зенита» вызваны на октябрьские матчи Бразилии вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Куньей, Милитао и Каземиро
301 октября, 18:59
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
2122 сентября, 13:10
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
7717 сентября, 20:11
Главные новости
Холанд забил в 10 матчах подряд за «Ман Сити» и сборную Норвегии. У форварда 18 голов на этом отрезке после дубля Израилю
191 минуту назад
Пропалестинская демонстрация прошла в Норвегии перед матчем с Израилем: «Показываем красную карточку геноциду. Не приемлем использование футбола для отбеливания военных преступлений»
19 минут назад
Польстер назвал Сан-Марино «командой пиццайоло»: «В мое время не было такой слабой сборной». Арнаутович сделал покер в матче с санмаринцами и побил рекорд Тони по голам за Австрию
128 минут назад
Аршавин об алиментах: «Плачу более 50% своего дохода и использую возможность уменьшить сумму. Все законно, решений суда пока нет»
640 минут назад
Холанд дважды не забил Израилю с пенальти – норвежец перебивал из-за выхода вратаря с линии. Перец отразил оба удара
1056 минут назад
Ибрагимович о «Золотом мяче»: «Очень странно, что я его не выигрывал, лучшие не всегда побеждают. Я бы отдал его Ямалю – нужно награждать игроков, которые лично решают исход матчей»
40сегодня, 16:14
Манчини о работе в «Зените»: «Непростой опыт. Но важный в личном плане – что-то во мне изменилось»
13сегодня, 16:12
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
129сегодня, 16:00Live
Футбольный морской бой – кто точней?
сегодня, 16:00Тесты и игры
В «Барсе» злы на сборную Испании из-за травмы Ольмо – о болях у игрока предупреждали. Клуб также считает, что хавбек должен быть ответственнее и «слушать свое тело» (As)
14сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»
13 минуты назад
У Энцо воспаление колена – игрок покинет сборную Аргентины и вернется в «Челси»
124 минуты назад
«Нынешняя сборная Сербии – самая слабая в истории. Сербы всегда будут нашими соперниками, их антиалбанская позиция осталась прежней». Экс-игрок сборной Албании Кушта о предстоящем матче
435 минут назад
Первая лига. «Родина» против СКА, «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» победил «Шинник», матч «Урала» перенесен
11сегодня, 16:00Live
Товарищеский матч. «Краснодар» обыграл ПСК из Третьего дивизиона
2сегодня, 15:54
Денис Глушаков: «Хочу быть тренером и взять золото. Мама говорит про «Спартак». Дай бог, эти слова дойдут до всевышнего»
13сегодня, 15:49
Денис Глушаков: «Вижу себя тренером или менеджером в будущем. Тренировать «Спартак» или «Локомотив» я еще не созрел»
14сегодня, 14:57
Валерий Овчинников: «Тренера из России в «Спартаке» не может быть – он въезжает в систему клуба, и кинуть его сложнее»
10сегодня, 14:45
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» без Миранчука
10сегодня, 14:40
Эстония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 07:09