У «Ман Сити» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Команда Гвардиолы идет четвертой

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей АПЛ.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

В ходе игры «горожане» вели со счетом 2:0 благодаря голам и Рико Льюиса, но упустили победу – на 76-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, а на 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти.

« » сыграл вничью в четвертый раз за 6 последних матчей . Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение.

«Ман Сити» набрал 34 очка в 17 матчах чемпионата Англии и занимает 4-е место. Лидирует «Ливерпуль» с 37 очками в 16 играх.

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