«Барселона» и «Реал» получат по 1 млрд евро в случае запуска Суперлиги (Mundo Deportivo)

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«Барселона» и «Реал» получат крупные суммы, если станут участниками Суперлиги Европы.

Инвесторы планируют вложить в запуск турнира 15 миллиардов евро. «Реал» и «Барселона» получат бонусы как клубы, благодаря которым проект остался в силе.

Как пишет Mundo Deportivo, в случае запуска турнира «Барселона» получит миллиард евро. Это сразу позволит решить все финансовые проблемы клуба. Такую же сумму получит и «Реал».

Отмечается, что у «Реала» схожие с «Барселоной» экономические сложности – несмотря на то, что у широкой публики такого ощущения нет. Утверждается, что «Мадриду» необходимы финансовые вливания. Если запустить Суперлигу не удастся, Флорентино Перес найдет иной способ оздоровления экономики клуба.

21 декабря Европейский суд объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, оно станет ключевым для судьбы проекта. Как надеются сторонники Суперлиги, в решении суда будет сказано, что УЕФА не обладает монополией на проведение турниров. В таком случае у них будет право на создание Суперлиги.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи уже проводят сбор подписей среди клубов. Подписавшиеся подтверждают, что отказываются от участия в Суперлиге и останутся в турнирах УЕФА.

Отмечается, что первоначально в Суперлиге примут участие европейские клубы с хорошим послужным списком, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии: ПСВ, «Фейеноорд», португальские клубы, «Црвена Звезда», «Андерлехт». Ожидается, что за счет нового турнира они смогут поправить финансовое положение.

Контакты по поводу присоединения к проекту были установлеы с более чем 60 клубами.

Президент «Реала» общается с 50-60 клубами насчет Суперлиги. В турнире могут создать 2-3 дивизиона (Vozpopuli)

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72 комментария
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Учитывая, как Тебас бездарно "просирает" ЛаЛигу, неудивительно что Барса и Реал стремятся создать новый турнир
+73
-13
+60
Ответ headmaster
Учитывая, как Тебас бездарно "просирает" ЛаЛигу, неудивительно что Барса и Реал стремятся создать новый турнир
Они и создадут,это вопрос времени
Тебас просто клоун.
Радует,что Барса и Реал вместе делают это
+51
-18
+33
Неужели так Жирону испугались?
+34
-4
+30
Спартак берите
+17
-6
+11
Ответ Winter Soldier
Так Чифир уже организовал эдакую версию Суперлиги со следующего сезона. С теми же тремя дивизионами. Что там такого уникального придумает Перес? Опять оподливится жидко и получит по своему рычагу
А от того, что часть клубов выйдет из УЕФА и присоединится к Пересу, хуже будет только обоим турнирам. Либо все разом выходят, либо все остаются на своих местах.

А то будет потом как в шахматах в нулевых - два чемпиона мира, но в чемпионстве обоих сомнения, так как между собой то и не играли
+10
-1
+9
Ответ SopTecret
Спартак берите
в третий див, если он будет, почему бы и нет? Зенит и Спартак взять, чтобы российских зрителей стало больше. вроде смешно звучит, а на деле неплохо получится
+11
-2
+9
Ответ <~Inter~>
Турнир будет очень тяжело продать, если там не будет клубов АПЛ
АПЛ сама как Суперлига сейчас
+11
-3
+8
Турнир будет очень тяжело продать, если там не будет клубов АПЛ
+10
-3
+7
"Ноттингем Форест" и "Гамбург" рассматриваются в качестве участников Суперлиги? У них ведь тоже неплохой послужной список, а сейчас они находятся не в лучшем состоянии. Я так понял, что это - один из основных критериев принятия в Суперлигу.
+6
-2
+4
Ну кому это нужно, кроме Барселоны и Реала? Англичанам и так хорошо, да и болельщики против, немцы принципиальные противники и тоже болельщики резко против, ПСЖ понятно, кто там остался для суперлиги? И как организаторы себе это вообще представляют? Что остальные топ-клубы скажут - а, ну ладно, им по миллиарду, а мы так перебьёмся, всё нормально, не переживайте.)
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+4
бгг, вся суть этой инициативы
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Ответ Fan of Sport
Вы говорите про самые величайшие клубы мира (Реал без сомнения величайший клуб, Барселона вторая). Без этих клубов у ЛЧ рейтинг упадёт в разы. Ни один клуб не имеет такой истории, как эти клубы.
Барселона даже не пятая))
+6
-2
+4
Пока что проект "Суперлига" напоминает проект "Многополярный мир":
1) УЕФА монополист, а мы хотим равенства для всех.
2) Мы великие клубы и за нами правда.
3) Весь футбольный мир поддерживает нас, просто на него давят.
Первый запуск показал, что клубы предпочли синицу в руках, вместо журавля в небе. И тем неназванным 60 клубам возможно придется выбирать не между миллиардами купюр, а между Олимпиадами и Играми Дружбы. Будет интересно посмотреть...
+4
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+3
Ответ kvn9
Ну кому это нужно, кроме Барселоны и Реала? Англичанам и так хорошо, да и болельщики против, немцы принципиальные противники и тоже болельщики резко против, ПСЖ понятно, кто там остался для суперлиги? И как организаторы себе это вообще представляют? Что остальные топ-клубы скажут - а, ну ладно, им по миллиарду, а мы так перебьёмся, всё нормально, не переживайте.)
Согласен. Всё перечислил в цвет.
А ещё итальянцев забыл. У этих просто нет денег и тем более они будут менее конкурентны, если с ходу Барсе и Реалу по миллиарду накинут.
Ерунде, короче.
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Ответ Real_v_dushe
115 манипуляций с финансами вылезли из бензоколонки и рассказывают про какие-то гонки и историю)))
Да хоть лярд, пусть владелец тратит сколько хочет. Даешь Берлускони новых и разных. Твой Реал вообще на политсвязях поднимался, не всем так повезло с Бернабеу, который мог чистый чек Яшину выписать
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Ответ Winter Soldier
Да и какой смысл условным Црвене, Спортингу и Андерлехту менять новый формат ЛЧ на Суперлигу? Что там, что там будут отлетать на ранних стадиях. Бабла побольше? Даже если так, как в том же баскете топ-игроки не попрутся валом в Сербию и Бельгию жить, если вышеназванные клубы останутся выступать в рамках своих чемпов. Это нужно тогда, чтобы все эти клубы из своих ассоциаций выходили, и Суперлига игралась круглый год только определенным составом клубов. Но опять-таки Перес обещал, что инклюзивность будет неотъемлемой частью СЛ. Да и те же англичане фиг покинут АПЛ. Ибо зачем? Итак мини Суперлига в своем роде
Ну только тогда для чемпионата Сербии и Бельгии эта Суперлига будет очень плохо. Потому что эти Андерлехт и Звезда получат много денег и станут на голову выше других в своих чемпионатах.

По новости складывается впечатление, что два товарища из Испании просто хотят решить свои финансовые проблемы. На все остальное им вообще наплевать.
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Ответ SopTecret
Спартак берите
Так это же не ДноЛига, зачем Спартак?
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Ответ Семён Старовский
Суперлига с несколькими дивизионами - будущее (скорое) европейского футбола. Больше Классико в год! Больше матчей Ливерпуль - Сити! Еще бы время чистое в футболе ввели - цены б не было
А сколько матчей Ливерпуль - Сити в год тебе нужно?
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а остальным бибу? Ни фига они бизнесмены 😀
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Ответ EminenceGrise
Вопрос времени, денег и влияния. Деньги и влияние Перес точно найдет где взять.
Или не найдет ни того, ни другого в необходимом объеме для такого турнира.
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Ответ kvn9
Ну кому это нужно, кроме Барселоны и Реала? Англичанам и так хорошо, да и болельщики против, немцы принципиальные противники и тоже болельщики резко против, ПСЖ понятно, кто там остался для суперлиги? И как организаторы себе это вообще представляют? Что остальные топ-клубы скажут - а, ну ладно, им по миллиарду, а мы так перебьёмся, всё нормально, не переживайте.)
Не согласятся, к примеру, Сити, Арсенал и Ливерпуль, то согласится Вилла, Челси, Ньюкасл и вообще хватит там клубов, которые огласятся. Не надо считать, что всем англичанам это не надо. Тоже самое и Германия: там хватит клубов, которые не захотят играть в финансово бессмысленных ЛЕ и ЛК играть, а многие и от ЛЧ откажутся, потому что в СЛ будет больше гарантированно доходов. И без баварки с ПСЖ и части апловских клубов нормально этот турнир пойдёт. Да, может сразу не будет суперматчей большого количества, но это будет точно интереснее уефашного продукта и его авторитарного и коррумпированного руководства.
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Ответ #SharkTeam
Судя по бонусам в лярд уже понятна структура
Если Барса и Реал начнут под себя всё грести, то их Суперлига ляжет.
Другие клубы тоже с большой вероятностью получат бонусы, только какой.
Но явно им будет на начальном этапе лучше, чем в УЕФА.
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Ответ Fan of Sport
Вы говорите про самые величайшие клубы мира (Реал без сомнения величайший клуб, Барселона вторая). Без этих клубов у ЛЧ рейтинг упадёт в разы. Ни один клуб не имеет такой истории, как эти клубы.
Я говорю о двух жадных клубишках, которые хотят все деньги футбола.
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Бред какой-то, Суперлига из Барселоны, Реала и Црвены Звёзды с Андерлехтом)
Кому это вообще может быть интересно
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Да и какой смысл условным Црвене, Спортингу и Андерлехту менять новый формат ЛЧ на Суперлигу? Что там, что там будут отлетать на ранних стадиях. Бабла побольше? Даже если так, как в том же баскете топ-игроки не попрутся валом в Сербию и Бельгию жить, если вышеназванные клубы останутся выступать в рамках своих чемпов.

Это нужно тогда, чтобы все эти клубы из своих ассоциаций выходили, и Суперлига игралась круглый год только определенным составом клубов. Но опять-таки Перес обещал, что инклюзивность будет неотъемлемой частью СЛ. Да и те же англичане фиг покинут АПЛ. Ибо зачем? Итак мини Суперлига в своем роде
+2
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получается Перес спасёт Барсу)
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Ответ ЭкспертДиванный
Они и создадут,это вопрос времени Тебас просто клоун. Радует,что Барса и Реал вместе делают это
Суперлига мертва
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Ответ Real_v_dushe
А какое вы вообще отношение имеете к истории создания еврокубков? Напомню, что Англия не создавала еврокубки, а лига была категорически против игры англичан там. И ЛЧ тоже сделана была не англичанами.
Виднее что? По-твоему я из России понимаю меньше тебя из России только потому что ты за Реал, а я за Сити?
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А потом глоры будут задвигать про историю)
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Не могут принять, что другие могут догнать и перегнать их
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