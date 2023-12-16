Ребров о том, почему Эмери не достиг успеха в «Спартаке»: «Мне кажется, ему проще со средней командой»

Теги Спартак Артем Ребров Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Sports.ru Унаи Эмери Футбол

Артем Ребров высказался о том, почему Унаи Эмери не добился успеха в «Спартаке».

«Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления. 

Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него. 

И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идет с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него.

Но когда первое или просто высокое место – постоянная цель, а не мечта, вести за собой сложнее. Наверное, нужна другая харизма, другие методы, другое все. 

И поэтому совершенно не удивлен, что у Эмери в очередной раз получается в команде вроде «Астон Виллы». Это его стихия, в которой ему хорошо и комфортно.

Очень рад за Унаи», – написал в блоге на Sports.ru бывший вратарь «Спартака», который сейчас занимает в клубе пост технического координатора.

Почему Эмери не справился со «Спартаком»? Колонка Артема Реброва

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32 комментария
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Со средней всегда проще, чем со слабой)
+60
-4
+56
Победитель Лиги Европы УЕФА (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16 🏆🏆🏆 Спартак 🍭
+30
-3
+27
Спартак больно много о себе думает. По факту один из слабейших клубов в карьере Эмери, если не слабейший
+33
-11
+22
Ответ T622222
Толедо, Расинг, Леганес, Лорка!? Всем Вам эти топы известны!??? Ну это чтобы все было честно…..
Это клубы, в которых бывший скромный футболист Эмери проходил становление как тренер.
Если отсчет вести от Валенсии Эмери, то Спартак в этом ряду действительно самый скромный и слабый клуб, с самомнением выше, чем у всех топов вместе взятых, которых тренировал Унаи.
+18
0
+18
просто слезы со мехом
+12
-2
+10
Конечно со средней проще чем со слабой
+9
-2
+7
Ответ T622222
Толедо, Расинг, Леганес, Лорка!? Всем Вам эти топы известны!??? Ну это чтобы все было честно…..
не думаю что спартак сильнее леганесса
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+5
Спартак то конечно топ-клуб. За 20 лет целых 2 трофея. Ну это если великий Копа Дель Соль не считать
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вот уж действительно случай когда лучше жевать
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А, ну да, конечно, Спартак же до Эмери трофеи пачками брал, а тут он, гад, пришёл и на корню истребил у команды дух победителей.
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Ответ T622222
Победитель Лиги Европы УЕФА (3): 2013/14, 2014/15, 2015/16 🏆🏆🏆 Спартак 🍭
Турниры, в которых Спартак не участвует или с треском и позором от туда вылетел, моментально превращаются в глазах сочувствующих Спартаку в никому не нужную .овночашку. Понимать надо!
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Арсенал и Севилья середняки по сравнению со Спартаком ?😁
Что курит Ребров ?
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а Спартак какая команда?
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Мне кажется, ему проще со средней командой.

Тогда вообще непонятно почему не получилось
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ПСЖ, Арсенал, Спартак - топы трудно потянуть. Мировые звёзды все со своими характерами.
Севилька, Астон Виллка, Моначко - клубишки для трениришки. Дзюбиньо не даст соврать!
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Ну клуб действительно заслуженный и великий. А вот кто из игроков тогдашнего Спартака был достойным этого великого клуба? Я конечно понимаю что Эмери пришел в клуб где чемпионы мира Европы и Азии. Одних только обладателей ЗМ 8 штук и это только среди запасных.
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Бгг.
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С днищем не потянул!
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Он и в топовых командах достойно себя проявил: дошёл до финала ЛЕ с Арсеналом, а с ПСЖ так и вовсе завоевал все внутренние трофеи, став чемпионом и взяв 2 Кубка Франции, 2 Кубка французской лиги и 2 Суперкубка
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Лукомского на спорце начитался
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Стоимость игроков Спартака на Трансфермаркете 90 миллионов. Астон Виллы 630 миллионов. Найдите "средний клуб" 😎
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Ответ #SharkTeam
Спартак больно много о себе думает. По факту один из слабейших клубов в карьере Эмери, если не слабейший
Толедо, Расинг, Леганес, Лорка!? Всем Вам эти топы известны!??? Ну это чтобы все было честно…..
+5
-5
0
"Средние футболисты из средней команды"

- ну так все сходиться, почему не получилось-то?
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А ха ха ха 🤣🤣🤣 это очень смешно 💦💦💦 Прямо утренний топ
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