«Барселона» и «Реал» получат по 1 млрд евро в случае запуска Суперлиги (Mundo Deportivo)
«Барселона» и «Реал» получат крупные суммы, если станут участниками Суперлиги Европы.
Инвесторы планируют вложить в запуск турнира 15 миллиардов евро. «Реал» и «Барселона» получат бонусы как клубы, благодаря которым проект остался в силе.
Как пишет Mundo Deportivo, в случае запуска турнира «Барселона» получит миллиард евро. Это сразу позволит решить все финансовые проблемы клуба. Такую же сумму получит и «Реал».
Отмечается, что у «Реала» схожие с «Барселоной» экономические сложности – несмотря на то, что у широкой публики такого ощущения нет. Утверждается, что «Мадриду» необходимы финансовые вливания. Если запустить Суперлигу не удастся, Флорентино Перес найдет иной способ оздоровления экономики клуба.
21 декабря Европейский суд объявит решение по разбирательству между УЕФА и Суперлигой, оно станет ключевым для судьбы проекта. Как надеются сторонники Суперлиги, в решении суда будет сказано, что УЕФА не обладает монополией на проведение турниров. В таком случае у них будет право на создание Суперлиги.
УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) во главе с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи уже проводят сбор подписей среди клубов. Подписавшиеся подтверждают, что отказываются от участия в Суперлиге и останутся в турнирах УЕФА.
Отмечается, что первоначально в Суперлиге примут участие европейские клубы с хорошим послужным списком, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии: ПСВ, «Фейеноорд», португальские клубы, «Црвена Звезда», «Андерлехт». Ожидается, что за счет нового турнира они смогут поправить финансовое положение.
Контакты по поводу присоединения к проекту были установлеы с более чем 60 клубами.
Президент «Реала» общается с 50-60 клубами насчет Суперлиги. В турнире могут создать 2-3 дивизиона (Vozpopuli)
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Тебас просто клоун.
Радует,что Барса и Реал вместе делают это
А то будет потом как в шахматах в нулевых - два чемпиона мира, но в чемпионстве обоих сомнения, так как между собой то и не играли
1) УЕФА монополист, а мы хотим равенства для всех.
2) Мы великие клубы и за нами правда.
3) Весь футбольный мир поддерживает нас, просто на него давят.
Первый запуск показал, что клубы предпочли синицу в руках, вместо журавля в небе. И тем неназванным 60 клубам возможно придется выбирать не между миллиардами купюр, а между Олимпиадами и Играми Дружбы. Будет интересно посмотреть...
А ещё итальянцев забыл. У этих просто нет денег и тем более они будут менее конкурентны, если с ходу Барсе и Реалу по миллиарду накинут.
Ерунде, короче.
По новости складывается впечатление, что два товарища из Испании просто хотят решить свои финансовые проблемы. На все остальное им вообще наплевать.
Другие клубы тоже с большой вероятностью получат бонусы, только какой.
Но явно им будет на начальном этапе лучше, чем в УЕФА.
Кому это вообще может быть интересно
Это нужно тогда, чтобы все эти клубы из своих ассоциаций выходили, и Суперлига игралась круглый год только определенным составом клубов. Но опять-таки Перес обещал, что инклюзивность будет неотъемлемой частью СЛ. Да и те же англичане фиг покинут АПЛ. Ибо зачем? Итак мини Суперлига в своем роде