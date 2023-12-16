У «Ман Сити» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Команда Гвардиолы идет четвертой

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кристал Пэлас Пеп Гвардиола Джек Грилиш Жан-Филипп Матета Майкл Олисе Рико Льюис Футбол

«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей АПЛ.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии. 

В ходе игры «горожане» вели со счетом 2:0 благодаря голам Джека Грилиша и Рико Льюиса, но упустили победу – на 76-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, а на 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти. 

«Сити» сыграл вничью в четвертый раз за 6 последних матчей АПЛ. Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение.

«Ман Сити» набрал 34 очка в 17 матчах чемпионата Англии и занимает 4-е место. Лидирует «Ливерпуль» с 37 очками в 16 играх. 

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63 комментария
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Ответ Maksat.Ak.RM
Без Родри и Кевина ето команда уровена Тотенхема
Родри сегодня как бы играл,да и из этих 6матчей только 1пропустил.
+49
0
+49
Заметили разницу, раньше Сити тянул время перепасовкой возле чужого углового флажка , а щас возле своего. Сити явно уже не тот, говорю как фан Сити
+30
-1
+29
У «Ман Сити» 1 победа в 6 матчах, Лукомский - Я болельщик Арсенала
+31
-5
+26
Осталось 0:0 и 5:5 сыграть
+12
0
+12
Ну и славно.В это году не чемпионат 1-2 команд это точно.Тем интереснее.
+12
-1
+11
В этом сезоне фарт от дутого отвернулся и он начал получать по лысине)
+25
-14
+11
Ответ Антон Фалафель
Дайте Пепке миллиард на зимние трансферы!
Дайте пять!
+14
-3
+11
Как же надоели эти люди которые пишут типо нет ключевых игроков из-за этого Сити не такой
Это же лютейший бред
+10
-2
+8
Без Родри и Кевина ето команда уровена Тотенхема
+18
-11
+7
что там очередной распиаренный аргентинский кудесник Альварес? наконец-то раскрылся без Холланда?
+11
-4
+7
В Манчестере идёт ожесточённая борьба за звание главного лысого шарлатана месяца.
+8
-1
+7
Ответ Axs Men
Заметили разницу, раньше Сити тянул время перепасовкой возле чужого углового флажка , а щас возле своего. Сити явно уже не тот, говорю как фан Сити
Хорошо что Пэлас наказал за этот позорный ватокат в последние 15-20 минут, в Пепа Энрике вселился
+7
-2
+5
Никто не брал АПЛ 4 раза подряд. Постоянно кто-то из аутсайдеров вмешивался типа Ноттингэмов Эвертонов Блэкбернов или Арсеналов. Посмотрим, кто сейчас постарается испортить покер.
+9
-4
+5
Ходжсон гений
Приехал без основного вратаря и с 2 удара в створ добыл нужный счет
+4
0
+4
Тем интереснее будет обычному зрителю)) АПЛ топ лига
+5
-1
+4
Ответ Maksat.Ak.RM
Без Родри и Кевина ето команда уровена Тотенхема
Тоттенхэм без Мэддисона, Ромеро и половины основа сыграла вничью с этим Сити. В гостях. Так что не надо так оскорблять ТТХ)
+5
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+4
Ответ Zacharias Johnson
Как же надоели эти люди которые пишут типо нет ключевых игроков из-за этого Сити не такой Это же лютейший бред
Согласен, игры так таковой нет. Бесит что игроки игнорируют обострение. Тот же Берни 10 раз проигнорировал забег Льюиса, хотя тот железно был бы первым на мяче и мог делать прострел. Как то тухло играют, нет той свирепости что раньше . Раньше мало кто мог с Сити в открытый футбол играть, а щас каждая вторая команда по полю Сити гоняют. Меня больше всего это печалит, а не сами потеряные очки
+3
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+3
А должен были идти не четверым, а в третье лиге
+3
0
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Ответ Zacharias Johnson
Как же надоели эти люди которые пишут типо нет ключевых игроков из-за этого Сити не такой Это же лютейший бред
Согласен на 100%, с таким бюджетом и затратами ссылаться на отсутствие одного двух игроков, это как минимум нелепо
+3
0
+3
Дайте Пепке миллиард на зимние трансферы!
+8
-5
+3
Ответ serginn
Опять судьи тащат Сити... хотя стоп..
Зачем сейчас тему судьи поднимать. Судейство было нормальным, пенальти был 100%
+3
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в том году Сити был хорошим мустангом, в этом напоминает ладу калину с апгрейдом
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Пеп бестселлер напишет "Как слить АПЛ за 6 матчей".
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Ответ zzzeeerrrooo
Со штрафного норм закинул , жаль Родри в оффсайд залез
Если бы Родри не смутил вратаря, то тот спокойно забирал мяч
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Дайте Пепке миллиард на зимние трансферы!
дадут не сомневайся
+1
0
+1
Манчестер официально столица Лысых Шарлатанов
+2
-1
+1
позорный мешок, как только нормальные соперники пошли, так начали сливать...
+1
0
+1
Ответ Габи Жезус
что там очередной распиаренный аргентинский кудесник Альварес? наконец-то раскрылся без Холланда?
Со штрафного норм закинул , жаль Родри в оффсайд залез
+2
-1
+1
Ответ serginn
А что там инкриминируют? Родри ж вроде мяча не коснулся ..
Что от руки Родри отскочил.
+1
0
+1
Карма
+2
-1
+1
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