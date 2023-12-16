«Барселона» и «Реал» получат крупные суммы, если станут участниками Суперлиги Европы.

Инвесторы планируют вложить в запуск турнира 15 миллиардов евро. «Реал» и « » получат бонусы как клубы, благодаря которым проект остался в силе.

Как пишет Mundo Deportivo, в случае запуска турнира «Барселона» получит миллиард евро. Это сразу позволит решить все финансовые проблемы клуба. Такую же сумму получит и «Реал».

Отмечается, что у «Реала» схожие с «Барселоной» экономические сложности – несмотря на то, что у широкой публики такого ощущения нет. Утверждается, что «Мадриду» необходимы финансовые вливания. Если запустить Суперлигу не удастся, Флорентино Перес найдет иной способ оздоровления экономики клуба.

21 декабря Европейский суд объявит решение по разбирательству между УЕФА и , оно станет ключевым для судьбы проекта. Как надеются сторонники Суперлиги, в решении суда будет сказано, что УЕФА не обладает монополией на проведение турниров. В таком случае у них будет право на создание Суперлиги.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом « » уже проводят сбор подписей среди клубов. Подписавшиеся подтверждают, что отказываются от участия в Суперлиге и останутся в турнирах .

Отмечается, что первоначально в Суперлиге примут участие европейские клубы с хорошим послужным списком, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии: , «Фейеноорд», португальские клубы, « », «Андерлехт». Ожидается, что за счет нового турнира они смогут поправить финансовое положение.

Контакты по поводу присоединения к проекту были установлеы с более чем 60 клубами.

Президент «Реала» общается с 50-60 клубами насчет Суперлиги. В турнире могут создать 2-3 дивизиона (Vozpopuli)

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