Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
«Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
Краснодар, стадион Академии ФК «Краснодар»
«Краснодар» – ПСК Динская – 0:0 (первый тайм)
«Краснодар» (стартовый состав): Корякин, Оласа, Коста, Стежко, Гонсалес, Аугусто, Черников, Кривцов, Са, Батчи, Кордоба.
Примечание: время начала матча – московское.
Как вам дерби?23446 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости