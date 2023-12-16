У «Ман Сити» 1 победа в 6 последних матчах АПЛ. Команда Гвардиолы идет четвертой
«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей АПЛ.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата Англии.
В ходе игры «горожане» вели со счетом 2:0 благодаря голам Джека Грилиша и Рико Льюиса, но упустили победу – на 76-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, а на 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти.
«Сити» сыграл вничью в четвертый раз за 6 последних матчей АПЛ. Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение.
«Ман Сити» набрал 34 очка в 17 матчах чемпионата Англии и занимает 4-е место. Лидирует «Ливерпуль» с 37 очками в 16 играх.
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