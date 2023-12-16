Ребров о том, почему Эмери не достиг успеха в «Спартаке»: «Мне кажется, ему проще со средней командой»
Артем Ребров высказался о том, почему Унаи Эмери не добился успеха в «Спартаке».
«Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления.
Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него.
И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.
Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все.
И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.
Очень рад за Унаи», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», который сейчас занимает в клубе пост технического координатора.
Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва
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Если отсчет вести от Валенсии Эмери, то Спартак в этом ряду действительно самый скромный и слабый клуб, с самомнением выше, чем у всех топов вместе взятых, которых тренировал Унаи.
Что курит Ребров ?
Тогда вообще непонятно почему не получилось
Севилька, Астон Виллка, Моначко - клубишки для трениришки. Дзюбиньо не даст соврать!
- ну так все сходиться, почему не получилось-то?